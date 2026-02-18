Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Pancu şi jucătorii lui CFR Cluj, mesaj din vestiar pentru Neluţu Varga: “I-am făcut un videoclip şi am cântat ceva frumos”

Victoria de la Hermannstadt, 1-0, pe care CFR Cluj a obținut-o, a fost urmată de un mesaj special pentru patronul echipei, Ioan Varga, direct din vestiar.
Mihai Alecu
18.02.2026 | 09:00
Daniel Pancu si jucatorii lui CFR Cluj mesaj din vestiar pentru Nelutu Varga Iam facut un videoclip si am cantat ceva frumos
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu și jucătorii de la CFR Cluj, surpriză pentru Ioan Varga
ADVERTISEMENT

Succesul obținut de CFR Cluj, 1-0, cu Hermannstadt, a produs entuziasm mare pentru formația vișinie, iar bucuria de la finalul confruntării a fost împărtășită și cu Ioan Varga, patronul grupării din Gruia.

Daniel Pancu dezvăluie surpriza pe care cei de la CFR Cluj i-au făcut-o lui Ioan Varga

Daniel Pancu a recunoscut că împreună cu jucătorii i-a transmis un mesaj lui Ioan Varga la finalul partidei de la Sibiu, printr-un clip video, filmat chiar în vestiar.

ADVERTISEMENT

„(n.r. de calificarea în play-off) Doamne ajută, mai e mult până acolo, crede-mă, chiar nu mă gândesc. Știu că suntem aproape dar încă nu. Cu mare plăcere din partea mea (n.r. o să se salute cu Cristiano Bergodi). După meciul cu U Cluj am vorbit cu domnul Varga, știu că e plecat, aseară i-am făcut un videoclip toți, din vestiar, i-am cântat ceva frumos”, a spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reușit CFR Cluj să revină în lupta pentru play-off

Ardelenii au întors soarta în favoarea lor după ce Daniel Pancu a preluat banca tehnică, e de părere Bogdan Mara, cel care spune că marele merit al tehnicianului este că a adus un spirit diferit în cadrul lotului.

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

„Da, e foarte fericit și el, bucuros, pentru rezultate, pentru spirit, pentru tot. Suntem mulțumiți că am reușit să recâștigăm acest spirit, să avem un grup omogen, e un mare merit și al lui Pancu, acolo contează foarte mult ce face el.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata

Noi, din afară, ne-am făcut treaba noastră, am adus câțiva jucători care au confirmat, dar în rest e meritul lui Pancu pentru că în vestiar și ce se întâmplă pe teren e munca lui”, a spus Bogdan Mara la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj se gândește la titlu după victoria cu Hermannstadt

Bogdan Mara recunoaște că speră la câștigarea campionatului, asta în cazul în care echipa va reuși să obțină calificarea în play-off, lucru de care este foarte aproape în urma succesului cu Hermannstadt, 1-0, din deplasare.

ADVERTISEMENT

„Știți cum e, speranța e mereu, dacă intrăm în play-off nu putem spune că nu ne gândim la campionat. Dar, așa, moderat, mergem înainte, pas cu pas, nu trebuie să facem aroganțe sau altceva. Trebuie să fim conștienți că doar cu muncă am făcut lucrul ăsta și doar așa putem să mergem mai departe, cu multă muncă și seriozitate, aici poate să fie cheia succesului la noi”, a mai spus Bogdan Mara.

Bogdan Mara, ultimele detalii despre situația de la CFR Cluj

Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins...
Fanatik
Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins să se împace cu Cristiano Bergodi: “Mi-a spus că mi se poate întâmpla şi mie”
De câte puncte are nevoie CFR Cluj ca să ajungă în play-off?! Daniel...
Fanatik
De câte puncte are nevoie CFR Cluj ca să ajungă în play-off?! Daniel Pancu surprinde: “FCSB va fi 100%! N-au cum”
Dani Coman, exploziv după ce a cerut stenogramele dintre Radu Petrescu şi arbitrul...
Fanatik
Dani Coman, exploziv după ce a cerut stenogramele dintre Radu Petrescu şi arbitrul VAR: “Dacă nu avem nimic de ascuns, le facem publice! Am auzit că a fost informat”. Pune tunurile şi pe Chivulete
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul,...
iamsport.ro
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul, devenit și el fotbalist. Cei doi nu își mai vorbesc de mult timp: 'Știi ce face acum?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!