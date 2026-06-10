Daniel Pancu vrea un transfer de top la Rapid: „Mi-l doresc foarte mult!” A plecat pe 4.000.000 de euro din SuperLiga

ADVERTISEMENT

şi are misiunea de a duce din nou echipa în cupele europene. Din 2022, de când Dan Şucu a început să investească la echipa giuleşteană, Rapidul nu şi-a îndeplinit obiectivul de a evolua în cupele europene.

Daniel Pancu îl vrea pe Rareş Ilie la Rapid: „La Nice se schimbă tot!”

Noul antrenor vrea să dea o lovitură importantă şi speră ca în această vară să revină la echipă Rareş Ilie. Mijlocaşul va intra în ultimul an de contract cu Nice şi ar putea să fie cedat înapoi la Rapid, în condiţiile în care nu a confirmat aşteptările în Ligue 1, fiind mai mult împrumutat în ultimele sezoane:

ADVERTISEMENT

”Rareș Ilie e un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, acum nu știu condițiile foarte bine. Aparține de Nice. Am discutat cu el zilele astea, chiar mâine se căsătorește, e cununia civilă. E un lucru bun. La Nice se schimbă tot, acționarii, directorul sportiv, antrenorul, tot. El în ultimul an de contract. E un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, nu ascund. Rapidiștii au nevoie de ceva care să le aparțină în teren, întotdeauna au avut nevoie”, a spus Pancu la Digisport.

Rareş Ilie, vândut pe 4.000.000 de euro în 2022 de Rapid la Nice

Rareş Ilie a plecat în vara anului 2022 de la Rapid, fiind transferat de francezi pentru suma de 4.000.000 de euro. După doar şase luni în Ligue 1, Ilie a fost împrumutat la Maccabi Tel Aviv, iar apoi în Elveţia la Lausanne Sport. Apoi, în 2025 a fost cedat la Catanzaro pentru şase luni şi a jucat la Empoli în ultimul sezon.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul este în ultimul an de contract cu Nice, acolo unde a jucat foarte puţin, în primul sezon, înainte de a fi împrumutat în Israel. Deşi a fost văzut ca un jucător de mare perspectivă, Ilie nu a apucat să debuteze la naţionala României, iar un transfer la Rapid ar putea să reprezinte un restart al carierei. Dar, rămâne de văzut dacă giuleştenii vor putea să îl ia pe mijlocaş, .

ADVERTISEMENT