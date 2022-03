Daniel Pancu, ținut la poarta stadionului „Rapid”: „Mă întreabă cum mă cheamă. Nu sunt pe lista asta!”

Astăzi, 26 martie, are loc inaugurarea noului stadion „Rapid”. La eveniment au fost invitate numeroase legende ale clubului giuleștean.

Daniel Pancu, ținut la poarta stadionului „Rapid”

faptul că, în momentul în care a ajuns la noul stadion Rapid, nu a fost lăsat să pătrundă în incinta arenei, deoarece nu se afla pe lista de invitați.

ADVERTISEMENT

Într-un final, i-a fost permis să intre pe stadion. Cel mai probabil, acesta nu se afla pe lista de invitați dintr-o eroare umană.

„Am ajuns la stadion şi nu sunt pe lista asta (n.r. râde). Dacă nu e ăsta, vedeţi B 999… Pancu, Pancu, numele Pancu. Am ajuns la Giuleşti şi mă întreabă cum mă cheamă, da”, a declarat Daniel Pancu, pentru .

ADVERTISEMENT

„Pancone” s-a declarat emoționat la evenimentul de inaugurare a noului stadion din Giulești. Datorită noii arene, acesta este părere că, pentru un an, meciurile Rapidului se vor disputa cu tribunele pline.

„Sunt 325 de meciuri în toate competiţiile pentru Rapid. Am lăsat ceva. Da, am emoţii. Am emoţii cu toate că am văzut stadionul acum trei zile, acum e şi populat, cred că pentru un an se va juca doar cu stadionul plin.

ADVERTISEMENT

N-am mai văzut aşa ceva, am fost pe multe stadioane, dar aşa apropiere de stadion n-am mai văzut. Nici în Anglia”, a mai spus Daniel Pancu.

Fostul fotbalist a fost introdus în minutul 35 al meciului Legendelor, la scorul de 1-1. În final, Rapid a învins-o pe Poli Timișoara cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind marcat de Pancu.

ADVERTISEMENT