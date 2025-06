Daniel Pancu și-a anunțat plecarea de la naționala de tineret după Spania U21 – România U21 2-1 și i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: „Nu știe echipa cum o știu eu”

Naționala sub 21 de ani a României , în cel de-al doilea meci de la Campionatul European din Slovacia. Daniel Pancu a tras concluziile la conferința de presă de la finalul partidei de la Bratislava.

Daniel Pancu, mândru de jucătorii săi după eșecul contra Spaniei: „Am oferit motive de satisfacție și celor de acasă”

Deși a deschis scorul după doar patru minute prin , naționala sub 21 de ani a României , care a punctat de două ori în finalul jocului.

Dezamăgirea a fost mare în rândul tricolorilor, în condițiile în care aceștia au cedat la limită și în fața Italiei, în meciul de debut de la acest Campionat European de tineret.

Mircea Lucescu a criticat atitudinea jucătorilor pregătiți de Daniel Pancu, iar la conferința de presă, selecționerul a avut o replică pentru tehnicianul naționalei de seniori.

Daniel Pancu a vorbit, de asemenea, despre faptul că nu va mai continua pe banca naționalei sub 21 de ani și a analizat în linii mari jocul pierdut de echipa sa în fața Spaniei.

„O echipă care m-a făcut mândru că sunt român, în momentul ăsta și împotriva unui adversar foarte dificil. Am oferit motive de satisfacție și celor de acasă. Din păcate, tot înfrângere scrie pe tabelă. O șansă foarte mare să fi mers mai departe din această grupă.

Jucătorii s-au autodepășit, organizare ireproșabilă. A trebuit să fac schimbări. Nu aș fi schimbat pe nimeni, dar resursele noastre… din campionatul nostru… Din păcate, asta e. Asta i-am zis lui Marius Niculae – că acest meci va fi decis de cei care vor intra de pe bancă. Am avut gura… Nu am văzut faza cu Blănuță, nu știu, dar eu zic că e un șut în mâna unui fundaș spaniol.

Nu știu cum funcționează. Dacă era 2-0 acolo, am fi fost aproape de o calificare pe care eu o asimilam cu câștigarea trofeului. Rămânem cu experiența după acest meci – să învețe să joace din 3 în 3 zile, cu ritm. Se așteptau și ei. Cu experiența rămânem, asta câștigăm. Las ceva în urmă viitorului selecționer. Sunt 6-7 jucători și pentru acțiunea viitoare”.

Daniel Pancu: „Va fi cu siguranță altcineva în locul meu”

„Eu am avut mai puțini când am început campania asta. Viitorul selecționer va avea mai mulți. România trăiește prin aceste turnee. Nu, eu în niciun caz. Contractul meu se încheie. Va fi cu siguranță altcineva în locul meu. Diferența era imensă? Nu avea rost să jucăm cu ei? Să ieșim pe teren?

Rareș Ilie a avut o ocazie imensă în prima repriză. Lucrurile s-ar fi complicat pentru ei. Și cu Blănuță în teren, primul gol nu l-am fi primit. Nu ar fi șutat la poartă.

(n. r. dacă mai crede în calificare) Eu cred, dar e foarte greu de realizat. Sunt trist pentru jucători, dar și pentru mine pentru că îmi doream să revin pe bancă la un meci cu șanse pentru calificare. Umit trage mai mult spre Turcia, dar cred că sunt șanse să joace la naționala mare. Le-am zis să fie bucuroși pentru modul în care au făcut față atacurilor unei națiuni mari.

Și ei și Italia, cele mai titrate echipe. Diferența s-a făcut la detalii. Cu Italia nu am ocupat un spațiu, astăzi la fel, dar nu mai aveam cu cine, pentru că jucătorul era în afara terenului. E un stadion minunat, atmosfera a fost extraordinară..”.

Daniel Pancu i-a dat replica lui Mircea Lucescu

„Lucescu nu cunoaște echipa cum o cunosc eu. Echipa era epuizată pentru că este un mare consum, atât fizic, cât și mental.. Crampe, Louis nu mai putea, Tavi la fel, mai erau vreo doi, am ales cum am ales. Noi nu am putut să mai ținem de minge. Era înmormântare în vestiar, eu unul sunt mândru de modul în care s-au comportat, iar astăzi mai mult ca niciodată. O mare experiență pentru cei care vor rămâne.

Publicul a simțit, au bătut acel meci cu Elveția. Azi e cel mai bun meci din punctul ăsta de vedere. Am o lună și ceva de când nu dorm, cel mai mult îmi doresc să pot să dorm și eu o noapte. Am fost speriat puțin. Laptopul ăla care stă lângă mine.. Am ieșit bine, chiar dacă scrie tot înfrângere. Am ieșit bine și se putea mult mai bine. Se putea vorbi de 4 puncte, care puteau reprezenta calificarea”, a concluzionat selecționerul Daniel Pancu, la conferința de presă.