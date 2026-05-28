Sport

Daniel Pancu și-a trecut în contract bonus pentru titlu! Ce obiectiv are noul antrenor al Rapidului

Daniel Pancu a dezvăluit că și-a negociat în contract bonusuri pentru câștigarea titlului cu Rapid. Noul antrenor din Giulești a vorbit și despre transferurile pe care le pregătește.
Alex Bodnariu
28.05.2026 | 07:48
Daniel Pancu sia trecut in contract bonus pentru titlu Ce obiectiv are noul antrenor al Rapidului
ULTIMA ORĂ
Prima uriașă pregătită pentru Daniel Pancu dacă face Rapid campioană! Anunțul făcut în direct
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu este oficial noul antrenor al celor de la Rapid. Tehnicianul a ajuns la o înțelegere cu conducerea clubului din Giulești și speră să reușească să ducă echipa în cupele europene. Antrenorul a recunoscut în direct că are în contract și prime pentru câștigarea campionatului.

Daniel Pancu a bătut palma cu Dan Șucu! Ce obiectiv are antrenorul la Rapid

Rapid București a avut parte de un nou sezon de coșmar în play-off. Deși după prima etapă giuleștenii erau pe primul loc, iar suporterii visau la titlu, echipa pregătită de Costel Gâlcă s-a prăbușit și a încheiat sezonul abia pe locul 5.

ADVERTISEMENT

Alesul conducerii pentru noul sezon a fost Daniel Pancu. Fostul selecționer al echipei naționale U21 a României a reușit lucruri impresionante în perioada în care a pregătit-o pe CFR Cluj și speră acum să califice formația din Giulești în cupele europene.

Prima uriașă pregătită pentru Daniel Pancu dacă face Rapid campioană! Anunțul făcut în direct

Daniel Pancu a vorbit despre discuțiile purtate cu Dan Șucu. Antrenorul a precizat că, în cazul în care va reuși să câștige titlul în Superliga României, va încasa și o primă consistentă. Mai mult, tehnicianul a explicat că își dorește transferuri, însă nu va cere conducerii anumite nume de jucători, ci fotbaliști care să se potrivească filosofiei sale de joc. Din declarațiile sale a dat de înțeles că șansele ca Sheriff Sinyan să ajungă în Giulești sunt mici.

ADVERTISEMENT
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete...
Digi24.ro
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă

„Era dezamăgit total la prima întâlnire de tot parcursul. Eu am plecat la -19 față de Rapid, cu un lot mai bun decât cel din prezent. Au plecat Louis Munteanu, Emerllahu, Hindrich. Căutăm jucători, vor veni jucători. Jucători liberi, dar foarte buni. Dacă clubul vinde, se vor da și bani pe jucători. Eu spun doar profilurile jucătorilor de care am nevoie și societatea decide.

ADVERTISEMENT
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro...
Digisport.ro
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”

(N.r. despre transferul lui Sheriff Sinyan) Din câte știu, are pretenții foarte mari. A plecat de la CFR, dar e un jucător foarte bun. Vorbea doar de promisiuni, atât, că vrea oameni care se țin de promisiuni. I-am spus că ne atingem obiectivul. Al meu este și câștigarea campionatului, dacă mă întrebi acum. Da, mi-am trecut toate clauzele aici. Legat strict de contract, în primul sezon obiectivul este play-off-ul. Ei își doresc ca cineva să îl egaleze pe Mutu la timpul petrecut la echipă. Ultimii antrenori au stat câte un an”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Incredibil ce a făcut Cristi Borcea înaintea unui derby Dinamo – Steaua: „A...
Fanatik
Incredibil ce a făcut Cristi Borcea înaintea unui derby Dinamo – Steaua: „A adus preotul în vestiar și i-a pus să jure pe Biblie!”
Dezastru de 4,6 miliarde de euro la lansarea primului model Ferrari full-electric! Val...
Fanatik
Dezastru de 4,6 miliarde de euro la lansarea primului model Ferrari full-electric! Val de nemulțumire în comentarii
El este primul fotbalist din istorie care câștigă două trofee europene în același...
Fanatik
El este primul fotbalist din istorie care câștigă două trofee europene în același sezon! Performanță unică după triumful lui Crystal Palace în Conference League
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!