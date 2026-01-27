Daniel Pancu, veste uriașă! Ce transferuri mai face CFR Cluj: „Îi aștept”

ADVERTISEMENT

FCSB a cedat pe teren propriu în etapa a 23-a din SuperLiga, scor 1-2, în fața rivalei CFR Cluj. Daniel Pancu a ajuns la patru victorii consecutive în campionat și a oferit o veste foarte bună suporterilor.

Daniel Pancu, veste uriașă după FCSB – CFR Cluj: „Salariile sunt la zi”

Neluțu Varga a fost inspirat când l-a numit pe Daniel Pancu antrenor în locul lui Andrea Mandorlini. Deși CFR Cluj a vândut jucători importanți în această perioadă de mercato, rezultatele au continuat sub comanda lui „Pancone”.

Mai mult decât atât, problemele financiare de la CFR Cluj par a se fi ameliorat. Daniel Pancu a transmis că salariile sunt plătite la zi după ce echipa s-a întors din cantonament. Deși a avut rezultate, tehnicianul a mărturisit că pronunță doar cu jumătate de gură cuvântul play-off.

„Salariile sunt la zi. S-au plătit înainte de meciul cu Oțelul. De două săptămâni sunt la zi, de când ne-am întors din Spania, atunci s-au plătit.

Pronunț cuvântul play-off, dar cu jumătate de gură. Este o ligă foarte grea și se poate întâmpla orice. Dacă ne uităm la clasament, am putea spune că suntem favoriți în meciul de vineri, dar nu va fi așa. De mâine trebuie să pregătim serios meciul cu Metaloglobus”, a declarat Daniel Pancu, conform .

Ce transferuri așteaptă Daniel Pancu la CFR Cluj

În continuare, Daniel Pancu a expus că mai așteaptă un fundaș central și un atacant din partea conducerii în actuala perioadă de mercato, deși . Întrebat despre situația lui .

„Mai aștept un fundaș central și un atacant, cu siguranță. Dacă Djokovic joacă, înseamnă că merită să joace și e compatibil cu mine și face ceea ce îi cer. Este și singurul stângaci de la mijloc”, a mai spus Daniel Pancu.

