Daniel Pavel, dezvăluiri despre viața de bărbat căsătorit. Vedeta Survivor, după două luni cu verighetă: ”Nu sunt genul care să poarte bijuterii”

Daniel Pavel și soția lui, Ana, au deja două luni de la nuntă, iar prezentatorul „Survivor” poartă cu mândrie verigheta pe deget. Deși recunoaște că nu este genul de bărbat „topit” după bijuterii. Abia ceasul îl suportă la încheietura mâinii. Oricum, orice ar avea pe mâini sau degete, la finele fiecărei zile, le dă jos.

Daniel Pavel nu poartă bijuterii, însă verigheta nu o dă jos de pe deget

Ei bine, iată că verigheta de la nunta ce a avut loc la Palatul Snagov imediat ce prezentatorul , nu a dat-o deloc jos de pe deget. De când s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, Ana, Daniel Pavel spune că viața lui s-a schimbat.

ADVERTISEMENT

„În foarte mare și în foarte mic s-a schimbat. De-a lungul anilor mei de maturitate, obișnuiam să privesc uniunea dintre doi oameni, căsătoria, destul de echilibrat: necesară. Nu o vedeam doar ca pe o „hârtie”. Dar nici nu mă gândeam la acest pas ca la unul complet transformativ… Dacă iubirea și altruismul partenerilor există deja. La Ana și la mine, după nunta care a fost memorabilă și one-of-a-kind, nu o spunem doar noi, este ca și cum o navă comercială iese în mare liberă. După navigația prin estuarele sociale ale cotidianului.

“Verigheta, pe care nu o mai dau jos de două luni, îmi semnalizează schimbarea”

Iar în mic pot spune că această mică bucățică de metal prețios – verigheta (pe care, împreună cu Ana, am forjat-o fiecare, în atelierul bijutierului). Și pe care nu o mai dau jos de două luni – and counting (râde – n.r.), chiar îmi semnalizează schimbarea. Deoarece sunt genul de tip care nu poartă bijuterii, inclusiv ceas, prea mult. Iar seara obișnuiam să le scot oricum. Ei bine, ”, a declarat Daniel Pavel pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cei doi au avut deja o primă parte a lunii de miere și își fac planuri pentru celelalte părți. Spunem „celelalte părți” pentru că prezentatorul și jumătatea lui și-au propus să petreacă chiar o lună de miere. Întreagă, mai exact patru săptămâni.

Ce destinație au ales Daniel Pavel și soția lui pentru luna de miere?

„Da, am ales Tirolul austriac. Recunoscut pentru spa-urile naturale și peisajul alpin splendid. Austria ne este aproape și mie, și Anei, la nivel de familiaritate. Așa că am zis să avem un fel de warm-up (cu masaje de miere alpină, printre altele) al adevăratei luni de miere pe care intenționăm să o respectăm ad-literam ca timp. Chiar o lună întreagă și spațiu – comfort. Dar și sălbăticie, când vom reuși să ne organizăm. Vă ținem la curent!”, ne-a mai spus el.

ADVERTISEMENT

Daniel Pavel a avut o vară bună, în adevăratul sens al cuvântului, căci a reușit să se vadă și cu fiul lui ce locuiește la Viena. Mai mult, tânărul i-a adus și multă bucurie și mândrie prezentatorului „Survivor”. Fiul lui Daniel Pavel a încheiat primul an de facultate, a făcut stagiu în București, iar recent și-a luat și permisul de conducere.

„Sunt binecuvântat (și) pentru că la mine, în ultimii ani, vara începe fix din noaptea de Anul Nou. La câteva grade nord de tropicul racului, în Marea Caraibilor. Si continuă apoi, în mod fericit, cu vara din emisfera noastră. Vara lui 2024, anul chinezesc al Dragonului – eu fiind născut în acest semn, nu putea fi decât de foc creator și de legendă (râde – n.r.). Finala de foc a unui sezon formidabil Survivor All Stars, apoi nunta noastră. Și toată energia minunată de Sus, primită și împărtășită cu oamenii dragi, continuă să emită pe frecvența fericirii.

ADVERTISEMENT

“Vara continuă promițător”

Și în plus, ca și cum nu eram deja cel mai fericit tată din lumile cunoscute, băiatul meu a încheiat un prim an la Universitatea de Drept Internațional din Viena. A efectuat deja primul stagiu, aici, la București, într-o casă de avocatură corporate specializată pe investiții franceze, Gruia – Dufaut. Și și-a luat permisul de conducere. Deja a condus aproape integral un drum între cele două orașe ale sale de reședință, Viena – București.

În rest, vara continuă promițător. Cu Ana și familia noastră extinsă, mama și tații noștri minunați, fratele, sora mea și nepoții”, ne-a mai spus Daniel Pavel.

Ce planuri are Daniel Pavel după Survivor și după ce și-a pus verigheta pe deget?

Au trecut trei luni de la momentul în care sezonul „Survivor” s-a încheiat, iar Daniel Pavel a reușit să-și revină din oboseala filmărilor. Și e gata să o ia de capăt. El ne-a dezvăluit că încă primește reacții de la telespectatorii din țară și nu numai, fani ai show-ului care sunt nerăbdători să se anunțe un nou sezon.

„Absolut, da, ca întotdeauna după un sezon Survivor – sau oricare alt proiect al meu de până acum, ready-to-action după un timp dat. Acest tip de reality game show, unde aducem milioanelor de telespectatori emoții unice și adrenalină, de la mari depărtări exotice, continuă să trăiască și după finala sezonului în miile (nu exagerez!) de reacții. Pozitive, calde, vii… Pe care le primesc de-a lungul restului anului. Oriunde mă întâlnesc cu români, în țară și prin lume”, a mai spus Daniel, pentru FANATIK.

Printre altele, Daniel Pavel ne-a recunoscut că în această perioadă a lăsat-o cam moale cu sportul. Dacă în Dominicană făcea zilnic mișcare, după ce a venit acasă și și-a pus verigheta pe deget, și a plecat în prima parte a lunii de miere, sportul nu a mai fost o prioritate pentru el. Totuși, fratele lui a tras puțin de el și a reușit ca o zi pe săptămână să-l aducă în sala de sport. Pe lângă asta, prezentatorul „Survivor” a început să frecventeze un centru de kinetoterapie, după cum ne-a declarat.

“Am dat peste niște oameni minunați la un centru de kinetoterapie, cu care am început să lucrăm nevoile mele de motricitate crescută”

„Ei da, trebuie spus că, în privința activităților sportive, nu neapărat că am pus motorul navei pe stop, dar am schimbat frecvența de acțiune (râde – n.r.). Am și avut, cu toții, și șansa de a fii martori-telespecatori a două uriașe competiții sportive, vara aceasta. Campionatul European și Olimpiada de la Paris, unde am făcut sport mai mult la nivel de emoții!

Eu am insistat mai mult pe exerciții de respirație inspirate din practicile mele mai vechi de Tai-chi și exerciții cu sabia tradițională. Însă cu drumuri cu tot, Liviu, fratele meu, m-a consemnat, în sala lui, din Vitan, la măcar o zi pe săptămână de lucru cu greutăți. De asemenea, am dat peste niște oameni minunați la un centru de kinetoterapie din București cu care am început să lucrăm nevoile mele de motricitate crescută”, mai spune Daniel Pavel.

În această toamnă, prezentatorul „Survivor” va fi implicat în câteva proiecte și evenimente dragi lui. La unul din proiecte va lucra și cu proaspăta soție Ana, însă îl va anunța la momentul potrivit.

Ana, femeia pentru care Daniel Pavel nu-și dă jos bijuteria, verigheta, de pe deget, îl susține în toate proiectele

„Anul meu se împarte de câțiva ani buni – chiar de dinainte de Survivor, când eram redactor șef la Viena, al unui radio de retail, în 2 părți cu sezonalitate foarte distinctă. Am învățat să planific trimestrial și să profit de fiecare oportunitate de a ajusta aceste planuri. Urmează o serie de evenimente publice, din sfera sportiv – educativă al căror gazdă voi fi. Și tot în perioada următoare, alături de Ana și nașele noastre, vom operaționaliza asociația de educație și conștiință de mediu pe care am fondat-o acum nu mult timp. Proiecte foarte frumoase și, deopotrivă, utile, se vor naște și vă vom anunța, la momentele potrivite”, a mai spus acesta, pentru FANATIK.

Dacă are ceva mai mult timp și inspirație, Daniel Pavel și-a propus să mai scrie la cartea pe care a început-o dinainte de pandemie și pe care încă nu a reușit să o finalizeze, spre amuzamentul soției. La fiecare listă de planuri, prezentatorul trece și finalizarea cărții, însă până acum, iată, nu i-a reușit.

“Desigur, nu am cum să nu-mi fac soția să se amuze enumerând la capitolul planuri ferme! ale următoarei perioadei și finalizarea cărții la care lucrez de dinainte de pandemie. Dar speranța rămâne întotdeauna în cutia Pandorei. Iar o nouă zi poate să o aducă și la capitolul proiecte finalizate – să vedem. Zic, cine râde mai bine la urmă (râde – n.r.)”, a adăugat el.