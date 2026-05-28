Daniel Pancu și-a trecut în contract bonus pentru titlu! Ce obiectiv are noul antrenor al Rapidului

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu este oficial noul antrenor al celor de la Rapid. Tehnicianul a ajuns la o înțelegere cu conducerea clubului din Giulești și speră să reușească să ducă echipa în cupele europene. Antrenorul a recunoscut în direct că are în contract și prime pentru câștigarea campionatului.

Daniel Pancu a bătut palma cu Dan Șucu! Ce obiectiv are antrenorul la Rapid

Rapid București a avut parte de un nou sezon de coșmar în play-off. Deși după prima etapă giuleștenii erau pe primul loc, iar suporterii visau la titlu, echipa pregătită de Costel Gâlcă s-a prăbușit și a încheiat sezonul abia pe locul 5.

ADVERTISEMENT

. Fostul selecționer al echipei naționale U21 a României a reușit lucruri impresionante în perioada în care a pregătit-o pe CFR Cluj și speră acum să califice formația din Giulești în cupele europene.

Prima uriașă pregătită pentru Daniel Pancu dacă face Rapid campioană! Anunțul făcut în direct

Antrenorul a precizat că, în cazul în care va reuși să câștige titlul în Superliga României, va încasa și o primă consistentă. Mai mult, tehnicianul a explicat că își dorește transferuri, însă nu va cere conducerii anumite nume de jucători, ci fotbaliști care să se potrivească filosofiei sale de joc. Din declarațiile sale a dat de înțeles că șansele ca Sheriff Sinyan să ajungă în Giulești sunt mici.

ADVERTISEMENT

„Era dezamăgit total la prima întâlnire de tot parcursul. Eu am plecat la -19 față de Rapid, cu un lot mai bun decât cel din prezent. Au plecat Louis Munteanu, Emerllahu, Hindrich. Căutăm jucători, vor veni jucători. Jucători liberi, dar foarte buni. Dacă clubul vinde, se vor da și bani pe jucători. Eu spun doar profilurile jucătorilor de care am nevoie și societatea decide.

ADVERTISEMENT

(N.r. despre transferul lui Sheriff Sinyan) Din câte știu, are pretenții foarte mari. A plecat de la CFR, dar e un jucător foarte bun. Vorbea doar de promisiuni, atât, că vrea oameni care se țin de promisiuni. I-am spus că ne atingem obiectivul. Al meu este și câștigarea campionatului, dacă mă întrebi acum. Da, mi-am trecut toate clauzele aici. Legat strict de contract, în primul sezon obiectivul este play-off-ul. Ei își doresc ca cineva să îl egaleze pe Mutu la timpul petrecut la echipă. Ultimii antrenori au stat câte un an”, a declarat Daniel Pancu la