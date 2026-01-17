Sport

Daniel Paraschiv, mesaj special pentru fani după Rapid – Metaloglobus 1-0. Ce le-a transmis la debut

Singurul transfer pe care Rapid l-a făcut până acum în această iarnă, Daniel Paraschiv, a fost trimis pe teren în repriza secundă și a debutat în victoria giuleștenilor cu Metaloglobus.
Mihai Alecu
17.01.2026 | 23:29
Daniel Paraschiv mesaj special pentru fani dupa Rapid Metaloglobus 10 Ce lea transmis la debut
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Paraschiv după ce a debutat la Rapid
Dorința lui Costel Gâlcă de a primi întăriri în ofensivă a fost în cele din urmă ascultată de conducerea clubului, care l-a adus pe Daniel Paraschiv, atacant împrumutat de la Real Oviedo.

Daniel Paraschiv a debutat la Rapid și a anunțat că vrea titlu: „Ne luptăm pentru asta”

Noul jucător al Rapidului spune că a avut probleme din cauza temperaturii scăzute la meciul cu Metaloglobus, însă în același timp s-a declarat încântat de faptul că a revenit în SuperLiga, într-un mediu pe care îl cunoaște și îl poate ajuta să se exprime mai bine. De asemenea, noul jucător giuleștean a spus că visează să câștige campionatul alături de colegii săi.

”Ne așteptam să fie un meci dificil, o echipă bine organizată, însă am presat și a venit golul. Sincer, mi-a plăcut senzația să joc iar în SuperLigă. Cred că a fost un meci destul de bun, sper de acum să-mi îmbunătățesc. Sunt mulțumit, mi-am jucat corect mingile, am avut și o ocazie. Nu am avut emoții, poate pozitive. 

Presiune e pe oricare fotbalist să demonstreze. Toți ne dorim să demonstrăm, cred că pot progresa. Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am, acest brand te obligă și sunt pregătit să dau totul. Ne dorim titlul, dar pas cu pas. Acum ne bucurăm de victorie și apoi pregătim meciul de la Arad”, a spus Daniel Paraschiv.

Costel Gâlcă l-a folosit pe mai multe posturi de Daniel Paraschiv

Trimis pe teren încă din primul minut al reprizei secunde de Costel Gâlcă, Daniel Paraschiv a evoluat în banda stângă a atacului, în locul lui Claudiu Petrila, cel care a avut probleme medicale toată săptămâna și nu a mai putut să forțeze și în partea a doua.

Acesta s-a zbătut, a căutat să intre foarte mult în centru și să devină o variantă pentru pasele și centrările colegilor, însă părea că se calcă pe picioare cu Elvir Koljic. Tehnicianul Rapidului a decis în cele din urmă să-l scoată pe bosniac și să-l trimită pe Jambor pe teren, în stânga atacului, și să-l treacă pe Paraschiv număr 9, moment în care noul jucător al giuleștenilor și-a creat singura ocazie, când a tras pe jos, din careu, însă a reținut Gavrilaș.

