Daniel Pancu, taxat dur de un celebru sociolog după ieșirea de la finalul meciului CFR – U Cluj: „Prostia e infinită”

La finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2, Daniel Pancu a avut un discurs foarte dur la adresa lui Cristiano Bergodi. Antrenorul echipei din Gruia a fost foarte deranjat de faptul că omologul său a sărit la bătaie cu Andrei Cordea după fluierul final.

Discursul lui Daniel Pancu de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2, taxat dur de sociologul Gelu Duminică

Până aici nimic de neînțeles. Doar că motivul invocat de fostul atacant în expunerea sa a fost cel care a generat rumoare în spațiul public. Pancu și-a argumentat opinia exclusiv în baza criteriului reprezentat de naționalitate. Concret, el a scos în evidență în mod special faptul că nu este normal ca un străin să aibă un astfel de comportament la adresa unui român în România.

Astfel, el a dat de înțeles într-o anumită măsură, poate fără să realizeze exact acest lucru, că în principiu scandalul respectiv ar fi fost mai ușor de „digerat” dacă în el erau împlicați doar indivizi de naționalitate română. Iar această abordare a fost taxată în mod destul de dur de către sociologul Gelu Duminică prin intermediul unei postări făcute de el pe pagina personală de Facebook:

„’Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea?’, se întreba domnul Pancu la finalul meciului de aseară, dintre CFR și U Cluj, în timpul conferinței de presă.

Pe această logică, dacă antrenorul CFR era urmașul lui Decebal și Traian, gesturile incalificabile ale domnului Bergodi ar fi fost mai de înțeles.

Că doar bătea neaoș. Tradițional și dacic. Cu varză, viezure și mânz. Așa, dacă a sărit la bătaie scâșnind vorbele lui Traian, e nașpa. Stultitia sine fine est (n.r. prostia este infinită, în limba latină)”.

Ce a spus mai exact Daniel Pancu la finalul meciului

Atât la flash-interviu, cât și la conferința de presă, conform căreia dacă o situație similară cu s-ar fi petrecut într-o altă țară, atunci ar fi urmat repercusiuni extrem de grave pentru tehnicianul italian:

„Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva. A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva. Nu mai vorbesc despre fotbal. A fost minunată atmosfera până la final. E o lipsă gravă, crasă, de respect. Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu mă simt un nimeni. Asta e senzația mea.

A fost un meci în care ei erau clar echipa mai odihnită, aveau toate premisele să ne învingă, dar jucătorii mei s-au luptat ca niște lei. Eu știu cum sunt tratați românii în străinătate. Am fost afară, am băgat capul în contră, am alergat mai mult decât unul de acolo și am respectat. Dacă faceam așa ceva eram arestat. Nu se poate așa ceva”.