Sport

Daniel Pancu, taxat dur de un celebru sociolog după ieșirea de la finalul meciului CFR – U Cluj: „Prostia e infinită”

Sociologul Gelu Duminică a catalogat dur discursul lui Daniel Pancu de la finalul meciului CFR Cluj - U Cluj 3-2: „Prostia este infinită”
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.02.2026 | 10:26
Daniel Pancu taxat dur de un celebru sociolog dupa iesirea de la finalul meciului CFR U Cluj Prostia e infinita
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu în timpul meciului CFR Cluj - U Cluj. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

La finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2, Daniel Pancu a avut un discurs foarte dur la adresa lui Cristiano Bergodi. Antrenorul echipei din Gruia a fost foarte deranjat de faptul că omologul său a sărit la bătaie cu Andrei Cordea după fluierul final.

Discursul lui Daniel Pancu de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2, taxat dur de sociologul Gelu Duminică

Până aici nimic de neînțeles. Doar că motivul invocat de fostul atacant în expunerea sa a fost cel care a generat rumoare în spațiul public. Pancu și-a argumentat opinia exclusiv în baza criteriului reprezentat de naționalitate. Concret, el a scos în evidență în mod special faptul că nu este normal ca un străin să aibă un astfel de comportament la adresa unui român în România.

ADVERTISEMENT

Astfel, el a dat de înțeles într-o anumită măsură, poate fără să realizeze exact acest lucru, că în principiu scandalul respectiv ar fi fost mai ușor de „digerat” dacă în el erau împlicați doar indivizi de naționalitate română. Iar această abordare a fost taxată în mod destul de dur de către sociologul Gelu Duminică prin intermediul unei postări făcute de el pe pagina personală de Facebook:

„’Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea?’, se întreba domnul Pancu la finalul meciului de aseară, dintre CFR și U Cluj, în timpul conferinței de presă.

ADVERTISEMENT
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu...
Digi24.ro
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență

Pe această logică, dacă antrenorul CFR era urmașul lui Decebal și Traian, gesturile incalificabile ale domnului Bergodi ar fi fost mai de înțeles.

ADVERTISEMENT
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș...
Digisport.ro
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR - U Cluj

Că doar bătea neaoș. Tradițional și dacic. Cu varză, viezure și mânz. Așa, dacă a sărit la bătaie scâșnind vorbele lui Traian, e nașpa. Stultitia sine fine est (n.r. prostia este infinită, în limba latină)”. 

Ce a spus mai exact Daniel Pancu la finalul meciului

Atât la flash-interviu, cât și la conferința de presă, antrenorul lui CFR Cluj a subliniat ideea conform căreia dacă o situație similară cu cea generată de Bergodi s-ar fi petrecut într-o altă țară, atunci ar fi urmat repercusiuni extrem de grave pentru tehnicianul italian:

ADVERTISEMENT

„Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva. A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva. Nu mai vorbesc despre fotbal. A fost minunată atmosfera până la final. E o lipsă gravă, crasă, de respect. Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu mă simt un nimeni. Asta e senzația mea.

A fost un meci în care ei erau clar echipa mai odihnită, aveau toate premisele să ne învingă, dar jucătorii mei s-au luptat ca niște lei. Eu știu cum sunt tratați românii în străinătate. Am fost afară, am băgat capul în contră, am alergat mai mult decât unul de acolo și am respectat. Dacă faceam așa ceva eram arestat. Nu se poate așa ceva”. 

Weekend cu scandal! Bătaie uluitoare în Bundesliga, înainte de CFR – U Cluj:...
Fanatik
Weekend cu scandal! Bătaie uluitoare în Bundesliga, înainte de CFR – U Cluj: jucătorul a rămas fără tricou. Video
Nu este prima dată când Cristiano Bergodi își iese din minți! Italianul a...
Fanatik
Nu este prima dată când Cristiano Bergodi își iese din minți! Italianul a plecat de la Rapid după un scandal monstru: „Unde trăiești?”
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
Fanatik
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Sociologul Gelu Duminică îl sancționează sever pe Daniel Pancu: 'Prostia este infinită'
iamsport.ro
Sociologul Gelu Duminică îl sancționează sever pe Daniel Pancu: 'Prostia este infinită'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!