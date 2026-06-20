Daniel Pancu și Rapid, o iubire infinită! Jumătate din cariera tehnicianului se leagă de clubul din Giulești

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Pentru aceasta, Pancone a plecat de la CFR Cluj, pe care o calificase în Conference League, după ce o preluase de pe locul 13 în SuperLiga.

Cariera lui Daniel Pancu: 11 ani la Rapid, 11 ani la alte opt cluburi

Tehnicianul a renunțat și la mai mulți bani, circa 100.000 de euro, pentru a trece la Rapid Și când era fotbalist, Pancu a fost de acord să piardă o sumă consistentă, 180.000 de euro, pentru a evolua la clubul al cărui simbol este.

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Revenirea lui Pancu la Rapid, din această vară, este a șaptea descălecare a fostului „Ronaldo de Giulești” la clubul „alb-vișiniu”. Pancu a ajuns prima dată la clubul de sub Podul Grant la începutul lui 1997, după ce giuleștenii l-au cumpărat de la Politehnica Iași, unde s-a format și a debutat în Superliga.

Pancone a jucat 11 ani la Rapid, în șase perioade: ianuarie 1997 – iulie 1999, iulie 2000 – august 2002, ianuarie – iunie 2006, ianuarie – iulie 2008, ianuarie 2011 – iulie 2015 și august 2017 – august 2018. La celelalte cluburi la care a fost legitimat ca senior, Poli Iași, Cesena, Beșiktaș, Bursaspor, Terek Groznîi, ȚSKA Sofia, FC Vaslui și FC Voluntari, cel care are 27 de selecții și nouă goluri la națională a petrecut, în total, tot 11 ani.

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Dacă își va duce va petrece mai mult de jumătate de carieră în Giulești și ca oficial. Pancone a lucrat deja trei ani la Rapid, începând cu vara lui 2017, ca director tehnic, antrenor și președinte.

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Dacă va sta doi ani antrenor la Rapid, cum e contractul actual, Pancu va ajunge la cinci ani în vârful clubului său de suflet. În afara Giuleștiului, Pancone a stat patru ani și jumătate, la Politehnica Iași, FC Voluntari, naționala României under 20, naționala României under 21 și CFR Cluj. Cu excepția FC Voluntari, tehnicianul giuleștenilor a fost antrenor principal la celelalte echipe amintite.

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Cifrele lui Pancu la Rapid