Sport

Daniel Pancu, sincer înainte de primul cantonament la Rapid: „Nu am așteptări”

Rapid a plecat în cantonamentul din Austria pentru a se pregăti de startul sezonului 2026-2027. Pe aeroport, Daniel Pancu a oferit o declarație surprinzătoare
Cristian Măciucă
29.06.2026 | 16:45
Daniel Pancu sincer inainte de primul cantonament la Rapid Nu am asteptari
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Daniel Pancu, sincer înainte de primul cantonament la Rapid: "Nu am așteptări". FOTO: sportpictures.eu
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În ziua în care l-a transferat pe Jason Kodor, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, Rapid a plecat în cantonamentul din Austria. Daniel Pancu a oferit scurte declarații pe aeroport și a vorbit despre starea de spirit din cadrul lotului, dar și care sunt așteptările sale în privința meciurilor amicale.

Daniel Pancu, despre cantonamentul Rapidului din Austria

Rapid se va pregăti în Austria, la  Bad Leonfelden, pentru startul sezonului 2026-2027. Alb-vișiniii vor reveni în țară pe 10 iulie, asta după ce vor disputa și câteva meciuri amicale contra unor adversari tari: Rapid Viena (5 iulie), FC Kosice (8 iulie) și Slovan Liberec (9 iulie). „Mergem să ne omogenizăm. Așteptăm jucători în continuare, să avem o pregătire foarte bună.

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Avem meciuri foarte tari, sunt foarte mulțumit de calitatea adversarilor. Să nu ne accidentăm și să ne întoarcem cât mai pregătiți pentru startul campionatului. Băieții sunt foarte bine. S-au comportat extraordinar în cele două săptămâni de când suntem împreună. Atmosfera e foarte bună, se muncește foarte bine și ne dorim să menținem același nivel până la finalul sezonului”, a spus noul antrenor al giuleștenilor.

Campanie săracă de transferuri pentru Rapid

La Rapid, Daniel Pancu a primit din partea conducerii obiectivul de a se califica în play-off. În ceea ce privește achizițiile, noul tehnician nu a primit prea multe transferuri. Pe lângă Kodor, în Giulești au mai ajuns în această vară Mohammed Kamara, de la CFR Cluj, și Vladar Bubanja, de la Orenburg. Transferul liberianului a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK. 

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„Nu am așteptări. Trebuie să ne vedem nivelul de pregătire. Nu ne putem evalua decât cu niște adversari care, pe hârtie, vor fi superiori nouă în acest moment. Mereu în filozofia mea am vrut să am parte de adversari tari. Și la echipa națională am căutat adversari foarte puternici, să ne vedem potențialul real. Plus că îți vezi și minusurile în astfel de jocuri și te ajută foarte mult să te îmbunătățești”, a declarat Daniel Pancu, pentru pagina oficială de Facebook a Rapidului.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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