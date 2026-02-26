Daniel Pancu, șocat de ipoteza că FCSB va fi ajutată să intre în play-off: „Ferească Dumnezeu!”

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a transmis un mesaj clar înaintea confruntării cu Farul Constanța, subliniind că în vestiar nu există nicio tensiune și că echipa traversează una dintre cele mai bune perioade din acest sezon. Tehnicianul a spus câteva cuvinte și despre declarațiile controversate date de șeful ligii, Gino Iorgulescu.

Daniel Pancu vrea 3 puncte cu Farul și calificarea în play-off

CFR Cluj poate obține calificarea în play-off chiar în această etapă. Dacă echipa lui Daniel Pancu câștigă la Ovidiu, în fața celor de la Farul, automat își securizează un loc în top 6. În ultima etapă, ardelenii își vor măsura forțele cu Dinamo, într-un meci ceva mai dificil.

„Nu există nicio tensiune. Suntem într-un moment în care încrederea este la cote maxime. Încă nu am obținut nimic. Mai avem nevoie de două puncte. Sperăm să obținem chiar mai mult de două”, a declarat Pancu.

Denis Alibec, marele pericol de la Farul

Antrenorul a vorbit și despre transformările prin care a trecut Farul în ultima perioadă, „Farul este o echipă mult schimbată. Pe Alibec îl văd într-o formă foarte bună. Au jucători valoroși. Dacă le dai spații, îți creează probleme. Este o echipă care marchează multe goluri. Normal, au și ei slăbiciunile lor”, a punctat acesta.

Pancu a ținut să amintească și progresul formației sale din ultimele trei luni, perioadă în care echipa a trecut de la zona periculoasă a clasamentului la o poziție mult mai confortabilă. „Eu nu am nicio presiune. Fac absolut tot ce ține de mine ca băieții să fie ok la ora jocului. Suntem la fotbal. Se poate întâmpla absolut orice. Echipa asta era în play-out, pe locurile de baraj, acum trei luni. Jucăm bine, marcăm etapă de etapă”.

Ce spune Daniel Pancu despre declarațiile lui Gino Iorgulescu

În contextul discuțiilor legate de posibile „jocuri de culise”, tehnicianul a transmis un mesaj ferm, insistând pe corectitudine și merit sportiv. Mai mult, antrenorul a spus câteva cuvinte și despre declarațiile date de șeful ligii,

„Ferească Dumnezeu, să fie motivație financiară. Să dea Dumnezeu ca jucătorii să joace pentru victorie, să dea tot ce au mai bun. Este presiune mare pe arbitri. Doar am citit, nu știu contextul. Meritului sportiv este cel care contează. Au fost în Europa cluburi mari care au retrogradat. Meritului sportiv trebuie să primeze. FC Argeș ne-a bătut pe noi și pe FCSB. Probabil cei de acolo ar trebui să aibă o problemă cu această declarație”, a mai spus Pancu.