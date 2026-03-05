Daniel Pancu, semnal de alarmă după eliminarea din Cupa României Betano: „Vreau o echipă ofensivă, cu jucători tineri! La CFR nu s-a făcut asta”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile de finală ale Cupei României Betano, a fost câștigată de olteni, scor 3-1. Cum ardelenii au fost eliminați din competiție, Daniel Pancu a anunțat care este noul său obiectiv.

Daniel Pancu, în conflict cu Iuliu Mureșan?! Anunțul antrenorului

După ce , mai multe voci din fotbalul românesc au bănuit că antrenorul este într-o stare de tensiune cu președintele clubului, Iuliu Mureșan.

În ultima sa intervenție în direct, Daniel Pancu a transmis că nu se pune cazul de o răceală între el și Iuliu Mureșan. Antrenorul susține că declarațiile sale au fost percepute greșit, iar relația cu președintele clubului este una bună.

„(n.r. – Există o răceală între tine și Iuliu Mureșan?) Nu există nicio răceală, dimpotrivă. Doar că eu spun anumite lucruri. În momentul în care o să avem cel mai bun lot și cele mai mari salarii o să accept să ni se spună să fim pe locul 1. Poate s-a înțeles greșit. Noi venim după o perioadă absolut fantastică, dar nu avem cum să o ducem la nesfârșit. Înseamnă că vom câștiga campionatul așa”, a declarat Daniel Pancu, direct la .

Ce obiectiv și-a trasat Pancu după eliminarea din Cupa României Betano

, Daniel Pancu a expus că dorește să termine în primele trei locuri din SuperLiga, asta pentru a prinde un bilet pentru cupele europene. Tehnicianul vrea ca CFR Cluj să fie schimbată, iar jucătorii tineri să fie crescuți în cadrul clubului, lucru ce nu s-a mai întâmplat, așa cum susține Pancu, în trecut.

„Echipa a făcut progrese fantastice, dar vom intra în play-off de pe locurile 4-5. Dacă vom termine în primele trei locuri va fi o mare performanță. Valoare se face la banca de rezerve. Știm foarte bine că dacă ni se accidentează doi jucători pe post rămânem descoperiți.

Vreau o echipă plină de atitudine, ofensivă, care să atace, să aibă jucători tineri, dar nu știu dacă lucrurile astea sunt acceptate. Nu a făcut niciodată asta CFR. E un club plin de trofee. Sunt trofee și cupe prin toate birourile. Am găsit trofee prin toate birourile”, a mai spus Daniel Pancu.