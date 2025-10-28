Daniel Pancu pregătește o adevărată revoluție la CFR Cluj! În direct, antrenorul și-a anunțat prima decizie: „Regulile sunt simple”. Ce se întâmplă cu Louis Munteanu

Fostul selecționer spune că încă nu a bătut palma cu cei de la CFR Cluj, însă urmează să aibă noi discuții cu șefii grupării.
Pancu a dezvăluit că mai întâi a vorbit cu Giovanni Becali, după care a discutat cu Ioan Varga și Iuliu Mureșan. Antrenorul spune că nu are mari cerințe, dar vede o problemă în privința lotului care este mult prea numeros.
„Nu e nicio poveste. Ieri am fost sunat de domnul Varga. De fapt, mai întâi m-a sunat domnul Giovanni Becali. Am discutat ieri de mai multe ori, azi am vorbit și cu Iuliu Mureșan. Prea multe condiții nu am avut de pus, consider că e un club mare, cu jucători foarte buni. E o situație de neimaginat. Singura problemă pe care o văd e legat de numărul de jucători. Eu am trăit o situație asemănătoare, cu Neluțu Sabău, în 2012, la Rapid. În ziua meciului când intram în cantonament erau, 20 dintre noi, erau 11 jucători care rămâneau în afară și făceau antrenament.
E greu cu 34 de jucători să ai o stare de spirit care să te ducă să ai evoluții bune și victorii. Nu am ce să fac momentan, nu pot renunța la cineva până nu-i cunosc. Știu 4 jucători de acolo, Hindrich, Perianu, Ilie și Munteanu, pe care i-am avut la U21. Cu Deac am jucat. Nu are nicio legătură, din moment ce semnez sunt antrenor din momentul ăla. Dacă e de mâine sau poimâine, vedem. Pentru mine a fost clar că interesul lor e serios. Chiar dacă au mai discutat cu alți antrenori, eu am simțit că sunt unul dintre favoriți.
Obiectivele fixate, în mod normal, le discutăm mâine seară mai în amănunt. Probabil că e calificare în cupele europene. E o diferență uriașă. Mulți calculează că sunt 6 puncte până la locul 6, dar poziția aia mai e vânată și de alții. Meciurile vin unul după altul, sunt grele, dar e clar că am de muncă. Singura nemulțumire e legată de numărul de jucători. Dinamo e o echipă foarte omogenă, chiar dacă pare că traversează o perioadă mai dificilă. Cred că va fi un joc interesant vineri. Încă nu s-a întâmplat nimic, până nu semnăm, nu pot să spun nimic sută la sută”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.
Daniel Pancu spune că a avut o relație bună cu Louis Munteanu, vedeta celor de la CFR Cluj, cu care a colaborat la echipa națională U21.
„Eu am avut o relație foarte bună cu Louis Munteanu. Din ce știu e accidentat acum, a recidivat, cred, lovitura de la echipa națională. Dar e bine, am înțeles că se antrenează. Regulile la mine sunt foarte simple. Mizez mult pe profesionalismul lor. Nu sunt eu vinovat că o să las 12-13 în afara lotului meci de meci, sper să înțeleagă repede asta”, a mai spus Daniel Pancu.