Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26, jocul adorat de milioane de români

Daniel Paraschiv (26 de ani), jucător care a impresionant la Hermannstadt, apoi a făcut pasul spre vest, a fost adus sub formă de împrumut de Rapid. Fanii giuleștenilor, care speră că atacantul va ajuta echipa să revină în vârful Superligii, au început deja să-l caute pe fotbalist în EA SPORTS FC 26. FANATIK vă oferă, în cele ce urmează, o analiză pe larg a vârfului: profil, plusuri/minusuri și ratingul din joc.
Rapid București, echipa care a condus clasamentul din Superliga în mare parte din acest sezon, apoi a avut un final modest de 2025 și a alunecat pe locul secund, s-a mișcat bine, momentan, pe piața transferurilor. În Giulești a ajuns Daniel Paraschiv, un atacant de 26 de ani care a marcat peste 30 de goluri în tricoul lui Hermannstadt.
În ciuda faptului că nu a ”rupt” norii în Spania, Daniel Paraschiv are un rating bun la EA SPORTS FC 26. Specialiștii din domeniul jocurilor virtuale îl consideră un jucător decent. Nu este inclus în zona ”top”, care este undeva la 85+, dar nici amator, la sub 60.
Daniel Paraschiv are un rating overall (OVR) de 68 în EA SPORTS FC 26 (versiunea de launch/base card din Ultimate Team). Vorbim aici de ratingul oficial de bază, confirmat pe site-ul EA și FUTBIN. O serie de update-uri live l-au coborât la 67 în Career Mode, dar în FUT (Football Ultimate Team) rămâne 68.
Jocul EA Sports FC 26 îl vede pe atacantul Rapidului ca un jucător mediu spre solid, de nivel de club mic/mediu sau o tânără speranță. Este un fotbalist care se mulează pe echipe din ligi inferioare sau ca rezervă valoroasă în echipe mai bune.
Daniel Paraschiv are o serie de capitole la care excelează, conform EA SPORTS FC 26. Media sa este urcată foarte mult de ”Accelerație” – 78 și de ”Viteza sprintului” – 78. Peste media sa mai sunt elementele din zona de ”Dribling”: agilitate – 84 și echilibru – 78. Din punct de vedere fizic, Paraschiv este văzut ca un jucător extrem de solid. Acesta este punctul său forte:
Înainte de a face pasul spre vest, Daniel Paraschiv a evoluat timp de două sezoane și jumătate pentru Hermannstadt. A îmbrăcat tricoul ardelenilor în 91 de partide, reușind să înscrie de 31 de ori și să ofere 7 pase decisive.
Ne vom referi la acest ultim aspect. EA SPORTS FC 26 nu scoate deloc în evidență această calitate a lui Daniel Paraschiv. La capitolul pase, el are un scor de doar 55. Spaniolii de la Oviedo l-au transferat în 2024 tocmai pentru faptul că au văzut în el un fotbalist care simte jocul echipei.
Acest aspect este foarte important pentru jocul colectiv pe care îl propune Costel Gâlcă la Rapid. Aici, nu doar atacanții sunt cheia ofensivei, ci și ”aripile” Dobre sau Petrila. Apoi, Paraschiv are un bun joc de picioare, viteză și forță. Nu în ultimul rând, acesta știe să joace foarte bine cu spatele la poartă.
Rapoartele Wyscout analizează perfect evoluția în carieră a lui Daniel Paraschiv. În perioada în care a excelat la Hermannstadt (2022-2024), a fost un atacant eficient pentru nivelul Ligii I.
Avea atunci un Wyscout Index peste medie: 70-75 în termeni EA FC. Cum era normal, statutul de rezervă din Spania a adus de la sine o scădere a performanțelor. Asta a dus la un index mai scăzut acum (68).
Doar 883 de minute a jucat Daniel Paraschiv în sezonul trecut de ”Segunda” pentru Oviedo. A intrat în 30 de partide, însă doar în 3 a fost titular. Apoi, nici în 2025-2026 nu s-a impus la Leonesa. A bifat 309 minute în campionat, fiind titular în doar 4 meciuri.
În ciuda minutelor puține bifate la Real Oviedo, Paraschiv are cifre bune în rapoartele Wyscout aferente sezonului 2024-2025, în care echipa a promovat în La Liga:
Apoi, în sezonul curent, în tricoul lui Cultural Leonesa, cifrele jucătorului au fost următoarele, raportate la cele 7 meciuri jucate:
În momentul în care l-au ”ochit” pe Daniel Paraschiv, fără îndoială că cei din staff-ul Rapidului, în frunte cu Costel Gâlcă, sperau să îl aducă în Giulești pe Daniel Paraschiv – varianta Hermannstadt. Dacă atacantul va repeta evoluțiile din urmă cu 2-3 ani, atunci putem vorbi de ”transferul perfect”.
Având o înălțime bună pentru un vârf, Paraschiv poate să se impună în careul advers. Cu siguranță că va avea parte de multe mingi din benzile Rapidului, unele dintre cele mai bune din Superliga. Apoi, atacantul are o forță foarte bună, lucru scos în evidență și de statisticile FC 2026.
Într-un fotbal al prezentului bazat pe colectiv, mai mult decât pe individualități, Daniel Paraschiv poate fi piesa care lipsea Rapidului. El este bun la pressing și la recuperare în jumătatea adversă. De asemenea, are o mobilitate impresionantă și o capacitate de a lega jocul. S-a remarcat la Sibiu prin relații bune cu colegii. Este și un jucător care coboară să primească mingea. Rămâne de văzut dacă va avea acel impact ca ”super-marcator” pe care îl caută giuleștenii.
Extrem de severi în analize, jurnaliștii iberici l-au criticat în dese rânduri în ultimele luni pe Daniel Paraschiv. S-a întâmplat asta din cauza performanțelor sale slabe în perioada petrecută la Cultural Leonesa (împrumut în sezonul 2025/2026) și la Real Oviedo.
Iată și câte remarci deloc pozitive din presa spaniolă în legătură cu fotbalistul român:
Un jucător din categoria ”Silver Cards” precum Daniel Paraschiv are nevoie de un ”imbold” pentru a avea un impact mai semnificativ la FC 2026. Pentru a-i maximiza rolul în EA SPORTS FC 26 e important să te concentrezi pe o combinație de tactici meta, roluri optime, PlayStyles cheie, evolutions și tehnică de gameplay.
Specialiștii spun că un ST (striker-atacant) mediu devine letal cu poziționare bună și finisări precise. În astfel de cazuri nu contează doar ratingul, explică cei de la FUTBIN. Conform sursei citate, jucători ca Paraschiv pot ajunge la 80-85+ OVR cu evo gratuite/ieftine, precum:
Apoi, ne uităm la roluri. Acestea pot să dea la rândul lor un imbold important. Vorbim aici de:
Transferat în vara lui 2024 de la FC Hermannstadt pentru suma de 750.000 de euro, Paraschiv nu a reușit încă să-și câștige un loc de titular la Oviedo. Nu a strălucit apoi nici la Cultural Leonesa, unde a fost împrumutat. Ratingul său pe EA SPORTS FC 26 nu impresionează, dar nici nu a căzut în zona cealaltă.
Teoretic, FC 26 îl vede ca un atacant de rotație (67–68). În tricoul Rapidului, dacă primește minute și redevine atacantul din ”era” Hermannstadt, Daniel Paraschiv poate fi un jucător decisiv. Spațiile în Superliga vor fi mult mai multe pentru atacantul ajuns la 26 de ani. În plus, fundașii din România sunt mult mai ușor de depășit în duel ”unu la unu” sau în lupta aeriană din careu.
La o primă vedere, ratingul de 68 pentru Daniel Paraschiv în EA SPORTS FC 26 pare corect. Specialiștii îl văd pe noul transfer al Rapidului ca fiind un jucător solid fizic (1,85 m), bun la joc aerian și contraatacuri. Un capitol la care Paraschiv este subestimat este cel legat de pase.
Performanțe sale din Spania: