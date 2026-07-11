Daniel Pancu ştia despre problemele pe care le are Damjan Djokovic: „I-am strâns pe jucători în vestiar!”

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Mijlocașul lui CFR Cluj, Damjan Djokovic (36 de ani), și juristul clubului, Ioan Ivașcu, sunt anchetați de FRF după ce în decembrie 2025 s-ar fi pariat aproximativ 800.000 de euro pe un cartonaș galben pe care fotbalistul croat l-a primit într-un meci cu FC Botoșani. Fostul antrenor al „feroviarilor”, Daniel Pancu (48 de ani), a dezvăluit ce decizie a luat în luna mai cu privire la situația lui Djokovic.

Daniel Pancu, dezvăluiri despre „cazul Djokovic”

Cei de la CFR Cluj erau conștienți de situația în care se afla Damjan Djokovic încă din ianuarie, iar acesta ar fi fost motivul pentru care croatul nu a făcut deplasarea în primă fază pentru cantonamentul din Spania. Până la urmă, Djokovic a ajuns sub comanda lui Daniel Pancu în cantonament, după ce a avut o discuție cu conducerea, însă acesta a trecut printr-un nou moment dificil în luna mai.

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După ce s-au publicat primele informații cu privire la audierea lui Djokovic, Daniel Pancu a discutat cu jucătorii și le-a solicitat părerea cu privire la fotbalistul croat. „După ce au apărut informațiile în presă, i-am strâns pe jucători în vestiar și i-am întrebat dacă au încredere în colegul lor. Mi-au spus că au încredere deplină. Am avut un dialog separat cu el, doar noi doi. Mi-a spus ce a avut de spus și, fiind o discuție doar între noi, așa o să rămână”, a afirmat tehnicianul, conform .

, totul pornind de la un cartonaș galben pe care croatul l-a încasat în meciul cu FC Botoșani din decembrie. Recent, .

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Când va fi judecat dosarul lui Damjan Djokovic

Damjan Djokovic a fost convocat în repetate rânduri de Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF pentru audieri, însă fotbalistul a amânat cât de mult a putut prezența la sediul Federației Române de Fotbal. Până la urmă, experimentatul mijlocaș s-a prezentat alături de un avocat, iar cazul a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină.

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Aceasta a stabilit că dosarul ar urma să fie judecat luni, 27 iulie, chiar în ziua în care „feroviarii” o vor întâlni în Gruia pe FC Voluntari, în etapa a doua a noului sezon din SuperLiga. Până atunci, CFR va disputa două meciuri în deplasare: la Galați, în prima rundă din SuperLiga, și duelul din prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League, contra învingătoarei din „dubla” Yelimay (Kazahstan) – Alashkert (Armenia). Rămâne de văzut dacă antrenorul Antonio Folha va decide să mizeze pe Djokovic în aceste jocuri.