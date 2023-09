Daniel Pavel de la PRO TV, alianță cu Dan Negru de la Kanal D! Ce vor vedetele

Daniel Pavel (PRO TV) susține o idee pe care Dan Negru (Kanal D) a exprimat-o în spațiul public, nu de mult! Prezentatorul Survivor România a comentat afirmația făcută de realizatorul show-ului „Jocul cuvintelor” cu privire la faptul că prezentatorii de televiziune n-ar trebui să iasă la ”pensie” la vârste la care în străinătate abia începe cariera lor cu adevărat!

Daniel Pavel îl susține pe Dan Negru în demersul său de conștientizare a discriminării de vârstă în televiziune

FANATIK i-a pus în vedere această temă lansată de Dan Negru lui Daniel Pavel. Amfitrionul Survivor îl subscrie în totalitate. Ba chiar, a dat și niște exemple de mari prezentatori tv care nu s-au erodat odată cu trecerea timpului. A oferit niște personalități care au devenit niște simboluri pentru canalele de televiziune!

Daniel Pavel ne-a spus că este fericit că face parte din echipa PRO TV, stație care a știut să își conserve vedetele și să nu le arunce ca pe o măsea stricată de dragul vremurilor. Postul de pe Pache Protopopescu are, de altfel, unele din cele mai longevive vedete de pe micile ecrane. Sunt staruri cu care unii poate chiar am crescut, cum este cazul sau al lui Andi Moisescu ori

Totuși, nevoia televiziunilor de a veni mereu cu ”prospături” pe piață e de înțeles, doar că, la fel ca în oricare alt domeniu, dacă un om este profesionist și are o anumită vârstă, de ce nu e păstrat?

La capitolul ăsta putem da exemple din toate țările, căci în Italia, Spania sau Franța există niște legende ale televiziunii care sunt de peste 20 sau chiar 30 de ani pe sticlă! Și, culmea, publicul nu s-a săturat de ei!

Dan Negru, revoltat că e considerat bătrân

Înainte de a afla opinia lui Daniel Pavel cu privire la ce a ținut să rostească Dan Negru, să ne reamintim, totuși, ce a zis, de fapt, prezentatorul concursului de cultură generală „Jocul cuvintelor” de la Kanal D.

„Eu, Ștefan Bănică, Andreea Esca la 50 suntem bătrâni. Smiley sau Delia la 40 sunt și ei… Pentru că la noi bătrânețea începe la vreo 30 de ani! Azilul de bătrâni e o mentalitate! Larry King devenea celebru la 54! Avea vreo șansă la noi ?

Televiziunile din România n-au niciun prezentator de știri trecut de 60 de ani. Asta, deși in lumea civilizată știrile sunt prezentate de jurnaliști de peste 50-60 ani! Pentru că ei au experiență și credibilitate. Giani Morandi a prezentat anul ăsta San Remo la 78 de ani.

La noi, vârsta lui Gică Petrescu era subiect de bancuri! “Ole, Ole, ieși afară moșule”, erau scandările împotriva Regelui Mihai in anii ’90. Regele avea atunci 70 de ani. Regina Angliei a murit la 96 și vârsta îi era un privilegiu.

La noi, după 60 de ani nu mai poți să accesezi niciun credit indiferent de venituri sau de avere. Băncile te consideră mort!”, a scris Dan Negru în urmă cu două luni

Postarea sa a provocat ceva ecouri. Mai toată presa a preluat informația, însă nimeni nu a vrut să știe ce spun alți prezentatori de succes, la fel ca el, despre acest lucru. FANATIK a apelat la opinia unuia dintre oamenii momentului în showbiz: Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România!

Daniel Pavel, de acord cu Negru: „Părul alb înseamnă înțelepciune”

Ei bine, Daniel Pavel susține că a văzut comentariul pe care Dan Negru l-a exprimat în iulie pe pagina sa de Facebook și că e 100% de acord cu el. Cu alte cuvinte, vedeta de la Kanal D are un aliat puternic în susținerea luptei împotriva discriminării pe motiv de vârstă în rândul prezentatorilor de televiziune.

„Sunt total de acord cu ce spune Dan și chiar la momentul afirmației am auzit despre ce e vorba. Eu adaug experiența din Austria și Germania, eu am locuit acolo și am lucrat în media de acolo. Este exact același lucru. Telespectatorii cu vedetele lor, îmbătrânesc, dacă vrei. Se maturizează împreună.

Asta e o chestie extraordinară pe care vreau să o vedem și la noi și mă bucur că PRO TV reușește să înglobeze generații întregi. Vin și figuri noi, se așază pe palierul propriu și e foarte important să primească o șansă, proiecte noi, regizorii să lucreze cu ele, să valorifice totul.

Părul alb, în sine, ca esență, înseamnă înțelepciune, înseamnă capacitatea de a juca emoția asta de care publicul are nevoie. Subscriu total mai ales că adaug experiența mea din afară. Eu știu, tot așa, prezentatori cum spui, care au o uriașă experiență.

Uite, prezentatorul de la Survivor America, e la sezonul 45. Apoi, Jonathan LaPaglia, de la Survivor Australia! Să vedem. Sper și la noi să vorbim în termenii ăștia”, a declarat Daniel Pavel în exclusivitate pentru FANATIK.