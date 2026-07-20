Daniel Pancu, show total după Rapid – Sepsi 1-0: ”Nu vreau să mai văd atmosfera și atitudinea care era acum două luni”. Anunță două transferuri

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Revenire fericită a lui Daniel Pancu pe banca tehnică a echipei de suflet. Antrenorul a avut un discurs apăsat la finalul partidei Rapid – Sepsi 1-0, în care l-a înțepat pe predecesorul său Costel Gâlcă și a anunțat două noi transferuri.

Daniel Pancu, discurs exploziv după Rapid – Sepsi 1-0

La conferința de presă de după , antrenorul rapidist a anunțat că toți jucătorii din lot sunt sub o analiză complexă în primele zece etape și a precizat că așteptă sosirea a încă doi jucători.

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”Nu vreau să mai văd atmosfera și atitudinea care era acum două luni. Am venit în Giulești și am câștigat fluierând. Vreau să îi văd sub presiune (n.r. – pe jucători). Selecție în primele zece etape. Vor mai veni doi jucători străini. Îmi place foarte mult unul dintre ei. Nu e nici ieftin, nici scump”, a declarat Daniel Pancu.

Publicul, ajutor fantastic pentru echipă

Tehnicianul a mai explicat o dată motivele pentru care a ales să înceapă jocul într-o formulă inedită și le-a promis suporterilor că echipa va arăta mult mai bine spre finalul anului, dar până atunci trebuie să acumuleze puncte prin orice metodă.

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”Am dominat clar jocul la dueluri. În aglomerație, așa cum se joacă în Giulești, poate că aș fi început cu alți jucători, dar v-am spus și înainte: erau opt meciuri fără victorie cu Sepsi, am spart seria, erau nouă meciuri în campionat fără victorie, am spart-o și pe aceasta!

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Un gol îl marchează publicul în Giulești, iar asta s-a întâmplat și în această seară. Kamara are nevoie de meciuri. Pe Bubanja îl știam. Prefer să introduc de la început jucătorii care vin după pauze lungi. Din experiența mea, este mult mai greu să intri pe parcurs după o perioadă lungă de absență. Jucătorii se sufocă.

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Echipa va arăta din ce în ce mai bine. Veți vedea asta în noiembrie-decembrie. Până atunci, trebuie să adunăm puncte și să menținem aceeași atitudine pe teren. A fost ceea ce mi-am dorit: Rapid să fie o forță pe teren propriu și să fie foarte greu pentru orice echipă să câștige în Giulești”, a spus Pancu, la flash-interviu.

Pancu, mesaj pentru jucătorii săi

În final, idolul tribunelor din Giulești și le-a transmis elevilor săi că cine rezistă presiunii de la Rapid nu va avea probleme la nicio altă echipă.

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”Jucătorii trebuie să fie conștienți că sunt cei mai invidiați pentru că au parte de acest public. Toți vor să fie în locul lor. Am discutat și despre aceste aspecte în perioada de pregătire. Rapid este o echipă la care e greu să reușești, dar cine poate juca aici poate juca oriunde.

Presiunea este foarte mare. Toată lumea joacă meciuri, Rapid joacă doar derby-uri. Este adevărat, nu este un citat dintr-o carte. Am simțit de multe ori acest lucru. Dacă înțelegi toate aceste lucruri ca jucător al Rapidului, atunci totul devine mai ușor.

Revenirea a fost emoționantă. Le mulțumesc suporterilor. Este o legătură creată acum aproape 30 de ani. În noiembrie se împlinesc 30 de ani de când am debutat pentru Rapid. Nu am simțit presiune, ci responsabilitate. Așteptările sunt foarte mari și îmi doresc enorm să-i facem fericiți la finalul acestui sezon”, a afirmat Daniel Pancu.