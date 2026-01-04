Sport

Daniel Paraschiv a ajuns în cantonamentul Rapidului din Antalya! Primele imagini. Video

Rapid are în sfârșit atacantul pe care și-l dorea Costel Gâlcă. Daniel Paraschiv a ajuns în cantonamentul din Antalya, acolo unde se pregătește formația din Giulești
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
04.01.2026 | 21:52
Daniel Paraschiv a ajuns in cantonamentul Rapidului din Antalya Primele imagini Video
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Daniel Paraschiv a ajuns în cantonamentul Rapidului din Antalya! Primele imagini și declarații. FOTO: Fanatik
Daniel Paraschiv (26 de ani) a ajuns în cantonamentul Rapidului din Antalya și se va alătura lotului condus de Constantin Gâlcă (53 de ani). Antreorul Rapidului poate sta acum liniștit, cel puțin în privința atacantului.

Daniel Paraschiv, noul atacant de la Rapid, a ajuns în Antalya!

Duminică, 4 ianuarie, Daniel Paraschiv a sosit în Antalya, acolo unde Rapid se pregătește pentru restartul sezonului regulat. Atacantul în vârstă de 26 de ani va juca până în vara în Giulești. El a fost împrumutat din Spania, de la Real Oviedo, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Daniel Paraschiv a zburat pe ruta Madrid-Istanbul-Antalya și a aterizat la ora 21:57 (ora Turciei). Aeronava în care s-a aflat noul atacant al Rapidului a avut o întârziere de 22 de minute, asta după ce Paraschiv a stat o oră și jumătate în Istanbul, oraș în care a avut escala.

Daniel Paraschiv a fost însoțit la sosirea pe Aeroportul Internațional Antalya de impresarul Lucian Marinescu. Noul vârf al Rapidului a fost așteptat de o mașină, care l-a dus direct la hotelul Titanic Deluxe Golf Belek, acolo unde este cazată echipa antrenată de Costel Gâlcă.

Ce salariu va avea Daniel Paraschiv în Giulești

Pentru împrumutul lui Daniel Paraschiv, Rapid a plătit 100.000 de euro spaniolilor de la Real Oviedo. Giuleștenii au opțiune de transfer definitiv, astfel că, dacă va confirma, atacantul va putea semna un contract valabil pe trei ani cu gruparea alb-vișinie.

FANATIK a dezvăluit și ce salariu va încasa Daniel Paraschiv la Rapid, dar și faptul că atacantul va ajunge sub comanda lui Gâlcă, duminică, 4 ianuarie. Fostul fotbalist de la Hermannstadt va fi remunerat până în vară cu un salariu lunar în valoare de 16.000 de euro.

  • 800 de mii de euro e cota de piață a lui Daniel Paraschiv, potrivit transfermarkt.com
  • 1 selecție și 1 gol are nou atacant al Rapidului în echipa națională a României

Sosire Daniel Paraschiv în Antalya

