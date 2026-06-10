Sport

Daniel Pancu vrea un transfer de top la Rapid: „Mi-l doresc foarte mult!” A plecat pe 4.000.000 de euro din SuperLiga

Daniel Pancu vrea un transfer de top la Rapid. Este vorba de Rareş Ilie, jucătorul pe care giuleştenii l-au vândut cu 4.000.000 de euro la Nice, în vara anului 2022. Mijlocaşul s-ar putea întoarce în această vară.
Marian Popovici
10.06.2026 | 18:27
Daniel Pancu vrea un transfer de top la Rapid Mil doresc foarte mult A plecat pe 4000000 de euro din SuperLiga
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Daniel Pancu vrea un transfer de top la Rapid: „Mi-l doresc foarte mult!” A plecat pe 4.000.000 de euro din SuperLiga. Sursa: sportpictures.eu
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Daniel Pancu este noul antrenor al Rapidului şi are misiunea de a duce din nou echipa în cupele europene. Din 2022, de când Dan Şucu a început să investească la echipa giuleşteană, Rapidul nu şi-a îndeplinit obiectivul de a evolua în cupele europene.

Daniel Pancu îl vrea pe Rareş Ilie la Rapid: „La Nice se schimbă tot!”

Noul antrenor vrea să dea o lovitură importantă şi speră ca în această vară să revină la echipă Rareş Ilie. Mijlocaşul va intra în ultimul an de contract cu Nice şi ar putea să fie cedat înapoi la Rapid, în condiţiile în care nu a confirmat aşteptările în Ligue 1, fiind mai mult împrumutat în ultimele sezoane:

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”Rareș Ilie e un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, acum nu știu condițiile foarte bine. Aparține de Nice. Am discutat cu el zilele astea, chiar mâine se căsătorește, e cununia civilă. E un lucru bun. La Nice se schimbă tot, acționarii, directorul sportiv, antrenorul, tot. El în ultimul an de contract. E un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, nu ascund. Rapidiștii au nevoie de ceva care să le aparțină în teren, întotdeauna au avut nevoie”, a spus Pancu la Digisport.

Rareş Ilie, vândut pe 4.000.000 de euro în 2022 de Rapid la Nice

Rareş Ilie a plecat în vara anului 2022 de la Rapid, fiind transferat de francezi pentru suma de 4.000.000 de euro. După doar şase luni în Ligue 1, Ilie a fost împrumutat la Maccabi Tel Aviv, iar apoi în Elveţia la Lausanne Sport. Apoi, în 2025 a fost cedat la Catanzaro pentru şase luni şi a jucat la Empoli în ultimul sezon.

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Fotbalistul este în ultimul an de contract cu Nice, acolo unde a jucat foarte puţin, în primul sezon, înainte de a fi împrumutat în Israel. Deşi a fost văzut ca un jucător de mare perspectivă, Ilie nu a apucat să debuteze la naţionala României, iar un transfer la Rapid ar putea să reprezinte un restart al carierei. Dar, rămâne de văzut dacă giuleştenii vor putea să îl ia pe mijlocaş, în condiţiile în care nu vor să mai investească bani în transferuri.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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