Sport

Daniel Paraschiv, conferință de prezentare la Rapid: „Locurile 1-3 sunt un obiectiv realist”. Video

Daniel Paraschiv a apărut în premieră în fața jurnaliștilor în calitate de fotbalist al Rapidului. Noul atacant din Giulești a vorbit despre obiectivele echipei, dar și despre obiectivele personale
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
06.01.2026 | 13:47
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Daniel Paraschiv, conferință de prezentare la Rapid: „Locurile 1-3 sunt un obiectiv realizabil”. FOTO: Facebook Rapid
Daniel Paraschiv (26 de ani) și-a propus obiective îndrăznețe după transferul la Rapid. Noul atacant din Grant a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă în cantonamentul din Antalya.

Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid

Daniel Paraschiv, noul atacant al Rapidului, a vorbit cu jurnaliștii după transferul la Rapid. Atacantul a fost împrumutat până la vară de la Oviedo, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„Mă bucur că în sfârșit s-a materializat acest transfer. Rapid e un club imens. Mă bucur să fiu aici. Mă bucur să fiu aici și am preluat din entuziasmul și implicarea băieților care erau de aici.

Sper să facem meciuri bune și să bucurăm fanii, care mereu sunt al 12-lea jucător la această echipă. Acest tricou te responsabilizează. Dar vreau să văd partea plină. Mă bucur că am ocazia să-l îmbrac.

Țintim sus. Ne dorim cel puțin un trofeu, cred că locurile 1-3 e un obiectiv realist. Să luăm titlul ar fi extraordinar. Trebuie să fim calculați, să o luăm pas cu pas. Trebuie să tratăm totul foarte serios.

Obiectivele personale sunt mai puțin importante. Dacă echipa are succes, toți avem. O să mă integrez repede aici, mai ales că am venit în cantonament. Am o anumită experiență și o pot pune în ajutorul echipei.

Am discutat cu domnul Gâlcă din prima zi. Am discutat chestii generale, dar cu siguranță vom discuta și pe chestii mai practice”, a declarat Daniel Paraschiv, la conferința de presă.

Acolo e alt fotbal, e altă concurență. Am avut concurenți doi atacanți care acum sunt titulari în LaLiga. Am avut cifre destul de bune pentru minutele jucate. Așa e în fotbal. Jucătorii pleacă de la o echipă și vin la alta” – Daniel Paraschiv

Daniel Paraschiv, certat la antrenament de Gâlcă

Înainte să fie prezentat la conferința de presă, Daniel Paraschiv a avut viață grea cu Gâlcă la antrenament. El și câțiva dintre colegii săi l-au nemulțumit pe antrenorul alb-vișiniilor. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a dezvăluit de ce a ales Rapidul, deși a fost și pe lista lui Dinamo.

„Am luat decizia rapid de a veni aici. A fost pe moment. A fost un răspuns imediat cum am primit întrebarea. A durat mai mult pentru că erau implicate trei echipe, dar transferul nu a fost periclitat. Banii nu sunt atât de importanți. Sună a clișeu, dar contează foarte mult locul în care ești și cât de bine te simți. Sunt într-un loc bun. Nu a contat că am pierdut niște bani.

Consider că am făcut un pas bun pentru carierea mea. Am venit la un club care luptă pentru trofee și pentru a participa în cupele europene. Nu e un în pas în spate, dar nici o relansare a carierei. Cariera mea nu e în groapă.

Cu Dinamo cred că impresarul a negociat. Eu nu știu mai multe. Din punctul meu de vedere, eu doar cu Rapid am discutat. Nu s-a pus problema să merg în altă parte. A fost o singură alegere. Mereu mi-a plăcut echipa. Am avut mulți prieteni rapidiști, mi-a fost insuflat acest spirit”, a adăugat atacantul.

Conferință Daniel Paraschiv

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
