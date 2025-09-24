Daniel Pancu, sfidat de Louis Munteanu la naționala U21:„Nici nu se uita la mine”

Naționala de juniori U21 a României a dezamăgit la Campionatul European din această vară. Tricolorii au suferit înfrângeri pe linie în grupă. a vorbit despre comportamentul lui Louis Munteanu din cantonament. Atacantul de la CFR l-a surprins neplăcut pe antrenor.

Naționala României, doar locul 4 în grupa de la EURO U21. Ce spune Daniel Pancu despre Louis Munteanu

Louis Munteanu era văzut drept omul de gol al naționalei României la turneul final din această vară, însă atacantul nu a prea avut reușite pe teren. Tricolorii au fost învinși de Italia, Spania și Slovacia și au terminat pe ultimul loc.

Daniel Pancu, dezamăgit de comportamentul lui Louis Munteanu la naționala de juniori. „Nici nu îl cunoșteam”

Ba mai mult, Daniel Pancu a oferit detalii legate de comportamentul lui Louis Munteanu din timpul perioadei în care a lucrat cu acesta la naționala U21. Antrenorul a dat de înțeles că j a avut o atitudine ostilă în momentul în care a fost scos de pe teren, în meciul cu Albania din preliminarii, iar după, la cina, l-a tratat cu indifernță.

„Louis Munteanu e foarte rar. E rar și ca fotbalist, și ca om. În Albania, eu l-am schimbat prin minutul 60 și ceva, la 2-1 pentru Albania (n.r. scorul era 2-1 pentru România), dar înseamnă că l-am schimbat pentru că nu avea pregătire. Cred că de asta l-am schimbat.

Și nici nu îl cunoșteam. Deja de după meci, modul în care a dat mâna cu mine nu mi-a plăcut, iar când le-am vorbit jucătorilor la masă, la cina de după joc, vorbeam și pur și simplu nu asculta, nici nu se uita la mine.

Atunci l-am atenționat pe tonul meu, după care am mai discutat puțin a doua zi, în aeroport, și nu am mai avut nici cea mai mică problemă cu el, dar nu îl cunoșteam. Dar am fost întotdeauna direct, absolut direct în tot ce am discutat cu el”, a declarat Daniel Pancu, conform