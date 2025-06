Daniel Pancu și-a stabilit viitorul înainte de ultimul meci al României U21 de la EURO 2025: „Nu m-am gândit nicio secundă”. Video

Daniel Pancu (47 de ani) a avut un discurs franc înainte de . Selecționerul și-a recunoscut greșelile de la turneul final și a dezvăluit ce va face pe viitor.

Daniel Pancu, înainte de România U21 – Slovacia U21: „Tot la categoria pierzători suntem”

România a ieșit din calculele pentru calificarea în sferturile Campionatului European de tineret din Slovacia, după eșecurile cu Italia (0-1) și Spania (1-2). „Tricolorii” mici vor să spele rușinea în ultima partidă din Grupa A, în care vor întâlni reprezentativa gazdei turneului final. România U21 – Slovacia U21 este programat marți, 17 iunie, de la ora 22:00.

„Ne dorim enorm, și eu, și jucătorii, să terminăm bine acest turneu. Vrem, nu vrem, tot la categoria pierzători suntem. Încă nu știu formula de start. Jucătorii au jucat la trei zile și nu știu câți au mai avut parte de așa ceva. Îmi doresc să joace mâine Amzăr, Duțu și Cristi Mihai, care nu au evoluat deloc.

S-au prezentat bine în antrenamente. Chiar dacă impresia generală e că ne-am descurcat binișor, tot înfrângeri au fost. La imn simt o mare emoție. Am jucat în națională încă de la juniori. Țin minte că am jucat odată cu Slovacia, eram junior. Ne conduceau în pauză cu 2-0, în a doua am dat trei goluri și am ieșit și golgheterul turneului. Asta ca să mă înveselesc un pic singur”, a declarat Daniel Pancu, înainte de România U21 – Slovacia U21.

„Dacă o să mai am de pregătit un turneu final, îl voi pregăti diferit”

La ora actuala, legenda Rapidului nu mai are de gând să continue pe banca naționalei de tineret.

„E ciudat că domnul Stoichiță a spus că vom mai discuta. Eu am contract până la 30 iunie. Vă spun sincer că nu m-am gândit nicio secundă să continui la națională. O să mă gândesc la oricine e interesat de serviciile mele. Strategia de calificare din grupă era construită pe jocul cu Italia.

Am luat niște decizii care, până la urmă, au fost neinspirate. E drept că am avut o ocazie cu poarta goală în ultimul minut. Dar sunt lucruri pe care mi le reproșez. Dacă o să mai am de pregătit un turneu final, îl voi pregăti diferit. Nunziata și Denia au câștigat turnee Under, era normal să plece cu un avantaj de 30 de puncte în fața mea.

Nu am primit vreo propunere de prelungire a contractului. Înțeleg că așa procedează FRF. Vă spun sincer că eu nici în momentul acesta nu am primit vreo ofertă de prelungire”, a adăugat selecționerul României.

„Ne-ar fi ajutat un fotbalist de genul lui Mihăilă”

„Mi-au plăcut cei de la U19, pe unii i-aș fi convocat. Noi nu avem varianta contraatacului, nu putem. Ne-a lipsit Mazilu, care nu a avut continuitate. Și ne-ar fi ajutat un fotbalist de genul lui Mihăilă.

La U19 există astfel de jucători, cred că ei pot deveni foarte buni. Decizii corecte și incorecte voi lua în continuare. Conștiința mea e împăcată. Mai am un pic și împlinesc 48 de ani și nu am nicio minciună în CV.

Mi-am adus o carte și am citit doar 20 de pagini. Îngrădirea tactică va fi mai puțin riguroasă mâine și mă aștept la un joc spectaculos. Chiar și când mă plimb pe străzi, tot la meciuri mă gândesc. Soția mea a venit aici, dar ea vorbește cu mine, eu vorbesc în altă parte”.

„Pancone” a vorbit și de ultimele bombe în ceea ce îi privește pe antrenorii români. Numirea lui și revenirea lui

„De mâine ne întoarcem la ale noastre, la atacuri pe Facebook și la altele. Dacă jucătorii cu care am lucrat au rămas cu ceva de la mine, mă simt împlinit. Angajarea lui Rednic la Standard e o veste minunată, e un campionat foarte puternic acolo. I-am transmis și lui Edi ‘La Mulți Ani!’ și mult succes”, a conchis Pancu.

