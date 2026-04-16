Daniel Pancu taie în carne vie la CFR Cluj: l-a trimis să se antreneze cu juniorii!

Om important în startul de sezon, Andreas Șfaiț nu a mai reprezentat o variantă pentru Daniel Pancu de la venirea tehnicianului în Gruia, iar această situație a dus la o tensiune între cei doi, soldată cu trimiterea jucătorului să se antreneze cu juniorii.
Daniel Pancu și Andreas Șfaiț au avut o dispută în urma unei partide amicale pe care CFR Cluj a jucat-o în pauza competițională, în momentul în care jucătorul a fost înlocuit și a avut o reacție nepotrivită ce l-a nemulțumit pe tehnicianul grupării din Gruia. Totul a devenit public după egalul făcut cu Dinamo, 1-1, când antrenorul ardelenilor a recunoscut că au existat probleme. Totuși, Pancu spune că va purtat o discuție cu tânărul său fotbalist și-l va reprimi în lotul de seniori după runda a 5-a din play-off.
„Șfaiț s-a antrenat cu echipa de tineret săptămâna aceasta. Foarte probabil, de luni va reveni alături de noi. E un jucător tânăr, iar jucătorii tineri sunt mai rebeli de felul lor. Dar o să înțeleagă până la urmă. Nu am mai avut o discuție cu el, voi avea după acest meci”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș.
Costel Gâlcă pare că nu mai are viață lungă în Giulești, iar unul dintre posibilii înlocuitori ar fi Daniel Pancu, cel care a scris istorie la echipă din postura de jucător. Totuși, antrenorul de la CFR Cluj a spus că nu există în acest moment un astfel de subiect și că este concentrat pe munca pe care o depune la formația din Gruia, cu care încearcă să prindă o clasare între primele 3 și calificarea în cupele europene.
„Nu există acest subiect. Peste două etape mergem în Giulești să jucăm un posibil meci decisiv pentru locul 3. Deci e un subiect care nu există. Nu există, deci nu am ce să comentez. Sunt 1000% concentrat pe îndeplinirea obiectivului la CFR Cluj, pentru că îmi doresc enorm să îl îndeplinesc și să continui aici”, a mai spus Daniel Pancu.