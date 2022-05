Daniel Pavel de la Survivor, adevărul despre relația cu fiul adolescent: ”Este un an cu mari provocări”

Moderatorul de la Pro TV a discutat deschis despre relația pe care o are cu fiul său, Antoniu, care este elev la o școală din Viena. Adolescentul este în clasa a XI-a, una foarte grea pentru că la final are de dat examenul de bacalaureat.

Daniel Pavel nu mai petrece la fel de mult timp cu de când a semnat pentru Survivor România, dar își face timp pentru a-i fi alături, mai ales că mai are foarte puțin și trebuie să susțină un examen important.

„Este un an cu mari provocări și pentru el deoarece, în Lycée, sistemul francez de educație pe care mai are doi ani și îl va parcurge integral, a 11-a este an de Bac

Eu sunt binecuvântat cu un băiat care este genetic și comportamental un spirit liber, al mărilor, munților și, generic, un gen de Indiana Jones, așa că, și atunci când este prins în realitatea virtuală a unui joc video, tot pe frecvența aventurii se găsește.

În ceea ce privește provocările, mama lui fiind zi de zi în linia întâi a devenirii lui, să spunem așa, mai are de gestionat, cu calm și tact, mici provocări de etapă.

Sunt doar furtuni de vară, vijelii, că tot îi place băiatului, ca și mie, o furtună bună, fie trăită pe mare sau pe uscat”, a spus prezentatorul emisiunii Survivor România pentru .

Daniel Pavel, despre conflictele dintre generații

Daniel Pavel este convins că există un conflict între generații, în special prin prisma tehnologiei din ziua de azi. înțelege pe deplin faptul că mereu va fi o negociere când va fi vorba de telefon, tabletă sau alte dispozitive inteligente.

Prezentatorul este mândru de abilitățile copilului său, care se descurcă foarte bine cu tehnologia încă de mic. De asemenea, băiatul este o fire sportivă, care reușește să calce pe urmele celebrului său tată.

„Perspectiva unui conflict generațional o văd mai degrabă ca pe o curbă de învățare între viteza de percepție a lumii și instrumentele de analiză ale fiecărei părți, noi și copiii noștri.

Sigur că, tehnologic, unii dintre noi, cei care am prins saltul de la telefonul cu disc și scrisul la tablă cu cretă la dispozitivele smart, nu ne putem compara cu adolescenții noștri”, a mai subliniat Daniel Pavel, pentru aceeași sursă.