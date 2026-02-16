Sport

Daniel Pancu și-a anunțat obiectivul după FC Hermannstadt – CFR Cluj 0-1: „E o performanță uriașă”

Daniel Pancu a oferit primele declarații după FC Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Ce spune antrenorul ardelenilor despre ultima fază a partidei, când Andrei Chivulete a anulat un penalty pentru gazde.
Iulian Stoica
16.02.2026 | 20:16
Daniel Pancu sia anuntat obiectivul dupa FC Hermannstadt CFR Cluj 01 E o performanta uriasa
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu și-a anunțat obiectivul după FC Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FC Hermannstadt – CFR Cluj s-a terminat în favoarea ardelenilor, scor 0-1. În urma acestui rezultat, elevii lui Daniel Pancu au ajuns la 8 victorii consecutive în SuperLiga. Tehnicianul s-a arătat încântat de victoria obținută la Sibiu.

Daniel Pancu, încântat după ce CFR Cluj a urcat pe loc de play-off

CFR Cluj ocupă în premieră un loc de play-off. Jucătorii pregătiți de Daniel Pancu au ajuns la 8 victorii consecutive în SuperLiga. La scurt timp după fluierul final din meciul cu FC Hermannstadt, antrenorul ardelenilor s-a arătat mulțumit de faptul că echipa a urcat pe poziția a 5-a în clasament și a transmis că următorul obiectiv personal este să ducă echipa pe podium.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci care ne-a consumat mult pe toți. Important e că am obținut o nouă victorie. Ne-am apropiat de ceva care părea imposibil (n.r. play-off). Nu putem să spunem că 10 victorii în 12 meciuri sunt întâmplătoare.

E o performanță uriașă, dar nu am realizat nimic. E prima dată pe loc de play-off. Eu sper să intrăm în play-off, pentru că merităm. Suntem liderul acestui retur de campionat. Sper să fiu mai relaxat, cu toate că vor fi alte obiective. Va trebui să terminăm în primele trei”, a declarat Daniel Pancu, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

Ce spune Daniel Pancu despre penalty-ul anulat în minutul 90+8

Finalul partidei dintre FC Hermannstadt și CFR Cluj a adus momente tensionate. Andrei Chivulete a acordat penalty după un contact între Sinyan și Ciubotaru. Interesant este că Ovidiu Hațegan a încălcat protocolul VAR și i-a transmis lui Chivulete să urmărească faza la monitor, ca ulterior decizia din teren să fie anulată.

ADVERTISEMENT
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei...
Digisport.ro
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”

Daniel Pancu a comentat acest episod și a transmis că avea încredere că arbitrii din camera VAR vor interveni, în contextul în care faultul nu a fost unul evident, ci mai degrabă un contact ușor.

„Sunt în continuare nemulțumit de ce se întâmplă în teren. Trebuia să venim pe un val de încredere, după atâtea victorii. Adversarul e bun, echipă de jumătate clasamentului spre play-off. Dar victoria e una uriașă. Au fost vreo 3-4 bare.

ADVERTISEMENT

Acum se întorc toate din urmă, antrenori cu care nu câștigam înainte, arbitri. Azi am reușit prima dată să bat o echipă cu David Lazar în poartă. Când l-am văzut azi…. Popa al nostru a fost senzațional.

(n.r. despre faza din minutul 90+5) Eu am văzut bine faza. Nu puteam să am nicio emoție, știind cine era la VAR (n.r. Bogdan Dumitrache și Ovidiu Hațegan). E presiune și pe ei pe finalul ăsta. Presiunea e mare și la ei”, a conchis Daniel Pancu.

Fanatik SuperLiga, marți, 17 februarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 17 februarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după Hermannstadt – CFR Cluj și Dinamo – Unirea Slobozia
Penalty anulat de VAR la ultima fază în FC Hermannstadt – CFR Cluj!...
Fanatik
Penalty anulat de VAR la ultima fază în FC Hermannstadt – CFR Cluj! Dorinel Munteanu, devastat după decizia lui Andrei Chivulete. Video
Devis Epassy, out din lot la Dinamo – Slobozia! Ce s-a întâmplat cu...
Fanatik
Devis Epassy, out din lot la Dinamo – Slobozia! Ce s-a întâmplat cu titularul ”câinilor”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Săpunaru îl distruge pe omul care i-ar fi provocat plecarea de la Rapid:...
iamsport.ro
Săpunaru îl distruge pe omul care i-ar fi provocat plecarea de la Rapid: 'Calcă pe cadavre ca să rămână lângă șefu'! De joasă speță'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!