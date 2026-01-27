Sport

Daniel Pancu, veste uriașă! Ce transferuri mai face CFR Cluj: „Îi aștept”

Daniel Pancu a oferit o veste uriașă suporterilor după victoria cu FCSB. Ce transferuri va mai face formația din Gruia în această perioadă de mercato. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
27.01.2026 | 22:18
Daniel Pancu veste uriasa Ce transferuri mai face CFR Cluj Ii astept
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu, veste importantă pentru suporteri. Ce jucători vor mai veni la CFR Cluj. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a cedat pe teren propriu în etapa a 23-a din SuperLiga, scor 1-2, în fața rivalei CFR Cluj. Daniel Pancu a ajuns la patru victorii consecutive în campionat și a oferit o veste foarte bună suporterilor.

Daniel Pancu, veste uriașă după FCSB – CFR Cluj: „Salariile sunt la zi”

Neluțu Varga a fost inspirat când l-a numit pe Daniel Pancu antrenor în locul lui Andrea Mandorlini. Deși CFR Cluj a vândut jucători importanți în această perioadă de mercato, rezultatele au continuat sub comanda lui „Pancone”.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, problemele financiare de la CFR Cluj par a se fi ameliorat. Daniel Pancu a transmis că salariile sunt plătite la zi după ce echipa s-a întors din cantonament. Deși a avut rezultate, tehnicianul a mărturisit că pronunță doar cu jumătate de gură cuvântul play-off.

„Salariile sunt la zi. S-au plătit înainte de meciul cu Oțelul. De două săptămâni sunt la zi, de când ne-am întors din Spania, atunci s-au plătit.

ADVERTISEMENT
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte...
Digi24.ro
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș

Pronunț cuvântul play-off, dar cu jumătate de gură. Este o ligă foarte grea și se poate întâmpla orice. Dacă ne uităm la clasament, am putea spune că suntem favoriți în meciul de vineri, dar nu va fi așa. De mâine trebuie să pregătim serios meciul cu Metaloglobus”, a declarat Daniel Pancu, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România

Ce transferuri așteaptă Daniel Pancu la CFR Cluj

În continuare, Daniel Pancu a expus că mai așteaptă un fundaș central și un atacant din partea conducerii în actuala perioadă de mercato, deși Bogdan Mara a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că patru titulari pot părăsi echipa. Întrebat despre situația lui Damjan Djokovic, antrenorul clujenilor a transmis că are mare încredere în mijlocașul trecut și pe la FCSB sau Rapid.

„Mai aștept un fundaș central și un atacant, cu siguranță. Dacă Djokovic joacă, înseamnă că merită să joace și e compatibil cu mine și face ceea ce îi cer. Este și singurul stângaci de la mijloc”, a mai spus Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT
  • 9 meciuri a adunat Daniel Pancu pe banca ardelenilor
  • 2.22 puncte/partidă este bilanțul antrenorului la CFR Cluj
Răzvan Lucescu, reacție cutremurătoare după ce 7 fani ai lui PAOK au murit...
Fanatik
Răzvan Lucescu, reacție cutremurătoare după ce 7 fani ai lui PAOK au murit într-un accident în România. Gest superb al antrenorului român la stadion. Update exclusiv
Decizia luată de Lyon pentru meciul cu PAOK din Europa League, după tragedia...
Fanatik
Decizia luată de Lyon pentru meciul cu PAOK din Europa League, după tragedia din România. Fanii greci s-au întors din drum
Rapid, de neoprit pe piața transferurilor! Jucătorul a semnat pe doi ani și...
Fanatik
Rapid, de neoprit pe piața transferurilor! Jucătorul a semnat pe doi ani și jumătate: „Promit implicare, dedicare și iubire”. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
CE SURPRIZĂ! Antrenorul român așteaptă telefonul lui Gigi Becali!
iamsport.ro
CE SURPRIZĂ! Antrenorul român așteaptă telefonul lui Gigi Becali!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!