Daniel Pancu vrea să o ducă pe CFR Cluj în play-off: „Lotul e unul de primele șase”. Video

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a intrat în pâine la CFR Cluj. Antrenorul a susținut prima conferință de presă în calitate de principal al echipei din Gruia. Acesta a analizat situația din clasament și se declară încrezător că poate redresa poziția formației în Superligă.

Misiune dificilă pentru Daniel Pancu. CFR e la o distanță uriașă de top 6

Neluțu Varga l-a numit pe Daniel Pancu pe banca tehnică a celor de la CFR Cluj pentru a salva sezonul. Ardelenii sunt în zona roșie a clasamentului, iar antrenorul este obligat să facă un retur de sezon regulat aproape perfect

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu crede că CFR poate ajunge în playoff

Deși situația nu arată prea bine, . Antrenorul a vorbit la prima sa conferință de presă despre lucrurile care trebuie să se schimbe în perioada următoare. El este de părere că CFR are un lot valoros, unul de play-off.

„Este o onoare pentru mine să antrenez cea mai titrată echipă din ultimii 20 de ani din România. Le mulțumesc celor din conducere pentru că s-au gândit la mine. A fost din scurt. Îmi doream de mult să fac acest pas la o echipă importantă.

ADVERTISEMENT

După experiența de la națională, cariera mea a început de jos: Liga 3, Liga 2, Liga 1, U20, U21. Ca jucător m-am simțit foarte bine între campioni, consider că CFR e un club de campioni, unde cred că mă potrivesc și o să încerc să mă adaptez cât mai repede. Eu trebuie să am grijă să redresez această echipă. CFR Cluj are jucători foarte buni. Acesta a fost primul motiv pentru care am acceptat. Am venit de câteva ori la Cluj, ca selecționer, iar statistic, pe hârtie, lotul e unul de primele șase.

ADVERTISEMENT

În viața de antrenor, clișeul că trebuie să fii cu bagajele la ușă e valabil. Două luni m-am plimbat cu câinele, am fost prin parcuri, am mai fost la televiziuni, a fost doar un telefon de la un manager. În ziua când m-a sunat CFR, am mai primit trei telefoane. Așa e viața. Când te uiți la un lot, trebuie să fii compatibil. Cunosc patru jucători cu care am făcut performanță. Restul sunt campioni, jucători care au făcut performanțe”, a explicat Daniel Pancu la conferința de presă.