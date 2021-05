Daniel Pavel, cel mai mare regret de când e la Survivor România. Are legătură cu iubita lui

Daniel Pavel a vorbit despre cel mai mare regret de când prezintă reality show-ul Survivor România. Totul are foarte mare legătură cu iubita sa, Marina, care a rămas perioada aceasta la Viena, acolo unde vedeta locuiește.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Moderatorul de la Kanal D se iubește de câțiva ani cu o tânără șatenă, pe care din păcate nu a mai apucat să o vadă de la începutul anului. Jurnalistul și partenera sa de viață sunt departe perioada aceasta, lucru pe care vedeta îl simte tot mai acut.

Gazda de la Survivor România regretă că iubita sa nu a ajuns până la ora actuală în Republica Dominicană, acolo unde se derulează competiția sportivă de la Kanal D. Emisiunea ar urma să fie filmată până la finalul lunii mai, poate chiar mai mult.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniel Pavel, păreri de rău legat de Survivor România. Ce spune despre iubita sa

„Te arde carnea și sufletul de dor, ce să mai. De iubita și de băiatul meu, alături de mama lui. Ei stau în afara țării, la Viena, unde apucasem să ajung pentru un proiect media, derulat în ultimii 5 ani.

Îmi e foarte dor de România, în care piloni ai dorului sunt tatăl meu, pe care nu l-am văzut de 1 an deja, din pricina pandemiei și are 80 de ani, de fratele și de sora mea, cumnatul și de nepoții mei, 4 la număr”, a declarat Daniel Pavel într-un interviu pentru click.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prezentatorul și iubita sa, Marina, împlinesc anul acesta 7 ani de când trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Daniel Pavel a mărturisit la un moment dat că reușesc să se echilibreze foarte bine, motiv pentru care au învățat multe unul de la celălalt.

Amândoi sunt oameni de acțiune, vedeta precizând recent că au colindat foarte multe orașe europene împreună. Marina este originară din Basarabia, însă mulțumită slujbei sale a descoperit foarte multe locuri din România, dar și de peste hotare.

ADVERTISEMENT

Iubita lui Daniel Pavel lucrează acum în cea mai mare firmă de logistică din Viena, vorbind fluent mai multe limbi străine, prin care se numără: engleză, rusă și germană.

„Pot spune că am fost destul de itineranți în acești ani și am jucat un fel de-a v-ați ascunselea, prin câteva orașe europene – unde ajungeam eu, venea și ea, și invers. Fie eu, fie ea, săream mai departe, ea sau eu ziceam – okay, merg și eu acolo, și ne vedem.

ADVERTISEMENT

Au fost așa: Sibiu, București, Vamă, Varșovia, Bratislava și Viena. Ea este născută în Basarabia și are formări în studii economice internaționale, management în turism și logistică – supply chain.

Pentru că vorbește fluent rusă, engleză și, de curând și germană, a fost recrutată de cel mai puternic furnizor local de servicii de supply chain, din Viena”, spunea recent vedeta pentru viva.ro.