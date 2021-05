Daniel Pavel de la Survivor a spus adevărul. De ce a părăsit România prezentatorul emisiunii

Daniel Pavel de la Survivor a spus adevărul. Îți spunem mai jos de ce a părăsit România prezentatorul emisiunii. El locuiește de cinci ani în Austria, la Viena.

Prezentatorul a plecat din țară pentru un proiect profesional de amploare. El a dezvăluit că spectatorii emisiunii respective l-au ținut aproape de români și nu a simțit profund ruptura.

Daniel Pavel a menționat că a simțit presiune, fiind român. Totuși, a reușit să demonstreze și a obținut validarea profesională și socială pe care o merita.

Daniel Pavel a explicat că a plecat din țară de multă vreme: „locuiesc de 5 ani acolo (n.r.- la Viena) și am plecat din România pentru lansarea unui proiect media, deopotrivă inedit, dar și cu presiune mare de implementare – primul radio live de cumpărături din România”.

„Proiectul a presupus prezența mea, ca redactor-șef, full time, la Viena. Am adus acolo o echipă de specialiști media din România pentru a lucra alături de colegi internaționali, austrieci, germani, italieni și cehi, care făceau de câțiva ani același tip de proiect pentru țările lor”, a adăugat prezentatorul, pentru Viva.

„Radioul emitea live, în toate magazinele rețelei de retail alimentar, 15 ore de programe de infotainment comercial și plasare de produse. Circa două milioane de ascultători pe săptămână, plus evenimentele lunare în România m-au ținut în priză directă cu publicul românesc și nu am simțit niciodată că am părăsit România ,” a povestit el.

Daniel Pavel a precizat că este mulțumit de viața în Austria: „Viena este un oraș interesant de locuit, mai ales dacă ești pasionat de istorie, de cultura europeană și de pulsul vieții unui smart city”.

Totuși, omul de televiziune a menționat ca a avut de demonstrat, ca român: „în mod cert, am avut de demonstrat, ca român, poate chiar înainte să realizez că asta aveam de făcut”.

„Exemplul meu este însă unul al validării, folosind ca test al turnesolului profesionalismul, personalitatea și asumarea actului de management. Și s-au dovedit strategii de succes. În spațiul de limbă germană ca și în cel american am întâlnit cei mai deschiși oameni la a înțelege și a accepta meritocrația, iar în cele pasionale de limbă latină… bucuria de trăi”, a adăugat acesta.

