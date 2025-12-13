Daniel Pancu taie în carne vie la CFR Cluj! Mai mulți jucători luați în vizor: „Nu sunt compatibili cu mine”. Antrenorul are și un remarcat pe care l-a propus la națională

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a obținut o victorie mare în etapa a 20-a din SuperLiga. Daniel Pancu a anunțat că va renunța la mai mulți jucători în această iarnă. Cine a fost propus la naționala lui Mircea Lucescu.

„Curățenia” de iarnă la CFR Cluj. Daniel Pancu a anunțat exodul mai multor jucători

CFR Cluj trage din greu pentru a se califica în play-off, după ce a arătat dezamăgitor în această primă parte de sezon. Ardelenii au părăsit devreme și cupele europene, astfel că programul mai lejer le dă speranțe.

După , Daniel Pancu a vorbit despre schimbările care vor avea loc la echipă în această iarnă. Tehnicianul, , a anunțat plecări masive.

„Cred că mi-am făcut o imagine apropiată de realitate despre jucători. Normal că sunt unii care nu sunt compatibili cu mine, cu antrenamentele, cu energia mea. Trebuie să dai totul la antrenament și la meci – așa îi evaluez pe toți. Pentru a renunța la jucători și pentru a aduce alții e nevoie de finanțe, aici nu mai e domeniul meu, întrebați conducerea. Nu sunt manager. Jucătorii rămân ai clubului. Nu a plecat nimeni cu restanțe. Sunt liniștit din acest punct de vedere.

La început de săptămână avem 32 de jucători, apoi rămân cu maximum 24. E neplăcut să lași jucători în spatele porții, dăunează atmosferei. Nu sunt zece care pleacă, sunt unii care nici nu sunt trecuți, de care nici nu știți – Kone, Peloggia. Chiar dacă avem 32 de jucători, sunt 2–3 posturi pe care nu avem dubluri și ar fi important să primesc întăriri acolo”, a spus Daniel Pancu, la .

Favoritul lui Daniel Pancu. Pe cine a propus la echipa națională

Ulterior, Daniel Pancu nu s-a abținut să îl scoată în evidență pe cel care i-a adus toate cele 3 puncte în meciul cu Csikszereda. Mai exact, antrenorul l-a lăudat și l-a propus, de asemenea, pe Andrei Cordea la echipa națională.

„Are viteză, o calitate foarte mare. Orice jucător cu viteză este bun în România. Antrenorul dinaintea mea nu îi găsea locul, era demoralizat. Am luat decizia să intre titular la primul meci, cu Slobozia, și am fost inspirați: a dat și atunci gol.

Trăim o perioadă bună împreună și sper, de ce nu, să ajungă și la echipa națională. Este unul dintre jucătorii care nu ratează”, a mai spus antrenorul lui CFR Cluj.