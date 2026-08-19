Sport

Daniel Pancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat la Rapid – Dinamo 0-1. Exclusiv

Lovitură pentru Rapid după derby-ul pe care l-a pierdut în fața lui Dinamo, scor 0-1. Ce meciuri ratează Daniel Pancu, după ce antrenorul a aflat câte etape va fi suspendat
Cristian Măciucă
19.08.2026 | 14:48
Daniel Pancu sia aflat pedeapsa dupa ce a fost eliminat la Rapid Dinamo 01 Exclusiv
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Daniel Pancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat la Rapid - Dinamo 0-1. ExclusivDaniel Pancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat la Rapid - Dinamo 0-1. FOTO: Fanatik
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Daniel Pancu (48 de ani) și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat de Horațiu Feșnic la derby-ul Rapid – Dinamo 0-1. Antrenorul va rata următoarele derby-uri ale giuleștenilor.

Daniel Pancu a fost suspendat de Comisia de Disciplină

FANATIK a aflat în exclusivitate că Daniel Pancu a fost suspendat două etape de către Comisia de Disciplină a FRF. Aceasta este pedeapsa pe care a primit-o antrenorul Rapidului pentru cartonașul roșu pe care l-a văzut de la Horațiu Feșnic la derby-ul pierdut în fața lui Dinamo, scor 0-1. Pancu risca o suspendare maximă de șase etape, dar Comisia de Disciplină a fost blândă cu tehnicianul alb-vișiniilor.

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Ce meciuri ratează antrenorul Rapidului

Daniel Pancu nu va asta astfel pe bancă la următoarele două etape, în care Rapid are programate două derby-uri. Mai întâi, alb-vișinii vor înfrunta Petrolul, la Ploiești. „Primvs Derby” este programat în runda cu numărul 6, vineri, 21 august, de la ora 20:30.

Apoi, pentru rapidiști va urma duelul de foc împotriva Universității Craiova. În etapa a 7-a, Rapid va primi în Giulești vizita campioanei en-titre, dar ziua și ora de disputare a partidei nu au fost anunțate încă.

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De ce a fost eliminat Daniel Pancu la Rapid – Dinamo 0-1

Daniel Pancu a fost eliminat în minutul 53 al derby-ului Rapid – Dinamo, scor 0-1, după o criză de nervi la adresa arbitrului Horațiu Feșnic.„Centralul ” a oprit jocul în momentul în care giuleștenii se aflau în atac, pentru că Alexandru Musi era întins pe gazon și avea nevoie de îngrijiri medicale. Pancu a protestat vehement, considerând că partida nu trebuia întreruptă, mai ales că Musi nu suferise o lovitură la cap. Mai întâi, „Pancone” s-a ales cu cartonașul galben, dar a continuat să conteste decizia arbitrului, astfel că Feșnic i-a arătat cartonașul roșu și l-a trimis în tribune.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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