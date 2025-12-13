Sport

Daniel Pancu taie în carne vie la CFR Cluj! Mai mulți jucători luați în vizor: „Nu sunt compatibili cu mine”. Antrenorul are și un remarcat pe care l-a propus la națională

CFR Cluj se va despărți de mai mulți jucători în această iarnă. Anunțul făcut de Daniel Pancu. Pe cine a propus antrenorul ardelenilor la echipa națională.
Mihai Dragomir
13.12.2025 | 13:45
Daniel Pancu taie in carne vie la CFR Cluj Mai multi jucatori luati in vizor Nu sunt compatibili cu mine Antrenorul are si un remarcat pe care la propus la nationala
ULTIMA ORĂ
Anunțul lui Daniel Pancu. Ce se întâmplă la CFR Cluj în această iarnă. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

CFR Cluj a obținut o victorie mare în etapa a 20-a din SuperLiga. Daniel Pancu a anunțat că va renunța la mai mulți jucători în această iarnă. Cine a fost propus la naționala lui Mircea Lucescu.

„Curățenia” de iarnă la CFR Cluj. Daniel Pancu a anunțat exodul mai multor jucători

CFR Cluj trage din greu pentru a se califica în play-off, după ce a arătat dezamăgitor în această primă parte de sezon. Ardelenii au părăsit devreme și cupele europene, astfel că programul mai lejer le dă speranțe.

ADVERTISEMENT

După victoria cu 3-1 în fața celor de la Csikszereda, Daniel Pancu a vorbit despre schimbările care vor avea loc la echipă în această iarnă. Tehnicianul, care a tremurat pe finalul meciului contra ciucanilor, a anunțat plecări masive.

„Cred că mi-am făcut o imagine apropiată de realitate despre jucători. Normal că sunt unii care nu sunt compatibili cu mine, cu antrenamentele, cu energia mea. Trebuie să dai totul la antrenament și la meci – așa îi evaluez pe toți. Pentru a renunța la jucători și pentru a aduce alții e nevoie de finanțe, aici nu mai e domeniul meu, întrebați conducerea. Nu sunt manager. Jucătorii rămân ai clubului. Nu a plecat nimeni cu restanțe. Sunt liniștit din acest punct de vedere.

ADVERTISEMENT
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Digi24.ro
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump

La început de săptămână avem 32 de jucători, apoi rămân cu maximum 24. E neplăcut să lași jucători în spatele porții, dăunează atmosferei. Nu sunt zece care pleacă, sunt unii care nici nu sunt trecuți, de care nici nu știți – Kone, Peloggia. Chiar dacă avem 32 de jucători, sunt 2–3 posturi pe care nu avem dubluri și ar fi important să primesc întăriri acolo”, a spus Daniel Pancu, la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani

Favoritul lui Daniel Pancu. Pe cine a propus la echipa națională

Ulterior, Daniel Pancu nu s-a abținut să îl scoată în evidență pe cel care i-a adus toate cele 3 puncte în meciul cu Csikszereda. Mai exact, antrenorul l-a lăudat și l-a propus, de asemenea, pe Andrei Cordea la echipa națională.

„Are viteză, o calitate foarte mare. Orice jucător cu viteză este bun în România. Antrenorul dinaintea mea nu îi găsea locul, era demoralizat. Am luat decizia să intre titular la primul meci, cu Slobozia, și am fost inspirați: a dat și atunci gol.

ADVERTISEMENT

Trăim o perioadă bună împreună și sper, de ce nu, să ajungă și la echipa națională. Este unul dintre jucătorii care nu ratează”, a mai spus antrenorul lui CFR Cluj.

Focar de gripă la un club important din La Liga! Ce se întâmplă...
Fanatik
Focar de gripă la un club important din La Liga! Ce se întâmplă înainte de Atletico Madrid – Valencia. „Se răspândește în vestiarul echipei!”
De la meciuri la Euro la condamnare pentru agresiune. A fost coleg cu...
Fanatik
De la meciuri la Euro la condamnare pentru agresiune. A fost coleg cu Nicolae Stanciu, acum a primit închisoare cu suspendare
Liga 2, live video etapa 17. ASA Târgu Mureș – CSM Reșița se...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 17. ASA Târgu Mureș – CSM Reșița se joacă acum. Surpriză imensă în Steaua – Gloria Bistrița!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cutremurător! Fostul căpitan din SuperLiga a ajuns să cerșească pe străzi: 'Îl știam...
iamsport.ro
Cutremurător! Fostul căpitan din SuperLiga a ajuns să cerșească pe străzi: 'Îl știam cu bani. A ajuns boschetar, mi-a cerut un leu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!