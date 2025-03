Daniel Pancu și-a făcut deja calculele pentru EURO U21: „13-14 jucători sunt bătuți în cuie”

Naționala lui Daniel Pancu și-a programat două amicale tari pentru ultima acțiune înaintea Campionatului European din Slovacia. „Tricolorii” mici au câștigat în primul meci, împotriva Portugaliei, cu scorul de 1-0 și . „Pancone” și-a ales deja nucleul pe care se va baza în Slovacia, însă decizia finală va fi luată în funcție de evoluțiile jucătorilor din ultimul meci de pregătire. Selecționerul U21 a identificat care sunt diferențele între România și țările din vest.

Daniel Pancu și-a stabilit nucleul de jucători cu care va merge în Slovacia

Ultima victorie, împotriva Portugaliei, a răspuns mai multor întrebări ale lui Daniel Pancu. Selecționerul naționalei U21 mai are un singur meci înainte de startul Campionatului European din Slovacia, însă deja și-a stabilit în mare parte jucătorii cu care va ataca puterile din grupa de la EURO.

ADVERTISEMENT

„Pancone” a vorbit înaintea partidei cu Olanda atât despre meciul următor, cât și despre concluziile trase în urma amicalului cu Portugalia: „Mâine (n.r. marți) vom trata jocul de altă manieră. Mi-am făcut o idee despre unii jucători, care sunt și debutanți, dar mâine lucrurile vor sta diferit. Pe hârtie, Portugalia este mai bună decât Olanda, dar ca echipă sunt foarte puternici. Foarte agresivi, fac marcaj om la om foarte strâns la mijlocul terenului, lucru pe care l-am simțit și eu într-un meci la echipa națională, pe Giulești. Îl aveam adversar pe Denny Landzaat și dacă mă duceam la toaletă venea și el după mine.

Dacă suntem inteligenți, putem să le punem mari probleme, dacă nu, vom avea noi mari probleme. Adversarii sunt de EURO, obiectivul a fost să vedem cu ne comportăm din punct de vedere fizic împotriva lor. Dacă am fi jucat după cote, n-ar fi trebuit să ne prezentăm și să pierdem cu 3-0

ADVERTISEMENT

13-14 jucători sunt bătuți în cuie pentru EURO, dacă sunt sănătoși. Unii și-au câștigat acest drept, chiar dacă evoluează mai puțin la echipele de club. Pentru cele 5-6 poziții rămase, ieri am numărat 16 jucători, care pot fi oricând în cei 6”, a declarat Daniel Pancu despre meciurile amicale ale naționalei U21.

Verdict dur dat de Daniel Pancu despre diferența între România și națiunile vestice europene

Deși Pancu a făcut o analiză dură din punct de vedere al diferenței dintre România și puterile vestice, concluzionând că totul pleacă de la grupele de copii:

ADVERTISEMENT

„Din două priviri, portughezii au dat pasă în spatele lui Borza de două ori pentru că se înțelegeau, sunt lucruri care vin de la juniori. Eu ca să antrenez relația asta între 2 jucători îmi trebuie o lună. Fotbalul românesc este un amalgam de idei, de moduri de a interpreta fotbalul, este o ciorbă, o amestecătură.

ADVERTISEMENT

Eu, de la început, am plecat pe filozofia lui Gică, am adus foarte mulți jucători crescuți de el la Farul și de aceea mi-a fost mai ușor la început, acum au mai dispărut dintre ei. Un antrenor are nevoie de 3 săptămâni pentru a crea astfel de relații.

Mereu suntem în întârziere față de restul Europei. Totul pleacă de la antrenamentele de la copii și juniori, cu metodologie și viziune comună. Sunt lucruri care ar fi trebuit să se întâmple de mult”, a mai spus Pancu înaintea meciului cu Olanda.