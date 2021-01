Daniel Pancu și-a luat rămas bun de la jucători: „L-au iubit, au fost lacrimi în vestiar”

Fostul antrenor al lui Poli Iași și-a luat rămas bun de la jucătorii pe care i-a antrenat. Pancu și fotbaliștii au vărsat lacrimi la despărțire.

Daniel Pancu a plecat de la Poli Iași după aproape o jumătate de an. Au fost șase luni intense pentru antrenorul de 43 de ani, care a avut parte de tot felul de trăiri.

Pancu a stat pe banca formației care l-a dat fotbalului. Cu el, Poli Iași a reușit să o învingă pe FCSB, dar de cele mai multe ori a înregistrat înfrângeri. Mai exact, 12 în 19 meciuri.

Pe lângă lipsa șansei, sunt și alte motive care au condus la rezultatele slabe ale echipei din Moldova în timpul mandatului lui Daniel Pancu.

Ieșenii neplătiți timp de patru luni până la venirea sărbătorilor de iarnă, lotul realizat în vară extrem de repede, fotbaliști care nu au confirmat, venirea târzie a unor jucători valoroși, cărora le-a trebuit timp pentru a se adapta, dar și lipsa fanilor din tribune sunt o parte dintre aspectele de care trebuie ținut cont când vine vorba de analizarea muncii lui Daniel Pancu.

După ce și-a reziliat înțelegerea joi cu echipa, fostul antrenor a mers în vestiar împreună cu președintele Ciprian Paraschiv pentru a-și lua la revedere de la fotbaliști, iar despărțirea a fost una emoționantă.

„A fost o despărțire grea de Daniel Pancu, pentru că am ținut și țin foarte mult la el. Dar din păcate aceasta este viața antrenorilor, știm cu toții că un antrenor este ținut în funcție de rezultate. Începusem un proiect frumos împreună, dar din păcate nu a fost să fie. Regret despărțirea de Daniel, pentru că am crezut mult în el. Și cred în continuare. Dar când un lucru nu mai funcționează, e normal să te desparți.

Ar trebui cu toții să îi mulțumim lui Daniel, pentru că este un antrenor care a pus mult suflet și asta contează enorm. Jucătorii l-au iubit. Și el a avut lacrimi în vestiar la despărțire, dar și jucătorii”, a spus Ciprian Paraschiv, potrivit ProSport.

”Cu puțin noroc, am fi avut 5-6 puncte în plus”

Paraschiv este de părere că la Iași ar fi fost mai multă liniște dacă moldovenii ar fi fost mai norocoși în câteva meciuri, în special în cele în care au fost învinși în prelungiri:

„Cu puțin noroc, la momentul acesta am fi avut 5-6 puncte în plus și am fi fost pe un loc mult mai liniștitor, ar fi fost liniște în Copou. Toate punctele câștigate de noi au fost prin muncă, nu putem spune că am fost la mâna norocului. Dar am pierdut foarte multe puncte prin neșansă. În viață, însă, aceste lucruri se întorc, sperăm să avem șansă în viitor. Și Daniel la fel în carieră”.

Poli Iași se află pe ultimul loc al clasamentului, cu numai 15 puncte acumulate după 19 meciuri, iar în etapa aceasta vor avea o misiune extrem de dificilă pentru că vor întâlni liderul FCSB. Cu trei puncte în jocul cu echipa lui Gigi Becali, Poli Iași ar urca pe locul 14.