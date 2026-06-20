Sport

Daniel Pancu și Rapid, o iubire infinită! Jumătate din cariera tehnicianului se leagă de clubul din Giulești

Daniel Pancu este la a șaptea revenire în Giulești, unde a petrecut 11 ani ca jucător și 3 ani ca oficial. Practic, jumătate din cariera sa este legată de Rapid.
Ovidiu Minea
20.06.2026 | 12:31
Daniel Pancu si Rapid o iubire infinita Jumatate din cariera tehnicianului se leaga de clubul din Giulesti
SPECIAL FANATIK
Daniel Pancu, totul pentru Rapid. Jumătate din carieră petrecută la clubul din Giulești ca jucător, antrenor sau conducător. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a început de luni să lucreze ca antrenor principal la Rapid București. Pentru aceasta, Pancone a plecat de la CFR Cluj, pe care o calificase în Conference League, după ce o preluase de pe locul 13 în SuperLiga.

Cariera lui Daniel Pancu: 11 ani la Rapid, 11 ani la alte opt cluburi

Tehnicianul a renunțat și la mai mulți bani, circa 100.000 de euro, pentru a trece la Rapid Și când era fotbalist, Pancu a fost de acord să piardă o sumă consistentă, 180.000 de euro, pentru a evolua la clubul al cărui simbol este.

ADVERTISEMENT

Revenirea lui Pancu la Rapid, din această vară, este a șaptea descălecare a fostului „Ronaldo de Giulești” la clubul „alb-vișiniu”. Pancu a ajuns prima dată la clubul de sub Podul Grant la începutul lui 1997, după ce giuleștenii l-au cumpărat de la Politehnica Iași, unde s-a format și a debutat în Superliga.

Pancone a jucat 11 ani la Rapid, în șase perioade: ianuarie 1997 – iulie 1999, iulie 2000 – august 2002, ianuarie – iunie 2006, ianuarie – iulie 2008, ianuarie 2011 – iulie 2015 și august 2017 – august 2018. La celelalte cluburi la care a fost legitimat ca senior, Poli Iași, Cesena, Beșiktaș, Bursaspor, Terek Groznîi, ȚSKA Sofia, FC Vaslui și FC Voluntari, cel care are 27 de selecții și nouă goluri la națională a petrecut, în total, tot 11 ani.

ADVERTISEMENT
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie...
Digi24.ro
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”

6 trofee cucerite de Daniel Pancu în Giulești

Dacă își va duce mandatul actual de antrenor al Rapid București până la capăt, Daniel Pancu va petrece mai mult de jumătate de carieră în Giulești și ca oficial. Pancone a lucrat deja trei ani la Rapid, începând cu vara lui 2017, ca director tehnic, antrenor și președinte.

ADVERTISEMENT
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a...
Digisport.ro
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”

Dacă va sta doi ani antrenor la Rapid, cum e contractul actual, Pancu va ajunge la cinci ani în vârful clubului său de suflet. În afara Giuleștiului, Pancone a stat patru ani și jumătate, la Politehnica Iași, FC Voluntari, naționala României under 20, naționala României under 21 și CFR Cluj. Cu excepția FC Voluntari, tehnicianul giuleștenilor a fost antrenor principal la celelalte echipe amintite.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Pancu la Rapid

  • 154 de meciuri în primele două ligi și Cupă
  • 38 de goluri și 8 pase decisive
  • 1 titlu de campion (1999), 3 Cupe (1998, 2002, 2006), 2 Supercupe (1999, 2002)
FIFA a făcut o modificare în plin Campionat Mondial la cererea lui Thomas...
Fanatik
FIFA a făcut o modificare în plin Campionat Mondial la cererea lui Thomas Tuchel: „Mi-au stricat experiența!”
A luat foc după plecarea lui David Matei la Universitatea Craiova! Steaua așteaptă...
Fanatik
A luat foc după plecarea lui David Matei la Universitatea Craiova! Steaua așteaptă transferul de 4-5 milioane de euro: ”O să fie record”
Ghanezii vor să șocheze o planetă întreagă! Ce vor face la meciul cu...
Fanatik
Ghanezii vor să șocheze o planetă întreagă! Ce vor face la meciul cu Anglia, convinși că le va aduce victoria
Tags:
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
Parteneri
Scandalul-monstru din vestiarul României la CM 1994. Gică Popescu și-ar fi 'trimis' un...
iamsport.ro
Scandalul-monstru din vestiarul României la CM 1994. Gică Popescu și-ar fi 'trimis' un coleg acasă, după conflictul cu secundul: 'Te-am făcut mare antrenor, vezi-ți de treaba ta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!