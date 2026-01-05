Daniel Paraschiv, primele declarații după transferul la Rapid: „Parcă a fost predestinat”. Mesaj pentru fanii din Giulești: „Nu îmi place să fiu înjurat”. Video

ADVERTISEMENT

Daniel Paraschiv este primul jucător care s-a alăturat lotului pregătit de Costel Gâlcă în această perioadă de mercato. Atacantul este împrumutat până în vară de la Real Oviedo, iar acesta a oferit primele declarații despre noua sa echipă.

Daniel Paraschiv, încântat după transferul la Rapid

La scurt timp după ce s-a alăturat colegilor în cantonament, atacantul a mărturisit că negocierile pentru mutarea sa în Giulești au decurs foarte bine.

„E mult entuziasm pentru faptul că sunt în acest loc. Știm cu toții ce înseamnă acest club. Orice jucător român dorește să fie în locul meu și mă bucur foarte mult de această experiență. Sunt foarte fericit!

Nu am simțit presiune. De când a fost primul contact de la Rapid, cuvântul de bază a fost – entuziasm. Lucrurile au mers, deși au durat, nu a fost niciun impediment, ne-am înțeles foarte repede. Mă bucur că s-a rezolvat totul și că pot prinde pregătirea cu noii mei colegi.

Când am auzit că mă vrea Rapid, am răspuns repede… Poate trebuia să fiu mai inabordabil (n.r. – râde). Am vorbit cu domnul Sandu, am zis că vreau să vin și ulterior s-au înțeles cluburile”, a declarat Daniel Paraschiv, într-un interviu pentru Rapid TV.

Ce spune Daniel Paraschiv despre atmosfera din Giulești

În continuare, Daniel Paraschiv a amintit că a vorbit deja cu antrenorul Gâlcă despre transferul său. Totodată, atacantul a mărturisit că atmosfera este specială pe Giulești, însă nu i-ar plăcea ca suporterii să îl înjure pe stadionul propriu.

„Energia este una pozitivă, echipa este într-un moment destul de bun. Cu colegii mă cunosc din campionatul României. Atmosfera este foarte bună și sper să mă integrez cât mai repede. Atmosfera este specială pe Giulești indiferent de echipa la care joci. Eu am avut două meciuri pe Giulești. Alta este motivația când știi că trebuie să joci pentru suporteri, știi că trebuie să le dai ceva la schimb.

Am apucat să vorbim puțin aseară (n.r. – cu Costel Gâlcă). Vibe-urile au fost destul de pozitive, am avut niște discuții constructive. Sperăm să avem o colaborare cât mai bună pentru ambele părți.

(n.r. – E presiune la Rapid) E fotbal până la urmă. Nu am să mint, nu îmi place să mă înjure proprii suporteri. Totuși, e normal ca în anumite momente să se strângă o oarecare frustrare. Asta face parte din fotbal, e o normalitate, trebuie să știi să trăiești cu acest lucru”, a mai spus Daniel Paraschiv.

Cu ce l-a ajutat experiența în Spania pe Paraschiv

. Atacantul susține că experiența din Spania l-a ajutat foarte mult, iar acum, la 26 de ani, simte că se află la apogeul fizic.

„Mă simt foarte bine, undeva între 26-30 ani ar trebui să fie apogeul fizic. Am ajuns în acel punct, îmi doresc să înceapă cât mai repede meciurile și campionatul.

E un pas important în carieră, joc la una dintre cele mai mari echipe din România. Avem obiective mărețe aici, lucruri pentru care să luptăm. Ne bucurăm de toată susținerea și nu știu ce am putea cere mai mult.

Am învățat foarte multe în Spania. Experiența a fost, cu siguranță, foarte folositoare. Cred că mă va ajuta mult! M-am întors mai puternic din toate punctele de vedere”, a adăugat Paraschiv.

Ce sfat a primit Paraschiv de la Mugurel Buga

În încheiere, Daniel Paraschiv a transmis că mereu au fost semne în jurul său legat de Rapid, iar această mutare pare a fi fost predestinată. Fostul său antrenor, Mugurel Buga, i-a urat să îl depășească la numărul de goluri în Giulești.

„Rapid a fost foarte mult timp pe primul loc, a arătat ca o echipă de primul loc. Suntem acolo, trebuie să luptăm pentru fiecare meci. Pe 17 ianuarie este prima încercare de a redeveni lideri.

Semnele au fost mereu, contacte au mai fost și în trecut… Pare că a fost predestinat să ajung la Rapid. Sper să fie o etapă bună din viața mea, dacă nu chiar cea mai bună.

Mugurel Buga mi-a spus că obiectivul meu trebuie să fie să îl depășesc la numărul de goluri la Rapid. Mi-a spus că e mai greu totuși, pentru că are multe și prin Cupa UEFA”, a conchis Daniel Paraschiv.