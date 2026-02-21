Daniel Paraschiv, mesaj neașteptat după ce a marcat primul gol pentru Rapid chiar în derby-ul cu Dinamo. Cum a comentat lupta la titlu în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Daniel Paraschiv se bucură de fiecare minut în tricoul lui Rapid. Pornind de la o echipă ce se lupta pentru evitarea retrogradării, FC Hermannstadt, atacantul a ajuns să cunoască și gustul partidelor din vârful clasamentului și a avut o declarație surprinzătoare la finalul partidei cu Dinamo.

Daniel Paraschiv, declarația serii după ce a marcat primul gol pentru Rapid

Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan au fost întăririle pe care Dan Șucu i le-a adus lui Costel Gâlcă în această iarnă, însă până în acest moment nu au reușit să aducă un aport ofensiv considerabil. Cei doi și-au găsit momentul potrivit pentru a sclipi și ambii au făcut un meci foarte bun în derby-ul contra lui Dinamo.

Fostul mijlocaș al lui FCSB a făcut o fază foarte bună în flanc și i-a pasat lui Alex Dobre, care a șutat în blocaj, . La finalul partidei, noul vârf al giuleștenilor a vorbit despre prima sa reușită, dar și despre faza în care golul lui Dinamo a fost anulat în urma unui fault asupra sa:

„E important și pentru mine că am marcat. Era bine să venim și noi cu realizări (n.r. – El și Moruțan). Primul assist pentru el, primul gol pentru mine. Pentru mine orice gol este important. A fost fault clar la acea fază. Eu îmi prelungesc mingea, el mă dezechilibrează cu cotul și cad. Din punctul meu de vedere este un fault acordat corect.

Eu știu și cum e să te bați la retrogradare, însă e mai frumos să te lupți pentru titlu. Trebuie să ne bucurăm de traseu, nu neapărat de destinație”, a transmis Daniel Paraschiv la finalul derby-ului cu Dinamo, conform

Andrei Borza a fost deranjat de scandările rasiste venite din partea galeriei dinamoviste

și chiar a La finalul partidei, Andrei Borza, unul dintre marcatorii giuleștenilor, a recunoscut că nu a fost încântat de acele momente:

„Mă bucur că am înscris. A fost un meci frumos, două galerii superbe. Nu mi-au plăcut scandările lor, dar ce să facem? Ăsta este fotbalul. Ne-am mobilizat și am făcut un meci bun contra unei echipe care pasează foarte mult și are o posesie bună. Azi am închis bine spațiile și ei nu au putut să înscrie, doar pe final, dintr-un noroc. Când te lovește un bulgăre în cap este foarte dureros (n.r. – Pe Aioani). Ne-am speriat pentru că era jos de 2-3 minute și nimeni nu făcea nimic”, a declarat Andrei Borza.

„Da, nu știu. Am simțit că m-a lovit ceva foarte puternic. L-am resimțit ca pe un pumn. S-a simțit destul de tare. Le mulțumesc tuturor că au fost alături de mine”, a spus Marian Aioani, conform sursei citate, despre momentul în care a fost lovit din tribune cu un bulgăre de zăpadă.