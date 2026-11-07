„Daniel Pancu se încălzește dându-și foc la valiză”. Editorial Bogdan Baratky după declarațiile halucinante ale antrenorului Rapidului

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Cu problemele de guvernanță corporativă rezolvate în cursul săptămânii, Rapid intră oficial în Survivor mode pentru că, nu-i așa, winter is coming, iar urzeala tronurilor (era să zic torturilor) din Giulești nu produce fotbal în sezonul rece. Nu o spun eu ci, desigur, statistica consultată de antrenorul Pancu.

Bogdan Baratky, editorial dur după declarațiile halucinante ale lui Daniel Pancu

Abia revenit, Vulturar nu putea intra titular, Kodor nu reprezintă o concurență reală pentru Stojilkovic, Ungureanu știe și el că și-a recăpătat statutul de rezervă, iar Andrei Șucu, odată devenit subiect de presă după Csikszereda, nu mai reprezintă o soluție pentru primul unsprezece. În aceste condiții, confruntat cu problema jucătorului sub vârstă, Pancu avea o singură opțiune reală: Pop.

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Așadar, tema meciului era simplă pentru Pancu – o formulă de echipă care să îl integreze pe Rareș Pop. În aceste context, Pancu chiar a fost un antrenor inspirat. A ales pentru prima dată în acest sezon un sistem cu 3 fundași centrali: 3-4-3. Este sistemul testat în amicalul cu Genoa, partidă în care Rapidul chiar a arătat bine, atât ofensiv, cât și defensiv. Așadar, Aioani – Pașcanu, Kramer, Sinyan – Onea, Bubanja, Grameni, Pop – Moruțan, Stojilkovic, Petrila.

Formula îl trimite pe Moruțan în dreapta, iar Onea și Pop sunt pistoanele din benzi. În acest sistem extremele intră des în centru, pentru a oferi spațiu și adâncime mijlocașilor laterali, care trebuie să urce și să alimenteze careul cu centrări. Acesta a fost planul de joc. Și, repet, a fost unul inspirat. Echipa a răspuns bine, a controlat jocul, a avut posesie și situații de poartă și a reușit chiar să marcheze. Bubanja deschide scorul cu șansă (șutul e deviat), dar Rapid încheie repriza în avantaj absolut meritat, pentru că jocul a fost unul solid.

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Stojilkovic putea face 2-0 după ce lucrează abil o minge în careu, dar Munteanu se opune și ține Farul în joc. O repriză cu gol marcat, cu 60% posesie și cu 3 șuturi puse pe poarta gazdelor – așa ne găsește pauza. E bine, nu?

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Rapid, repriză secundă dezastruoasă în meciul cu Farul

Nu, nu e bine, pentru că avem o problema cronică în a gestiona pauzele. Era limpede pentru toată lumea că la reluare vom vedea un Farul ofensiv, care va încerca să preseze și să marcheze cât mai repede. Nici banca lui Sabău nu ridica multe semne de întrebare, astfel că paleta eventualelor surprize era limitată. Și totuși, părem luați prin surprindere de jocul gazdelor care reușesc să marcheze mai repede decât sperau – în minutul 53.

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Alibec pare că a servit o gustare cu jăratec, se demarcă în permanență în spatele fundașilor Rapidului, nu avem soluții să îl tamponăm pe Ahlinvi, iar în atac suntem pur și simplu inexistenți. Prima și singura fază de poartă a Rapidului înaintea prelungirilor se petrece în minutul 63, după o acțiune frumoasă în bandă a lui Pop (preluare de fotbalist), a cărui centrare e reluată puțin peste de Onea.

vin de la Pancu la flash-interviuri, dar până la ele trebuie să aruncăm un ochi și spre purtătorii de vișiniu din teren. Deși a reușit să echilibreze jocul în a doua jumătate a reprizei, echipa a părut stoarsă, fără inspirație, fără atitudine, fără orizont. Bubanja, în ciuda golului marcat nu a arătat volumul său de joc obișnuit, iar Moruțan a bifat cea mai slabă repriză a sezonului. A greșit sau pierdut practic orice minge atinsă, chiar și după ce Rapid, prin ieșirea lui Pașcanu a trecut în clasicul 4-2-3-1 cu Olimpiu mijlocaș ofensiv. O evoluție sub nivelul multora din sezonul trecut, atunci când Moruțan avea probleme de readaptare și de pregătire fizică.

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Kamara intră în locul unui Petrila inexistent la rândul său, dar nu reușește să schimbe absolut nimic în joc. Dincolo, în dreapta, Dobre este la fel de neinspirat. Rapid redevine periculos abia în prelungiri, când sunt irosite două faze periculoase, dar rezultatul de egalitate este cu siguranță echitabil.

Daniel Pancu și spectacolul declarațiilor după Farul – Rapid 1-1

Pancu este cu siguranță favoritul presei. . Aceasta este o caracteristică a personajului Pancu, o constantă. Pancu pur și simplu nu poate oferi declarații neutre, plate, terne. Invitații din studiouri și presa în general încearcă să deslușească sensul acestor declarații, dar demersul este unul greșit. În umila mea opinie, desigur.

Nu ce spune Pancu ar trebui să înțelegem, ci de ce spune Pancu ceea ce spune. “Sunt lucruri care mă depășesc, lucruri care vin din trecut. Jucătorii sunt ultimii vinovați. Nu poți să ai jocul sub control, în atâtea situații… Și acum două etape am intrat în avantaj la pauză și am luat patru în a doua. Sunt lucruri de mentalitate. Jucătorii clachează de trei ani când ajung la meciurile importante. Tot ce a fost înainte nu e întâmplător. E clar că avem o problemă și e o problemă mare de tot. Când suntem în avantaj, ne pierdem echilibrul și suferim cu toții.” – Daniel Pancu, la finalul partidei de la Ovidiu.

Căderea echipei după pauză a fost evidentă, nivelul jocului a fost unul dezamăgitor, iar antrenorul Pancu știa că va trebui să explice contrastul reprizelor la flash-interviu. Și din tentativa de a oferi o explicație care să nu lezeze pe nimeni, dar care să nu pună într-o lumină proastă nici tehnicianul de pe bancă, a ieșit ceea ce cu toții am auzit.

La Rapid e un “ceva” care plutește în aer, vine din trecut și care pur și simplu ne depășește. Un blestem, ba nu, o fatalitate, ceva care transcende spiritualitatea și bate în ezoteric. Un “ceva” care depășește antrenorul și de care în nici un caz jucătorii nu se fac vinovați. Desigur, nici spre club nu putem ridica vreo sprânceană, nu identificam nici în acea direcție cauze, deși spectacolul de săptămâna trecută ar putea sugera asta unui neinițiat.

În concluzie, clubul nu (nu e nici măcar menționat în enumerare), jucătorii nu (ei sunt practic la retrogradare în clasamentul vinovăției, iar antrenorul se declară depășit și siderat de această situație practic inevitabilă.

Antrenorul nu poate fi în nicio circumstanță agent constatator

Cu toții vedem realitatea din teren. Rolul antrenorului nu este acela de a intra în pielea povestitorului cu talent descriptiv, ci acela de a schimba această situație. Rapidul, atunci când nu își pierde organizarea defensivă (ca în meciul cu FCSB), se află în punctul din care am pornit în campionat – joacă cel mult o repriză. După 15 etape în care totuși, ba prin entuziasm, ba prin motivare (meritul lui Pancu), ba prin (să nu uitam asta!) valoarea individuală a jucătorilor, Rapid a avut rezultate care au adus locul 3 în clasament.

Da, clubul (ca entitate, organizație) a reușit să producă 4 sezoane consecutiv doar dezamăgire din punct de vedere sportiv, a oferit un raport inimaginabil de slab între sume cheltuite și rezultate obținute, dar tocmai asta a fost șansa antrenorului Pancu de a ajunge pe banca Rapidului. Misiunea fiind aceea de a schimba această stare de fapt, nu de a o constata după 15 etape. De a găsi soluții, nu explicații.

Există în campionat câțiva competitori ai Rapidului conduși de antrenori străini (Ricardo Sousa, Nuno Campos) care au venit la cluburi necunoscute lor, cu loturi necunoscute lor, într-o competiție necunoscută lor. Ba chiar (Sousa), la un club aflat într- situație financiară care la Rapid ar fi sinonimă probabil cu barajul de supraviețuire.

După 15 etape e greu de digerat faptul că avem o problemă pentru care nu există nici explicații, nici vinovați. E întotdeauna imposibil să lupți cu fatalitatea, nu? Rapid se află pe locul 3, în condițiile în care CFR este în insolvență, FCSB și U Cluj au început campionatul după etapa a cincea, iar o altă echipă în insolvență (Petrolul), care schimbă lotul anual, se află imediat în spatele nostru.

Dacă lotul e incomplet, există jucători preocupați de situația contractuală, sau acel “ceva” e perpetuat de club, să vorbim despre asta. Dar toate aceste subiecte ar fi trebuit să fie vizibile mai devreme de etapa a cincisprezecea. Ele nu au apărut subit, nu aveau cum să facă asta. De aceea, e neptrivit ca la jumătatea sezonului să discutăm despre o stare de fapt pe care nu o putem explica și din care extragem tot vestiarul, cu jucători și antrenori cu tot.

Prima condiție pentru a rezolva o problemă este recunoașterea ei. Câtă vreme ne vom încăpățâna să nu facem asta și nimeni nu ne va ajuta în acest demers, vom mai bifa încă un sezon cu final mioritic.