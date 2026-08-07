Sport

Daniel Pancu, scandal la conferință după UTA – Rapid 0-0: „Mamă, ce penalty! Dacă nu mă respectați, plec”

Daniel Pancu a făcut scandal la conferința de presă, după ce a văzut faza petrecută în prelungirile meciului UTA Arad - Rapid 0-0: „Sută la sută penalty! Direct la tendon îi dă”
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.08.2026 | 23:32
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Faza penalty-ului cerut de Stojilkovic în prelungirile meciului UTA Arad - Rapid 0-0. Foto: Sport Pictures / Colaj FANATIK
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Daniel Pancu (48 de ani) s-a certat cu jurnaliștii în sala de conferințe imediat după finalul meciului UTA Arad – Rapid 0-0. Motivul a fost reprezentat de faptul că antrenorul echipei din Giulești a văzut reluările fazei petrecute în prelungirile jocului, când Filip Stojilkovic (26 de ani), debutan la formația alb-vișinie, a solicitat acordarea unui penalty.

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Inițial, la flash-interviu, Pancu a spus că încă nu apucase să vadă bine faza respectivă:Rezultatul e bun după ce s-a întâmplat în prima repriză. Sunt nemulțumit pentru ce s-a întâmplat în repriza a doua. Faza asta acum de la final nu știu cum a fost interpretată. Abia aștept să văd reluările”. 

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Ulterior, la conferința de presă, tehnicianul a făcut acest lucru și a reacționat mai mult decât vehement. El a considerat că echipa lui a fost în mod clar dezavantajată și, în plus, i-a „amenințat” pe jurnaliștii prezenți că va părăsi sala de conferințe dacă Rapidului nu i se va acorda respectul meritat în această situație.

„Mamă, ce penalty! Cică s-a verificat, îmi spune arbitrul mie. Direct la tendon îi dă! Penalty sută la sută. Când se revanșează? Suntem Rapid! Puțin respect nu se poate? Dacă nu mă respectați, plec”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă, pe un ton mai mult decât apăsat.

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Daniel Pancu, pe marginea terenului în timpul meciului UTA Arad – Rapid 0-0. Foto: Sport Pictures

Ce a spus Cristi Săpunaru despre faza respectivă

În direct la Digi Sport, întrebat în legătură cu această chestiune, fostul căpitan al Rapidului a spus că, în opinia sa, ar fi trebuit să se acorde penalty pentru echipa antrenată de Daniel Pancu la acea fază petrecută în final de meci: „Se vede clar că îl atinge. Are mingea în față. Pentru mine da, e penalty”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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