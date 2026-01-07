Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26, jocul adorat de milioane de români

ADVERTISEMENT

Daniel Paraschiv (26 de ani), jucător care a impresionant la Hermannstadt, apoi a făcut pasul spre vest, a fost adus sub formă de împrumut de Rapid. Fanii giuleștenilor, care speră că atacantul va ajuta echipa să revină în vârful Superligii, au început deja să-l caute pe fotbalist în EA SPORTS FC 26. FANATIK vă oferă, în cele ce urmează, o analiză pe larg a vârfului: profil, plusuri/minusuri și ratingul din joc.

Daniel Paraschiv la Rapid, pe scurt: ce trebuie să știi în 60 de secunde despre transferul giuleștenilor

Rapid București, echipa care a condus clasamentul din Superliga în mare parte din acest sezon, apoi a avut un final modest de 2025 și a alunecat pe locul secund, s-a mișcat bine, momentan, pe piața transferurilor. În Giulești a ajuns Daniel Paraschiv, un atacant de 26 de ani care a marcat peste 30 de goluri în tricoul lui Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

De unde vine : Daniel Paraschiv vine sub formă de împrumut de la Oviedo. Gruparea din La Liga, care a promovat anul trecut, l-a împrumutat în toamna lui 2025 la Cultural Leonesa, formație care evoluează în liga a doua din Spania. .

: Daniel Paraschiv vine sub formă de împrumut de la Oviedo. Gruparea din La Liga, care a promovat anul trecut, l-a împrumutat în toamna lui 2025 la Cultural Leonesa, formație care evoluează în liga a doua din Spania. . Stil de joc : În perioada petrecută în România, mai exact la ardelenii de la Hermannstadt, Paraschiv s-a remarcat ca un fotbalist cu un joc de picioare bun. Viteza sa l-a ajutat mult în fața porților adverse, drept dovadă sunt zecile de goluri marcate în campionatul intern.

: În perioada petrecută în România, mai exact la ardelenii de la Hermannstadt, Paraschiv s-a remarcat ca un fotbalist cu un joc de picioare bun. Viteza sa l-a ajutat mult în fața porților adverse, drept dovadă sunt zecile de goluri marcate în campionatul intern. Ce vrea Rapid de la el : În condițiile în care Antoine Baroan (25 de ani) nu va mai continua la formația din Giulești, Rapidul vede în Daniel Paraschiv un vârf care să ajute ofensiva, acolo unde Elvir Koljic a cam rămas singur.

: În condițiile în care Antoine Baroan (25 de ani) nu va mai continua la formația din Giulești, Rapidul vede în Daniel Paraschiv un vârf care să ajute ofensiva, acolo unde Elvir Koljic a cam rămas singur. Cum ar putea arăta Rapid cu el în teren: Va fi interesant de văzut cum va arăta sistemul de joc al lui Costel Gâlcă, odată cu înregimentarea lui Paraschiv. În ultimele runde din 2025, Rapid a prezentat o formulă 4-3-3. În față, Koljic a fost ajutat de Alexandru Dobre și Claudiu Petrila.

Ce spune ratingul din EA SPORTS FC 26 despre Daniel Paraschiv

În ciuda faptului că nu a ”rupt” norii în Spania, Daniel Paraschiv are un rating bun la EA SPORTS FC 26. Specialiștii din domeniul jocurilor virtuale îl consideră un jucător decent. Nu este inclus în zona ”top”, care este undeva la 85+, dar nici amator, la sub 60.

Rating (OVR) și poziție: cum îl „vede” jocul

Daniel Paraschiv are un rating overall (OVR) de 68 în EA SPORTS FC 26 (versiunea de launch/base card din Ultimate Team). Vorbim aici de ratingul oficial de bază, confirmat pe site-ul și FUTBIN. O serie de update-uri live l-au coborât la 67 în Career Mode, dar în FUT (Football Ultimate Team) rămâne 68.

ADVERTISEMENT

Jocul EA Sports FC 26 îl vede pe atacantul Rapidului ca un jucător mediu spre solid, de nivel de club mic/mediu sau o tânără speranță. Este un fotbalist care se mulează pe echipe din ligi inferioare sau ca rezervă valoroasă în echipe mai bune.

ADVERTISEMENT

Atributele care îl ajută: viteză, fizic, mișcare fără minge

Daniel Paraschiv are o serie de capitole la care excelează, conform EA SPORTS FC 26. Media sa este urcată foarte mult de ”Accelerație” – 78 și de ”Viteza sprintului” – 78. Peste media sa mai sunt elementele din zona de ”Dribling”: agilitate – 84 și echilibru – 78. Din punct de vedere fizic, Paraschiv este văzut ca un jucător extrem de solid. Acesta este punctul său forte:

85 detentă

81 rezistență

80 putere

76 OVR pe zona de fizic

Cât de bun e ”în realitate”: 3 lucruri pe care FC 26 nu le surprinde perfect

Înainte de a face pasul spre vest, Daniel Paraschiv a evoluat timp de două sezoane și jumătate pentru Hermannstadt. A îmbrăcat tricoul ardelenilor în 91 de partide, reușind să înscrie de 31 de ori și să ofere 7 pase decisive.

ADVERTISEMENT

Ne vom referi la acest ultim aspect. EA SPORTS FC 26 nu scoate deloc în evidență această calitate a lui Daniel Paraschiv. La capitolul pase, el are un scor de doar 55. Spaniolii de la Oviedo l-au transferat în 2024 tocmai pentru faptul că au văzut în el un fotbalist care simte jocul echipei.

Acest aspect este foarte important pentru . Aici, nu doar atacanții sunt cheia ofensivei, ci și ”aripile” Dobre sau Petrila. Apoi, Paraschiv are un bun joc de picioare, viteză și forță. Nu în ultimul rând, acesta știe să joace foarte bine cu spatele la poartă.

Ce spun rapoartele Wyscout despre Daniel Paraschiv

Rapoartele Wyscout analizează perfect evoluția în carieră a lui Daniel Paraschiv. În perioada în care a excelat la Hermannstadt (2022-2024), a fost un atacant eficient pentru nivelul Ligii I.

Avea atunci un Wyscout Index peste medie: 70-75 în termeni EA FC. Cum era normal, statutul de rezervă din Spania a adus de la sine o scădere a performanțelor. Asta a dus la un index mai scăzut acum (68).

Doar 883 de minute a jucat Daniel Paraschiv în sezonul trecut de ”Segunda” pentru Oviedo. A intrat în 30 de partide, însă doar în 3 a fost titular. Apoi, nici în 2025-2026 nu s-a impus la Leonesa. A bifat 309 minute în campionat, fiind titular în doar 4 meciuri.

În ciuda minutelor puține bifate la Real Oviedo, Paraschiv are cifre bune în rapoartele Wyscout aferente sezonului 2024-2025, în care echipa a promovat în La Liga:

50 % diagonale reușite

75 % driblinguri

33 de atingeri în careul advers

37,5 % șuturi pe poartă

Apoi, în sezonul curent, în tricoul lui Cultural Leonesa, cifrele jucătorului au fost următoarele, raportate la cele 7 meciuri jucate:

100 % șuturi pe poartă (2)

100 % diagonale (1)

0 % driblinguri reușite

18,8 % dueluri aeriene câștigate

5 atingeri în careul advers

Unde poate câștiga Rapid. 3 scenarii în care Paraschiv devine ”transferul perfect”

În momentul în care l-au ”ochit” pe Daniel Paraschiv, fără îndoială că cei din staff-ul Rapidului, în frunte cu Costel Gâlcă, sperau să îl aducă în Giulești pe Daniel Paraschiv – varianta Hermannstadt. Dacă atacantul va repeta evoluțiile din urmă cu 2-3 ani, atunci putem vorbi de ”transferul perfect”.

Având o înălțime bună pentru un vârf, Paraschiv poate să se impună în careul advers. Cu siguranță că va avea parte de multe mingi din benzile Rapidului, unele dintre cele mai bune din Superliga. Apoi, atacantul are o forță foarte bună, lucru scos în evidență și de statisticile FC 2026.

1,85 de m este înălțimea lui Daniel Paraschiv

Într-un fotbal al prezentului bazat pe colectiv, mai mult decât pe individualități, Daniel Paraschiv poate fi piesa care lipsea Rapidului. El este bun la pressing și la recuperare în jumătatea adversă. De asemenea, are o mobilitate impresionantă și o capacitate de a lega jocul. S-a remarcat la Sibiu prin relații bune cu colegii. Este și un jucător care coboară să primească mingea. Rămâne de văzut dacă va avea acel impact ca ”super-marcator” pe care îl caută giuleștenii.

De ce există și critici după perioada din Spania

Extrem de severi în analize, jurnaliștii iberici l-au criticat în dese rânduri în ultimele luni pe Daniel Paraschiv. S-a întâmplat asta din cauza performanțelor sale slabe în perioada petrecută la Cultural Leonesa (împrumut în sezonul 2025/2026) și la Real Oviedo.

Iată și câte remarci deloc pozitive din presa spaniolă în legătură cu fotbalistul român:

Heraldo de León: Împrumutul la Leonesa a fost un eșec sportiv

Diario de León și El Desmarque: Trebuia să profite de șansele ivite / A arătat lipsă de încredere

El Comercio și Marca: La Oviedo nu s-a impus. Nu a avut continuitate, deși a contribuit la promovare prin muncă, nu cu goluri spectaculoase

Cum îl folosești în FC 26: setări și roluri care îi cresc impactul

Un jucător din categoria ”Silver Cards” precum Daniel Paraschiv are nevoie de un ”imbold” pentru a avea un impact mai semnificativ la FC 2026. Pentru a-i maximiza rolul în EA SPORTS FC 26 e important să te concentrezi pe o combinație de tactici meta, roluri optime, PlayStyles cheie, evolutions și tehnică de gameplay.

Specialiștii spun că un ST (striker-atacant) mediu devine letal cu poziționare bună și finisări precise. În astfel de cazuri nu contează doar ratingul, explică cei de la . Conform sursei citate, jucători ca Paraschiv pot ajunge la 80-85+ OVR cu evo gratuite/ieftine, precum:

Leading the Line sau ST Roles ++: adaugă roluri ++ (Advanced Forward++, Poacher++), max 85-87 OVR. Exemplu: Paraschiv devine finalizator solid.

++: adaugă roluri ++ (Advanced Forward++, Poacher++), max 85-87 OVR. Exemplu: Paraschiv devine finalizator solid. Clinical Pivot (reward): + Low Driven Shot, Target Forward+ pentru hold-up play.

+ Low Driven Shot, Target Forward+ pentru hold-up play. Glacial Creator (din RM): +12 OVR, Incisive Pass+, Tiki Taka – perfect pentru link-up.

Apoi, ne uităm la roluri. Acestea pot să dea la rândul lor un imbold important. Vorbim aici de:

Meta roluri : Advanced Forward++ (Attack/Get In Behind), Poacher++ (Stay Central), False 9 (pentru link-up), Target Forward (fizic ca Paraschiv)

: Advanced Forward++ (Attack/Get In Behind), Poacher++ (Stay Central), False 9 (pentru link-up), Target Forward (fizic ca Paraschiv) Instrucțiuni: Stay Forward, Get In Behind, Mixed Attack – evită „Come Short” dacă vrei pure finisher.

Analiză FANATIK: ratingul din joc e corect sau jucătorul e subestimat?

Transferat în vara lui 2024 de la FC Hermannstadt pentru suma de 750.000 de euro, Paraschiv nu a reușit încă să-și câștige un loc de titular la Oviedo. Nu a strălucit apoi nici la Cultural Leonesa, unde a fost împrumutat. Ratingul său pe EA SPORTS FC 26 nu impresionează, dar nici nu a căzut în zona cealaltă.

Teoretic, FC 26 îl vede ca un atacant de rotație (67–68). În tricoul Rapidului, dacă primește minute și redevine atacantul din ”era” Hermannstadt, Daniel Paraschiv poate fi un jucător decisiv. Spațiile în Superliga vor fi mult mai multe pentru atacantul ajuns la 26 de ani. În plus, fundașii din România sunt mult mai ușor de depășit în duel ”unu la unu” sau în lupta aeriană din careu.

800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt

La o primă vedere, ratingul de 68 pentru Daniel Paraschiv în EA SPORTS FC 26 pare corect. Specialiștii îl văd pe noul transfer al Rapidului ca fiind un jucător solid fizic (1,85 m), bun la joc aerian și contraatacuri. Un capitol la care Paraschiv este subestimat este cel legat de pase.

Performanțe sale din Spania: