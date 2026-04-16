Daniel Pancu taie în carne vie la CFR Cluj: l-a trimis să se antreneze cu juniorii!

Daniel Pancu a anunțat cum s-a decis să-l pedepsească pe unul dintre jucătorii de la primă echipă a llui CFR Cluj, după ce acesta a avut un comportament neadecvat.
Mihai Alecu
16.04.2026 | 23:56
Om important în startul de sezon, Andreas Șfaiț nu a mai reprezentat o variantă pentru Daniel Pancu de la venirea tehnicianului în Gruia, iar această situație a dus la o tensiune între cei doi, soldată cu trimiterea jucătorului să se antreneze cu juniorii.

Daniel Pancu l-a trimis pe Andreas Șfaiț să se antreneze cu juniorii

Daniel Pancu și Andreas Șfaiț au avut o dispută în urma unei partide amicale pe care CFR Cluj a jucat-o în pauza competițională, în momentul în care jucătorul a fost înlocuit și a avut o reacție nepotrivită ce l-a nemulțumit pe tehnicianul grupării din Gruia. Totul a devenit public după egalul făcut cu Dinamo, 1-1, când antrenorul ardelenilor a recunoscut că au existat probleme. Totuși, Pancu spune că va purtat o discuție cu tânărul său fotbalist și-l va reprimi în lotul de seniori după runda a 5-a din play-off.

„Șfaiț s-a antrenat cu echipa de tineret săptămâna aceasta. Foarte probabil, de luni va reveni alături de noi. E un jucător tânăr, iar jucătorii tineri sunt mai rebeli de felul lor. Dar o să înțeleagă până la urmă. Nu am mai avut o discuție cu el, voi avea după acest meci”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș.

Ce spune Daniel Pancu despre o posibilă plecare la Rapid

Costel Gâlcă pare că nu mai are viață lungă în Giulești, iar unul dintre posibilii înlocuitori ar fi Daniel Pancu, cel care a scris istorie la echipă din postura de jucător. Totuși, antrenorul de la CFR Cluj a spus că nu există în acest moment un astfel de subiect și că este concentrat pe munca pe care o depune la formația din Gruia, cu care încearcă să prindă o clasare între primele 3 și calificarea în cupele europene.

Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă...
Digi24.ro
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)

„Nu există acest subiect. Peste două etape mergem în Giulești să jucăm un posibil meci decisiv pentru locul 3. Deci e un subiect care nu există. Nu există, deci nu am ce să comentez. Sunt 1000% concentrat pe îndeplinirea obiectivului la CFR Cluj, pentru că îmi doresc enorm să îl îndeplinesc și să continui aici”, a mai spus Daniel Pancu.

FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii...
Digisport.ro
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți
Live video UEFA Conference League, manșa retur a sferturilor. AEK Atena – Rayo...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa retur a sferturilor. AEK Atena – Rayo Vallecano se joacă acum! Răzvan Marin și Andrei Rațiu, confruntarea finală!
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu...
Fanatik
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic
Răzvan Marin, gest superb în memoria lui Mircea Lucescu! Cum a sărbătorit golul...
Fanatik
Răzvan Marin, gest superb în memoria lui Mircea Lucescu! Cum a sărbătorit golul din AEK Atena – Rayo Vallecano
Parteneri
Alegerea lui Gică Hagi a fost contestată dur în direct: 'Cum să-l pui...
iamsport.ro
Alegerea lui Gică Hagi a fost contestată dur în direct: 'Cum să-l pui selecționer din obligație, din pupincurism? Este ceva sinistru!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!