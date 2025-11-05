Sport

Daniel Pancu vrea să o ducă pe CFR Cluj în play-off: „Lotul e unul de primele șase”. Video

Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă ca antrenor al CFR Cluj și se arată încrezător înaintea debutului său. Tehnicianul crede că formația din Gruia are un lot valoros, capabil să prindă play-off-ul.
Alex Bodnariu
05.11.2025 | 18:55
Daniel Pancu, încrezător înainte de debutul la CFR. Ce a declarat antrenorul la conferința de presă.
Daniel Pancu a intrat în pâine la CFR Cluj. Antrenorul a susținut prima conferință de presă în calitate de principal al echipei din Gruia. Acesta a analizat situația din clasament și se declară încrezător că poate redresa poziția formației în Superligă.

Misiune dificilă pentru Daniel Pancu. CFR e la o distanță uriașă de top 6

Neluțu Varga l-a numit pe Daniel Pancu pe banca tehnică a celor de la CFR Cluj pentru a salva sezonul. Ardelenii sunt în zona roșie a clasamentului, iar antrenorul este obligat să facă un retur de sezon regulat aproape perfect pentru a duce echipa în play-off.

Daniel Pancu crede că CFR poate ajunge în playoff

Deși situația nu arată prea bine, Daniel Pancu este extrem de încrezător. Antrenorul a vorbit la prima sa conferință de presă despre lucrurile care trebuie să se schimbe în perioada următoare. El este de părere că CFR are un lot valoros, unul de play-off.

„Este o onoare pentru mine să antrenez cea mai titrată echipă din ultimii 20 de ani din România. Le mulțumesc celor din conducere pentru că s-au gândit la mine. A fost din scurt. Îmi doream de mult să fac acest pas la o echipă importantă.

După experiența de la națională, cariera mea a început de jos: Liga 3, Liga 2, Liga 1, U20, U21. Ca jucător m-am simțit foarte bine între campioni, consider că CFR e un club de campioni, unde cred că mă potrivesc și o să încerc să mă adaptez cât mai repede. Eu trebuie să am grijă să redresez această echipă. CFR Cluj are jucători foarte buni. Acesta a fost primul motiv pentru care am acceptat. Am venit de câteva ori la Cluj, ca selecționer, iar statistic, pe hârtie, lotul e unul de primele șase.

În viața de antrenor, clișeul că trebuie să fii cu bagajele la ușă e valabil. Două luni m-am plimbat cu câinele, am fost prin parcuri, am mai fost la televiziuni, a fost doar un telefon de la un manager. În ziua când m-a sunat CFR, am mai primit trei telefoane. Așa e viața. Când te uiți la un lot, trebuie să fii compatibil. Cunosc patru jucători cu care am făcut performanță. Restul sunt campioni, jucători care au făcut performanțe”, a explicat Daniel Pancu la conferința de presă.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
