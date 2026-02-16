Daniel Pancu și-a anunțat obiectivul după FC Hermannstadt – CFR Cluj 0-1: „E o performanță uriașă”

ADVERTISEMENT

FC Hermannstadt – CFR Cluj s-a terminat în favoarea ardelenilor, scor 0-1. În urma acestui rezultat, elevii lui Daniel Pancu au ajuns la 8 victorii consecutive în SuperLiga. Tehnicianul s-a arătat încântat de victoria obținută la Sibiu.

Daniel Pancu, încântat după ce CFR Cluj a urcat pe loc de play-off

CFR Cluj ocupă în premieră un loc de play-off. Jucătorii pregătiți de Daniel Pancu au ajuns la 8 victorii consecutive în SuperLiga. La scurt timp după fluierul final din meciul cu FC Hermannstadt, antrenorul ardelenilor s-a arătat mulțumit de faptul că echipa a urcat pe poziția a 5-a în clasament și a transmis că următorul obiectiv personal este să ducă echipa pe podium.

„A fost un meci care ne-a consumat mult pe toți. Important e că am obținut o nouă victorie. Ne-am apropiat de ceva care părea imposibil (n.r. play-off). Nu putem să spunem că 10 victorii în 12 meciuri sunt întâmplătoare.

E o performanță uriașă, dar nu am realizat nimic. E prima dată pe loc de play-off. Eu sper să intrăm în play-off, pentru că merităm. Suntem liderul acestui retur de campionat. Sper să fiu mai relaxat, cu toate că vor fi alte obiective. Va trebui să terminăm în primele trei”, a declarat Daniel Pancu, conform .

Ce spune Daniel Pancu despre penalty-ul anulat în minutul 90+8

. Andrei Chivulete a acordat penalty după un contact între Sinyan și Ciubotaru. Interesant este că și i-a transmis lui Chivulete să urmărească faza la monitor, ca ulterior decizia din teren să fie anulată.

Daniel Pancu a comentat acest episod și a transmis că avea încredere că arbitrii din camera VAR vor interveni, în contextul în care faultul nu a fost unul evident, ci mai degrabă un contact ușor.

„Sunt în continuare nemulțumit de ce se întâmplă în teren. Trebuia să venim pe un val de încredere, după atâtea victorii. Adversarul e bun, echipă de jumătate clasamentului spre play-off. Dar victoria e una uriașă. Au fost vreo 3-4 bare.

Acum se întorc toate din urmă, antrenori cu care nu câștigam înainte, arbitri. Azi am reușit prima dată să bat o echipă cu David Lazar în poartă. Când l-am văzut azi…. Popa al nostru a fost senzațional.

(n.r. despre faza din minutul 90+5) Eu am văzut bine faza. Nu puteam să am nicio emoție, știind cine era la VAR (n.r. Bogdan Dumitrache și Ovidiu Hațegan). E presiune și pe ei pe finalul ăsta. Presiunea e mare și la ei”, a conchis Daniel Pancu.