Daniel Pancu, scandal la conferință după UTA – Rapid 0-0: „Mamă, ce penalty! Dacă nu mă respectați, plec”

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Daniel Pancu (48 de ani) s-a certat cu jurnaliștii în sala de conferințe imediat după finalul meciului UTA Arad – Rapid 0-0. Motivul a fost reprezentat de faptul că antrenorul echipei din Giulești a văzut reluările fazei petrecute în prelungirile jocului, când Filip Stojilkovic (26 de ani), debutan la formația alb-vișinie, a solicitat acordarea unui penalty.

Daniel Pancu, scandal din cauza arbitrajului după UTA Arad – Rapid 0-0

Inițial, „Rezultatul e bun după ce s-a întâmplat în prima repriză. Sunt nemulțumit pentru ce s-a întâmplat în repriza a doua. Faza asta acum de la final nu știu cum a fost interpretată. Abia aștept să văd reluările”.

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Ulterior, la conferința de presă, tehnicianul a făcut acest lucru și a reacționat mai mult decât vehement. El a considerat că echipa lui a fost în mod clar dezavantajată și, în plus, i-a „amenințat” pe jurnaliștii prezenți că va părăsi sala de conferințe dacă Rapidului nu i se va acorda respectul meritat în această situație.

„Mamă, ce penalty! Cică s-a verificat, îmi spune arbitrul mie. Direct la tendon îi dă! Penalty sută la sută. Când se revanșează? Suntem Rapid! Puțin respect nu se poate? Dacă nu mă respectați, plec”, a spus la conferința de presă, pe un ton mai mult decât apăsat.

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Ce a spus Cristi Săpunaru despre faza respectivă

În direct la , întrebat în legătură cu această chestiune, fostul căpitan al Rapidului a spus că, în opinia sa, ar fi trebuit să se acorde penalty pentru echipa antrenată de Daniel Pancu la acea fază petrecută în final de meci: „Se vede clar că îl atinge. Are mingea în față. Pentru mine da, e penalty”.