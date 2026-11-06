Daniel Pancu, anunț major la conferința de presă înainte de Farul – Rapid: „Este o revenire foarte importantă”. Ce a spus Stojilkovic

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Daniel Pancu (49 de ani) și Filip Stojilkovic (26 de ani) susțin vineri, 6 noiembrie, de la ora 10:45, conferința de presă premergătoare meciului Farul – Rapid. FANATIK vă prezintă, în format LIVE TEXT, cele mai importante declarații ale antrenorului și atacantului giuleștenilor.

La conferința de presă a venit după Daniel Pancu și atacantul elvețian al Rapidului, Filip Stojilkovic, care a prefațat partida de la Ovidiu, cu Farul, programată sâmbătă, 7 noiembrie, ora 17:30.

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„Va fi greu, fiecare meci e greu în campionatul nostru, dar ne focusăm pe noi. Dacă vom respecta ceea ce ne spunem înainte de meci, atunci vom câștiga.

Am auzit că Rapid nu a avut niciodată un start atât de bun, suntem fericiți, dar acum ne focusăm la fiecare meci pe care îl jucăm. Ma simt foarte bine și eu, dar și echipa. Nu am urmărit oponentul, dar am auzit că sunt o echipă foarte bună, au câștigat campionatul în trecut, dar suntem pregătiți pentru acest meci. Nu știu dacă vor intra în play-off, este un sezon lung.

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Antrenorul mă ajută foarte mult, am multe de învățat de la el, a fost și el atacant, pentru mine este important să am un antrenor care are încredere în mine. Înaintea noastră se află Dinamo și Craiova, dar cel mai important este să avem încredere în noi”, a declarat Filip Stojilkovic.

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Daniel Pancu a fost întrebat la conferința de presă și despre disputa care a apărut după meciul cu Csikszereda, când antrenorul l-a criticat pe Andrei Șucu. A intervenit mama tânărului fotbalist, Diana Șucu, iar în spațiul public s-a creat o întreagă polemică.

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„Nici nu am urmărit. Doar când juca FCSB cu U Cluj am văzut o declarație de a mea și erau Mutu, Ilie Dumitrescu, Radu Naum, discutau după meci. E un subiect care nu a existat, nu există și nu va exista niciodată pentru mine. Chiar nu există. Cu Andrei am fost la masă, patronul m-a invitat la Genoa – Milan. E un subiect care pentru mine nu există.

(n.r. – A existat vreun dialog cu soția domnului Șucu?) Nici vorbă. Mesaju meu referitor la critică a fost clar pentru jucător, care e în continuare un copil. Singura mea greșeală a fost că nu l-am conisderat copil. Am discutat și aseară cu el. Încă nu realizez că nu are nici 18 ani. Eu îi tratez pe toți egal. Indiferent de vârstă, de experiență. Ești fotbalist la Rapid, te consider fotbalist la Rapid. Nimic mai mult. Poate puteam fi puțin mai sensibil. Dar atâta timp cât eu mă comport cu copiii mei la fel cum o fac cu jucătorii, nu am nici cea mai mică problem. Referitor la doamna, nu e nicio problemă, zero probleme. Probabil și nevastă-mea ar fi reacționat la fel. Pentru mine, subiectul ăsta nu a exista nicio secundă, vă rog să mă credeți”, a declarat Daniel Pancu.

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„A înțeles multe și va înțelege. Are toată viața înainte. Sfatul meu e să nu se grăbească. Graba i-ar putea face mult mai mult rău de cât reziliența, pasiența și timpul le rezolvă. E cel mai tânăr marcator din istoria Rapidului, nu s-au mai întâmplat lucruri din astea. Și dacă îi dăm pe accelerație înainte s-ar putea să regretăm.

(n.r. – E în lot pentru meciul cu Farul?) Da.”, a conchis Pancu.

Daniel Pancu abia așteaptă reîntâlnirea cu Ioan Ovidiu Sabău, alături de care a ieșit campion în Giulești, ca jucător. În plus, actualul tehnician al alb-vișiniilor a fost și antrenat de omologul său de pe banca Farului.

„Întotdeauna o e întâlnire emoționantă. A fost idolul copilăriei mele. L-am avut coleg, l-am avut antrenor, aici, la Rapid. Sper doar ca eu să fiu cel care se va bucura la finalul jocului. În rest, rămâne un fost mare jucător și un mare antrenor”, a spus „Pancone”.

„La iarnă, mai mult ne vom concentrap e subțiat lotul. Doar că sunt aceleași probleme ca în vară. Nimeni nu vrea să plece. Toți sunt legați prin contract de Rapid. Aici e problema conducerii, mai puțin a mea. Eu insist pe numărul ăsta mare de jucători în antrenamente, care nu poate duce la nimic bun, atâta timp cât nu joci în cupele europene. Nimic bun. Nu îți aduce deloc o atmosferă bun”, a mai spus antrenorul Rapidului.

„(n.r. – E adevărat că Aioani nu vrea să își prelungească contractul cu Rapid?) Întrebați conducerea, dar eu știu că Aioani vrea să rămână la Rapid”, a adăugat Pancu.

Daniel Pancu a vorbit despre probleme de lot pe care le mai are Rapidul odată cu revenirea lui Vulturar. Antrenorul în vârstă de 49 de ani e nemulțumit de faptul că are prea mulți jucători la antrenamente.

„(n.r. – Ce alte probeme aveți în lot?) Cu excepția lui Gojkovic, Talisson și Baroan, restul sunt toți la antrenament. Suntem foarte mulți. 26 jucători de câmp, plus trei accidentați, foarte mulți. Foarte mulți având în vedere că Rapid nu joacă în cupele europene, doar foarte rar, în Cupa României”, a declarat Daniel Pancu.

Daniel Pancu a vorbit despre următoarea adversară a Rapidului, Farul Constanța, care nu a pierdut niciun meci la Ovidiu în sezonul 2026-2027.

„Știm ce ne așteaptă, un joc foarte greu, cu o echipă foarte bună pe teren propriu, cu un antrenor foarte bun. Și-au recăpătat și căpitanul, l-au recuperat de etapa trecută (n.r. – Alibec), a și marcat. Marchează foarte multe goluri acasă, știm la ce să ne așteptăm la ce tip de joc, dar mergem la Constanța cu un singur obiectiv, că să câștigăm cele trei puncte puse în joc”, a declarat Pancu, înainte de Farul – Rapid.

Daniel Pancu se bucură de revenirea în lotul Rapidului pentru meciul cu Farul Constanța a lui

„A fost important nu din cauza sau datorită acestei reguli. E un jucător important pentru noi. Am pierdut puțin din dinamică, din mingile jucate pe atacanți sau extreme, pentru că alături de Vulturar formau un cuplu de mijlocași centrali care se completează foarte bine. Doi jucători pe care îi știu bine de la tineret, cu care am obținut performanțe. Ei doi, cu Marius Corbu, care a ajuns la nivelul pe care eu îl vedeam de mult la el. Un mijloc care ne-a dus la Euro. Am pierdut dinamism la mijlocul terenului prin absența lui Vulturar și a trebuit să schimb un pic. Este o revenire foarte binevenită și importantă pentru noi. Sigur, nu știm dacă după pauza asta, din cauza lipsei de tonus, va începe jocul din primul minut”, a mai spus „Pancone”.

Daniel Pancu și Filip Stojilkovic, conferință de presă înainte de Farul – Rapid

Rapid se pregătește pentru ultima partidă din turul sezonului regular al SuperLigii. Formația pregătită de Daniel Pancu întâlnește Farul Constanța sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 17:30, într-o confruntare care se va disputa la Ovidiu și care se anunță extrem de importantă pentru lupta din partea superioară a clasamentului.

Giuleștenii ocupă locul 3, cu 30 de puncte acumulate în primele 14 etape, și vin după . De partea cealaltă, Farul traversează o perioadă bună, iar în actuala ediție de campionat.

Ape tulburi în Giulești

Conferința de presă vine și într-un moment agitat în Giulești, după controversele în care au fost implicați Daniel Pancu și familia Șucu. Conducerea clubului , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. În schimb, acționarul minoritar, Victor Angelescu, a anunțat că Rapid pregătește noi transferuri pentru perioada de mercato din iarnă.

Daniel Pancu și Filip Stojilkovic vor răspunde întrebărilor jurnaliștilor înaintea deplasării de la Ovidiu. FANATIK vă ține la curent, în timp real, cu toate declarațiile importante ale celor doi.