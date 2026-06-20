Daniel Pancu și Rapid, o iubire infinită! Jumătate din cariera tehnicianului se leagă de clubul din Giulești

Daniel Pancu a început de luni să lucreze ca antrenor principal la Rapid București. Pentru aceasta, Pancone a plecat de la CFR Cluj, pe care o calificase în Conference League, după ce o preluase de pe locul 13 în SuperLiga.
Tehnicianul a renunțat și la mai mulți bani, circa 100.000 de euro, pentru a trece la Rapid Și când era fotbalist, Pancu a fost de acord să piardă o sumă consistentă, 180.000 de euro, pentru a evolua la clubul al cărui simbol este.
Revenirea lui Pancu la Rapid, din această vară, este a șaptea descălecare a fostului „Ronaldo de Giulești” la clubul „alb-vișiniu”. Pancu a ajuns prima dată la clubul de sub Podul Grant la începutul lui 1997, după ce giuleștenii l-au cumpărat de la Politehnica Iași, unde s-a format și a debutat în Superliga.
Pancone a jucat 11 ani la Rapid, în șase perioade: ianuarie 1997 – iulie 1999, iulie 2000 – august 2002, ianuarie – iunie 2006, ianuarie – iulie 2008, ianuarie 2011 – iulie 2015 și august 2017 – august 2018. La celelalte cluburi la care a fost legitimat ca senior, Poli Iași, Cesena, Beșiktaș, Bursaspor, Terek Groznîi, ȚSKA Sofia, FC Vaslui și FC Voluntari, cel care are 27 de selecții și nouă goluri la națională a petrecut, în total, tot 11 ani.
Dacă își va duce mandatul actual de antrenor al Rapid București până la capăt, Daniel Pancu va petrece mai mult de jumătate de carieră în Giulești și ca oficial. Pancone a lucrat deja trei ani la Rapid, începând cu vara lui 2017, ca director tehnic, antrenor și președinte.
Dacă va sta doi ani antrenor la Rapid, cum e contractul actual, Pancu va ajunge la cinci ani în vârful clubului său de suflet. În afara Giuleștiului, Pancone a stat patru ani și jumătate, la Politehnica Iași, FC Voluntari, naționala României under 20, naționala României under 21 și CFR Cluj. Cu excepția FC Voluntari, tehnicianul giuleștenilor a fost antrenor principal la celelalte echipe amintite.
Cifrele lui Pancu la Rapid