Daniel Pancu șochează, deși CFR Cluj a umilit-o pe FCSB: „Jucăm ca o echipă mică. Ăsta este ADN-ul clubului”

Deși a câștigat în fața campioanei en-titre cu 4-1, Daniel Pancu s-a declarat nemulțumit de atitudinea echipei sale în multe momente ale jocului. Ce a spus după ce lupta pentru play-off a fost relansată
Ciprian Păvăleanu
27.01.2026 | 23:30
Daniel Pancu socheaza desi CFR Cluj a umilito pe FCSB Jucam ca o echipa mica Asta este ADNul clubului
Daniel Pancu vrea să schimbe mentalitatea de la CFR Cluj! Antrenorul ardelenilor a șocat în declarații: „Atitudine de echipă mică!”. Foto: Colaj FANATIK
Daniel Pancu a reușit să o readucă pe CFR Cluj pe drumul cel bun, deși Neluțu Varga și-a vândut trei dintre jucătorii importanți în această iarnă. Cu toate că a învins-o pe FCSB cu 4-1 în ultima etapă, antrenorul „feroviarilor” este de părere că ADN-ul clujenilor este de echipă mică.

Daniel Pancu vrea să schimbe mentalitatea la CFR Cluj! Antrenorul a șocat după ce a învins-o categoric pe FCSB

CFR Cluj este o echipă construită de-a lungul anilor pe baza filosofiei lui Dan Petrescu, pentru care victoria cu 1-0 era cel mai bun scor posibil. „Bursucul” a reușit să aducă multe campionate la Cluj prin jocul pragmatic. Atunci când elevii săi deschideau scorul, pentru echipa adversă înscrierea unui gol în meciul respectiv devenea o misiunea imposibilă, iar această mentalitate s-a imprimat în ADN-ul clubului.

Daniel Pancu a dezvăluit că nu este tocmai adeptul acestui stil de joc și că mentalitatea sa este una orientată spre ofensivă, însă este conștient că acest lucru nu se poate implementa peste noapte:

„CFR Cluj este un club unde nu contează nimic în afară de rezultat. Conceptul meu este altul. La Rapid am bătut recordul de goluri în Liga a III-a, la naționala de tineret la fel. Cu Poli Iași am dat 5 goluri în meciul cu FCSB. Aici, din ce înțeleg, este din nou un record de goluri marcate. După cum jucăm în anumite momente, am impresia că suntem echipă mică, dar ăsta e ADN-ul echipei. Aceste lucruri se pot schimba, dar durează.

Eu am venit la echipă când erau 28 de goluri primite, aproape două pe meci. Primul lucru a fost să organizez partea defensivă. Să jucăm cu doi închizători, câteodată chiar cu trei, așa cum am jucat și în meciul cu FCSB după minutul 60. O îmbunătățire pe care o văd este la numărul de goluri primite, pentru că nu putem să batem meci de meci cu 4-1 sau 4-2”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.

Daniel Pancu, în culmea fericirii după ce Gigi Becali l-a anunțat titular pe Duarte. Cum a pregătit jocul cu FCSB

Este deja arhicunoscut faptul că patronul campioanei en-titre, Gigi Becali, anunță fără niciun fel de teamă echipa de start pe care o va folosi în următoarea partidă. Daniel Pancu a profitat de acest lucru și a pregătit meciul exact pentru cuplul de fundași centrali pe care latifundiarul din Pipera a ales să-l folosească.

Andre Duarte, noul transfer al celor de la FCSB, a fost ținta principală a atacanților lui CFR Cluj, deoarece Pancu a mizat pe faptul că relațiile de joc între cei doi stoperi și Târnovanu nu pot fi foarte bune într-un timp atât de scurt. Antrenorul ardelenilor a recunoscut că s-a bucurat foarte tare atunci când a auzit că Florin Tănase nu va juca în meciul de pe Arena Națională:

„În momentul în care FCSB a anunțat că va juca cu Duarte, orice antrenor ar fi procedat cum am făcut-o eu. Nu avea cum să existe legături între Duarte, Ngezana și Târnovanu, oricât ar fi exersat ei la antrenamente. Chiar am câștigat câteva mingi prin presiunea pe ei. La început, jucătorii nu prea au înțeles ce am vrut să le spun, am reglat-o abia prin minutul 25. Până la pauză am revenit în avantaj, iar în a doua repriză am schimbat așezarea. Nu au mai fost spații, iar situațiile lor au mai venit doar din zonele laterale. La meciurile astea se poate întâmpla orice. Ține mult și de șansă, cât și de greșelile pe care le fac echipele.

Când am auzit că Tănase nu va juca, am simțit că avem o șansă bună și va fi un meci mai ușor decât ar fi fost în mod normal. A fost un context… i-am prins după două înfrângeri, noi am avut efectivul complet, dar și noi am avut o serie de victorii”, a mai spus Daniel Pancu.

Pancu nu este împotriva regulii U21. Care este opinia antrenorului lui CFR Cluj

Înainte să devină antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu a fost selecționerul naționalei de tineret a României, lucru ce nu-l poate face să fie împotriva regulii. Cu toate acestea, el nu s-a declarat neapărat un fan a legii atât de contestate de toate cluburile din SuperLiga României:

„Am spus conducerii de la început că de la jucătorii tineri trebuie să ne așteptăm la fluctuații. Noi putem să jucăm cu doi sau trei underi, eu nu am nicio problemă cu asta. Din partea mea, Kun nu are niciun fel de presiune. În timpul partidei te gândești să-l scoți la pauză (n.r. – După ce a greșit cu FCSB), dar cred că am fost inspirat să-l las în continuare. A ieșit din cauza unei probleme medicale. Nu mă încurcă cu absolut nimic regula U21 și m-a ajutat foarte mult când eram selecționer. Nu am nimic împotrivă. Eu o să mizez pe tineri și cu regulă, și fără”, a explicat tehnicianul ardelenilor.

Daniel Pancu menține speranțele la CFR Cluj, în ciuda transferurilor celor mai importanți jucători

În această iarnă, CFR Cluj i-a pierdut pe Louis Munteanu, Emerllahu, dar și pe Otto Hindrich, toți jucători titulari ai formației din Gruia. În ciuda acestui lucru, echipa antrenată de Daniel Pancu continuă să adune puncte și își păstrează șanse reale la calificarea în play-off:

„Îl știți cu toții pe Popa. Eu îl știu foarte bine, l-am avut jucător la Rapid. Este un câștig real. Popică are și un avantaj al jocului cu piciorul. Este un portar foarte bun, cu degajări lungi, lucru pe care Otto nu-l avea. A plecat Louis Munteanu, am căutat un atacant de profil care să-și câștige duelurile, un jucător care să poată trimite o minge stânga sau dreapta. Chiar dacă au plecat jucători foarte importanți de la echipă, parcă arătăm puțin mai echilibrați. Eu așa consider”, a mai spus Daniel Pancu pentru sursa citată.

