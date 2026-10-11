Daniel Pancu, îngrijorat înainte de U Cluj – Rapid: „Sunt mai solizi decât anul trecut!”. Ce a spus despre FCSB

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Rapid reia competiția cu o deplasare contra lui U Cluj, în etapa a 11-a din SuperLiga. Daniel Pancu a prefațat partida în cadrul unei conferințe de presă și a spus că ardelenii se află într-un moment foarte bun și că sunt mai puternici decât sezonul trecut. Tehnicianul giuleștenilor a fost întrebat și de rivala FCSB, după ce a jucat primul meci sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.

Daniel Pancu se așteaptă la un meci dificil cu U Cluj. Cum l-a numit pe Cristiano Bergodi

Meciul cu Universitatea Cluj este unul special pentru Rapid. Giuleștenii nu au mai învins „studenții” din 2023, adică de 9 partide, dintre care 7 au fost câștigate de ardeleni. Daniel Pancu este conștient că are în față un adversar care tocmai ce pe care o avea cu CFR Cluj și pe care îl consideră mult mai puternic decât sezonul trecut. Tehnicianul formației de sub Podul Grant l-a numit pe Cristiano Bergodi, omologul său, „un antrenor foarte bun”, semn că a trecut peste .

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„Suntem în fața unui joc complicat, greu. Întâlnim o echipă care și-a revenit complet, și-a recuperat jucătorii. Au o formă foarte bună, 3 victorii la rând, iar ultima a fost în cel mai important joc pentru ei, derby-ul Clujului. Mă aștept la un joc foarte complicat. E echipa care a terminat pe locul 2, a jucat finala Cupei în sezonul trecut, și-a păstrat antrenorul, unul foarte bun. Au pierdut un jucător important în apărare (n.r – Andrei Coubiș). În rest, sunt mai solizi decât anul trecut, cel puțin de la mijloc în sus”, a spus inițial Daniel Pancu.

Daniel Pancu, reacție despre rivala FCSB

Chestionat de rivala FCSB, care a învins Oțelul cu 1-0 la primul meci sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, Daniel Pancu a fost rezervat. Totuși, antrenorul Rapidului este convins că se va duela cu „roș-albaștrii” și în play-off, deoarece consideră că FCSB nu va mai rata prezența în primele 6 în acest sezon. „Nu am ce să comentez. Mă așteptam să fie altceva. Va fi în continuare, nu știu. E normal ce se întâmplă. E o echipă cu valoare și cu siguranță va fi în primele 6. Mai departe, nu știu”, a mai spus Daniel Pancu.

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Rapid și FCSB se vor întâlni direct, pentru prima dată în acest sezon, în etapa a 13-a, pe Arena Națională. Confruntarea, stabilită pe 24 octombrie, o va avea pe FCSB în postura de gazdă. Va fi primul duel direct între Laurențiu Reghecampf și Daniel Pancu în calitate de antrenori principali. Ultimul episod din acest derby s-a consumat pe 21 decembrie 2025, când FCSB se impunea cu 2-1, tot în rolul de gazdă.