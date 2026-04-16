Daniel Pancu taie în carne vie la CFR Cluj: l-a trimis să se antreneze cu juniorii!

Om important în startul de sezon, Andreas Șfaiț nu a mai reprezentat o variantă pentru Daniel Pancu de la venirea tehnicianului în Gruia, iar această situație a dus la o tensiune între cei doi, soldată cu trimiterea jucătorului să se antreneze cu juniorii.

Daniel Pancu l-a trimis pe Andreas Șfaiț să se antreneze cu juniorii

au avut o dispută în urma unei partide amicale pe care CFR Cluj a jucat-o în pauza competițională, în momentul în care jucătorul a fost înlocuit și a avut o reacție nepotrivită ce l-a nemulțumit pe tehnicianul grupării din Gruia. Totul a devenit public după egalul făcut cu Dinamo, 1-1, când antrenorul ardelenilor a recunoscut că au existat probleme. Totuși, Pancu spune că va purtat o discuție cu tânărul său fotbalist și-l va reprimi în lotul de seniori după runda a 5-a din play-off.

„Șfaiț s-a antrenat cu echipa de tineret săptămâna aceasta. Foarte probabil, de luni va reveni alături de noi. E un jucător tânăr, iar jucătorii tineri sunt mai rebeli de felul lor. Dar o să înțeleagă până la urmă. Nu am mai avut o discuție cu el, voi avea după acest meci”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș.

Ce spune Daniel Pancu despre o posibilă plecare la Rapid

, iar unul dintre posibilii înlocuitori ar fi Daniel Pancu, cel care a scris istorie la echipă din postura de jucător. Totuși, antrenorul de la CFR Cluj a spus că nu există în acest moment un astfel de subiect și că este concentrat pe munca pe care o depune la formația din Gruia, cu care încearcă să prindă o clasare între primele 3 și calificarea în cupele europene.

„Nu există acest subiect. Peste două etape mergem în Giulești să jucăm un posibil meci decisiv pentru locul 3. Deci e un subiect care nu există. Nu există, deci nu am ce să comentez. Sunt 1000% concentrat pe îndeplinirea obiectivului la CFR Cluj, pentru că îmi doresc enorm să îl îndeplinesc și să continui aici”, a mai spus Daniel Pancu.