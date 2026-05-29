Daniel Pancu, victimă a duelului UEFAntastic cu Steaua. Ce a pățit antrenorul Rapidului

Daniel Pancu a fost victima reeditării meciului dintre Rapid și Steaua, din sferturile de finală ale Cupei UEFA. Ce s-a întâmplat cu noul antrenor al giuleștenilor chiar înainte să fie prezentat
Ciprian Păvăleanu
29.05.2026 | 13:39
Daniel Pancu s-a accidentat în reeditarea meciului din sferturile Cupei UEFA, dintre Rapid și Steaua. Foto: Sportpictures.eu
După ce a semnat cu Rapid București, antrenorul Daniel Pancu (48 de ani) va fi prezentat oficial în această seară, pe stadionul Giulești. Pancone va fi prezentat la ora 19:23, pentru a se face o trimitere către anul înființării clubului „vișiniu”, 1923. Noul șef al băncii tehnice rapidiste a renunțat la circa 150.000 de euro pentru a pleca de la CFR Cluj și a se întoarce la echipa pe care a mai antrenat-o în perioada 2018-2020, când a promovat-o în Liga a 2-a. Pancu a semnat un contract pe doi ani cu Rapid, pe care vrea să o ducă în cupele europene.

Pancu vine accidentat la prezentare

Daniel Pancu va veni accidentat la prezentarea de astăzi. El a suferit o leziune fibrilară în timpul meciului demonstrativ de aseară dintre echipele de old-boys ale lui Rapid și Steaua București. Partida a marcat 20 de ani de la confruntarea dintre cele două grupări în sferturile de finală ale Cupei UEFA. Pancone a simțit dureri încă din timpul duelului de aseară și a ieșit de pe teren în repriza a doua.

Cu ocazia partidei de joi, de pe „Arcul de Triumf”, Pancu a încercat să-l convingă din nou pe Nicolae Grigore să revină în Giulești, ca antrenor secund. „Grig” a refuzat în primă instanță propunerea fostului său coleg de echipă, spunând că preferă să rămână antrenor principal la Gloria Bistrița, în Liga a 2-a.

O săptămână de vacanță

La ora actuală, în stafful lui Pancu vor activa cu siguranță Geraldo Alves, de la echipa de juniori, și Leo Toader, care se va ocupa de pregătirea portarilor. Astăzi, giuleștenii speră să rezolve și ajungerea la un acord cu preparatorul fizic Cristi Dragotă, care vrea să plece de la CFR Cluj.

Pancu mai colaborează pe această linie și cu spaniolul Daniel De Castro Reyes, pe care l-a avut în staff la Politehnica Iași, spaniolul fiind acum în stafful lui Leganes. Dacă Grigore va refuza, Rapid va mai căuta un antrenor secund. Imediat după prezentarea din această seară, Pancone va pune la punct în acest sfârșit de săptămână strategia perioadei următoare, el dorind apoi să plece o săptămână în vacanță.

Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
