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Daniel Pancu (49 de ani) a fost suspendat și la meciul Rapid – Universitatea Craiova, disputat luni seară în cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga, după ce a fost eliminat la partida cu Dinamo din urmă cu două runde. Prima etapă de suspendare și-a ispășit-o la duelul de la Ploiești cu Petrolul din etapa precedentă.

Daniel Pancu, discuție cu Horia Brenciu în tribune înainte de Rapid – Universitatea Craiova

Așadar, antrenorul echipei giuleștene a fost nevoit să urmărească și acest meci contra formației din Bănie tot din zona tribunei oficiale. Cu puțin timp înainte de startul partidei, Pancu a fost surprins de către fotoreporterul FANATIK prezent pe stadion la acest meci în timp ce discuta cu Horia Brenciu (54 de ani), cunoscut actor și cântăreț român.

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Acesta din urmă este cunoscut în spațiul public, printre altele bineînțeles, și pentru simpatia sa pentru Rapid. Totodată, o altă personalitate publică din România recunoscută pentru atașamentul față de echipa alb-vișinie, Andi Moisescu (53 de ani), a fost de asemenea luni seară pe stadion pentru a urmări de la fața locului această partidă contra Universității Craiova.

Mircea Rednic, prezent de asemenea în Giulești luni seară

De asemenea, a fost prezent și antrenorul Mircea Rednic (64 de ani), în prezent în continuare liber de contract, fost fotbalist și tehnician important la Rapid, de altfel ultimul antrenor care a reușit să aducă titlul de campioană lângă Podul Grant, în 2003.

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Ce a declarat Daniel Pancu înainte de Rapid – Universitatea Craiova

La conferința de presă premergătoare partidei din Giulești, , în ciuda eliminării lor din Europa League: „Ce să spun despre derby-ul care ne așteaptă? Este al cincilea la rând, ăsta a fost programul. Poate este cel cu cea mai mare intensitate. Toți știm ce înseamnă o victorie împotriva campioanei, singura echipă europeană. Felicitări pentru că ne reprezintă. Și eu cred că ar fi trebuit să fie în Europa League, dar au adversari foarte tari”.