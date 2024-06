Daniel Pavel, declarații fabuloase în ziua nunții! Când a realizat cu adevărat amfitrionul Survivor că se însoară: „De acum începe libertatea”

Daniel Pavel face mărturisiri emoționante, chiar în ziua nunții sale, în premieră și în exclusivitate pentru FANATIK. Prezentatorul Survivor și-a deschis sufletul cum rar a făcut-o!

Daniel Pavel a realizat în ziua nunții că se însoară! Interviu exclusiv

Daniel Pavel ne-a declarat că abia azi, taman când îmbrăca elegantul costum de ginerică, a realizat că că nu mai e loc de glume și de tărăgănat nimic.

din România ne-a spus cum și-a dat seama că libertatea începe abia de acum, dar și că soția lui, Ana Maria, de acum , a fost prima care a realizat că ei doi vor face pasul de azi.

„Abia de acum începe libertatea”

Casă de piatră! Sunteți superbi astăzi!

– Eu dacă nu alerg pe niște trasee… Și am alergat cu vapor, cu barca.

Cum e ziua asta? Care a fost primul gând când v-ați trezit?

Daniel Pavel: – Eu am o chestie și o fac pe set. E ziua cu emoții. Am zis că n-are cum, le-am zis-o colegilor. N-are cum să plângă domnu Dan, dar când am văzut-o cu voaleta asta, cu thirties, am avut ochii în lacrimi. M-am trezit bine, am alergat de dimineață, prin parc, pe aici, am vrut să văd, ca pe set, care e starea, care e situația, după care am înțeles că mă însor. Am înțeles că sunt ultimele ore de așa zisă libertate, pentru că de abia acum începe libertatea… Eu zic că în momentul ăsta sunt extrem de emoționat. Trilogia, actul unu, a avut loc. Acum doamna e Pavel.

Ai știut din prima că va fi doamna Pavel? E sufletul pereche?

– Da, este! Eu am cunoscut-o pe 8 septembrie 2021, am văzut-o, am trecut unul pe lângă altul. Ea mi-a zis că îi place Survivor România, că fac o treabă extraordinară și mă țineam după ea. A fost o chestie din asta… Apoi ne-am văzut la Viena. De atunci încoace am construit. Ea a știut din prima a zis că eu sunt, doar că eu nu știam. Mă uit la ea și nu îmi vine să cred, că e chiar e Pavel.

Ce i-a zis Zanni prezentatorului și de ce nunta a fost o surpriză pentru Pavel

Cum a fost cu cererea în căsătorie?

– Momentul cererii a fost undeva în octombrie, am făcut niște cartoline. Noi aveam povestea aia cu ”Ești nominalizat”, când se făceau nominalizările spre eliminare și eu am fost nominalizat pentru a fi inclus. I-am pus inelul și a fost foarte emoționant. Eu am crezut că va fi o logodnă lungă, dar, după sezon, am zis că nu!

Cum ați reușit să planificați nunta, fiind în Dominicană?

– Aici, Geta Ungurean și Andrei Vasile au fost extrem de abili să facă tot. Undeva, acolo, este Zanni, care a zis că n-a fost la nicio nuntă niciodată și i-am zis, păi, ce să îi fac eu? Iată, practic, a fost o organizare făcută înaintea mea.

Cel mai emoționant moment de până acum?

– În momentul în care a adus-o tatăl, domnul Pop… Eu nu am făcut nicio nuntă, eu nu am prea fost la nunți.