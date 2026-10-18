Daniel Pancu, surpriză de colecție la finalul meciului câștigat de Rapid contra Corvinului! Cine l-a așteptat pe antrenorul giuleștenilor la vestiare

ADVERTISEMENT

După meci, Pancu a avut parte de o surpriză.

Pancu și-a întâlnit finii după meci

Pentru tehnicianul Rapidului, meciul a fost unul ceva mai special, deoarece a avut un adversar deosebit. Portarul Corvinului, Codruț Sandu este finul său. „N-am poze cu el de la botez, dar la casa din Iași am un teren de fotbal unde l-am antrenat câteva zile. Era mic și de-atunci l-am văzut. Era ceva frumos ce vedeam la el, nu mă așteptam să ajungă până aici, sincer”, a declarat Daniel Pancu înaintea meciului.

ADVERTISEMENT

sora fostului mare rapidist Nicolae Stanciu. Mama lui Codruț era bună prietenă cu aceasta, cele două rămânând în relații apropiate și după ce prima căsnicie a lui Pancu s-a destrămat.

După meciul de aseară, Codruț Sandu și fratele său mai mic l-au așteptat pe Pancu la vestiare. S-au fotografiat cu nașul, care era foarte bucuros atât pentru victorie, cât și pentru reîntâlnirea cu finii săi.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Rapidului e mulțumit că echipa n-a luat gol

„Sunt foarte mulțumit, a fost exact jocul la care mă așteptam. De asta am fost și atât de preventivi. Obiectivul a fost să nu primim gol. Am construit cu fundașii laterali foarte jos, era un consum foarte mare de energie, se pierdeau multe dueluri. La pauză am schimbat modul de a construi și mutarea câștigătoare e că am împins fundașii laterali la nivelul liniei lor defensive”, a declarat Daniel Pancu, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT

„Trăim din spirit și din valoarea individuală, o repet de 10 etape. Până să jucăm un fotbal cursiv, de calitate, lucruri pe care mi le doresc, probabil că durează. Și jucătorii abia se cunosc între ei. Suntem într-un moment bun, ne dorim foarte mult să-l menținem”, a mai spus Pancu, care etapa viitoare are meci cu FCSB, sâmbătă, de la ora 21.00.

ADVERTISEMENT

Portarul Corvinului, sub media evoluțiilor anterioare

Finul său, Codruț Sandu a avut doar două intervenții reușite, sub media de 3,3 pe care a reușit-o în primele 11 meciuri ale sezonului. Codruț aparține de Dinamo, pentru care are un contract valabil până în 2029, iar “câinii” l-au împrumutat pentru al doilea an consecutiv la Corvinul, unde a devenit cel mai tânăr portar titular din Superligă.

Speranța Popescu, mama portarului de la Corvinul, este cunoscută ca prima femeie din România care a primit licența PRO de antrenor. Ea a absolvit într-o promoție alături din care au mai făcut parte Adi Mutu, Mirel Rădoi, Marius Măldărășanu, Dorin Goian, Florin Bratu, Nae Constantin, Laszlo Balint sau Giani Kiriță.

ADVERTISEMENT

Fostă secretară la Rapid în anii 2000 și ulterior la FRF, aceasta a a fost și jucătoare de fotbal, dar și arbitru. Ulterior, a devenit antrenoare la junioarele lui Carmen București și ale Rapidului. Speranța a apărat până în patra lună de sarcină.