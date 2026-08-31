Sport

Daniel Pancu, surprins lângă un celebru cântăreț român înainte de Rapid – U Craiova. Mircea Rednic, prezent în Giulești. Foto

Lângă cine a fost surprins Daniel Pancu în tribuna oficială înaintea meciului Rapid - Universitatea Craiova. Mircea Rednic, prezent de asemenea în Giulești
Gabriel-Alexandru Ioniță
31.08.2026 | 20:28
Daniel Pancu surprins langa un celebru cantaret roman inainte de Rapid U Craiova Mircea Rednic prezent in Giulesti Foto
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Daniel Pancu, surprins lângă un celebru cântăreț român înainte de Rapid - U Craiova. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Daniel Pancu (49 de ani) a fost suspendat și la meciul Rapid – Universitatea Craiova, disputat luni seară în cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga, după ce a fost eliminat la partida cu Dinamo din urmă cu două runde. Prima etapă de suspendare și-a ispășit-o la duelul de la Ploiești cu Petrolul din etapa precedentă.

Daniel Pancu, discuție cu Horia Brenciu în tribune înainte de Rapid – Universitatea Craiova

Așadar, antrenorul echipei giuleștene a fost nevoit să urmărească și acest meci contra formației din Bănie tot din zona tribunei oficiale. Cu puțin timp înainte de startul partidei, Pancu a fost surprins de către fotoreporterul FANATIK prezent pe stadion la acest meci în timp ce discuta cu Horia Brenciu (54 de ani), cunoscut actor și cântăreț român.

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Acesta din urmă este cunoscut în spațiul public, printre altele bineînțeles, și pentru simpatia sa pentru Rapid. Totodată, o altă personalitate publică din România recunoscută pentru atașamentul față de echipa alb-vișinie, Andi Moisescu (53 de ani), a fost de asemenea luni seară pe stadion pentru a urmări de la fața locului această partidă contra Universității Craiova.

Daniel Pancu Horia Brenciu Rapid Universitatea Craiova Giulești
Daniel Pancu și Horia Brenciu înaintea meciului Rapid – Universitatea Craiova. Foto: Renat Anghelescu / Fanatik

 

Andi Moisescu Rapid Universitatea Craiova
Andi Moisescu în tribune la Rapid – Universitatea Craiova. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

 

Mircea Rednic, prezent de asemenea în Giulești luni seară

De asemenea, la această partidă pe stadionul din Giulești a fost prezent și antrenorul Mircea Rednic (64 de ani), în prezent în continuare liber de contract, fost fotbalist și tehnician important la Rapid, de altfel ultimul antrenor care a reușit să aducă titlul de campioană lângă Podul Grant, în 2003.

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Mircea Rednic Rapid Universitatea Craiova
Mircea Rednic în tribune la Rapid – Universitatea Craiova. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

 

Ce a declarat Daniel Pancu înainte de Rapid – Universitatea Craiova

La conferința de presă premergătoare partidei din Giulești, Pancu a avut doar cuvinte de laudă la adresa oltenilor, în ciuda eliminării lor din Europa League: „Ce să spun despre derby-ul care ne așteaptă? Este al cincilea la rând, ăsta a fost programul. Poate este cel cu cea mai mare intensitate. Toți știm ce înseamnă o victorie împotriva campioanei, singura echipă europeană. Felicitări pentru că ne reprezintă. Și eu cred că ar fi trebuit să fie în Europa League, dar au adversari foarte tari”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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