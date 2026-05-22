Daniel Pancu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj și noua destinație „Procesul nu poate continua! Mi se îndeplinesc condițiile în altă parte”

Daniel Pancu a oferit un anunț decisiv despre viitorul său la CFR Cluj după 1-1 cu FC Argeș. Antrenorul a vorbit despre viitoarea sa destinație, dar și despre problemele întâmpinate în Gruia.
Iulian Stoica
22.05.2026 | 23:33
Daniel, anunț decisiv despre viitorul său la CFR Cluj.
CFR Cluj – FC Argeș, din etapa a 10-a a play-off-ului, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Acest duel nu a avut o miză aparte, ardelenii fiind deja calificați în preliminariile UEFA Conference League, grație locului trei ocupat. Daniel Pancu a obținut rezultate foarte bune în Gruia, în contextul în care a preluat echipa când se afla în a 2-a jumătate a clasamentului.

Daniel Pancu, anunț decisiv despre viitorul său la CFR Cluj

La scurt timp după fluierul final din CFR Cluj – FC Argeș, Daniel Pancu a mărturisit că, cel mai probabil, acesta a fost ultimul său meci în Gruia. Tehnicianul a transmis că ardelenii nu au condiții propice performanței, iar la Rapid, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, ar beneficia de un mediu mult mai bun.

„O performanță mare de tot! Avem locul de Conference asigurat. Putem spune nu că ne-am realizat obiectivele, am realizat lucruri ce nu știu dacă ar mai putea fi realizate. Nu știu altă poveste mai frumoasă în fotbalul românesc. Regretăm că se termină! Suntem în mijlocul unui proces, sunt 7 luni de când sunt aici. Din păcate, știți foarte bine, procesul nu poate continua.

Sunt șanse foarte mari ca acesta să fie ultimul meu meci aici. Mi se îndeplinesc foarte multe condiții… De fapt mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte. Oamenii de aici insistă că s-au realizat performanțe în trecut în condiții asemănătoare, dar, din punctul meu de vedere, nu se mai pot realiza. Dacă nu aș fi venit în octombrie, probabil că clubul s-ar fi aflat într-o poziție foarte grea”, a declarat Daniel Pancu.

Ce l-a nemulțumit pe Daniel Pancu

În continuare, Daniel Pancu a transmis că jucătorii de la CFR Cluj au o valoare foarte bună, însă lipsa bazei proprii de pregătire contează mult. Totodată, tehnicianul a mărturisit că nu s-a simțit bine în ultima perioadă, munca sa fiind una excelentă, având în vedere că formația din Gruia are mai multe probleme de ordin financiar.

„Merg într-un loc unde nu fac jumătate de oră cu autocarul până la antrenament. Merg unde salariile sunt plătite la oră și la minut, plus terenurile de antrenament sunt biliard, cu încălzire iarna. Acum judecați și dumneavoastră această situație. Oamenii de aici spun că așa s-a realizat performanță, dar, din punctul meu de vedere, nu va mai merge în aceste condiții.

Nu din cauza valorii jucătorilor, ci sunt 5-6 echipe care au condiții net superioare atât financiare, cât și la baza de pregătire. Nu am lăsat nimic în urmă oficial, cu jucătorii am dezvoltat o relație specială. Am avut încredere în absolut toată lumea. Le mulțumesc tuturor pentru dragostea arătată la final. Eu, de o lună, nu mă mai simt bine în mediul acesta”, a conchis Daniel Pancu.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
