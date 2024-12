Daniel Pavel, invitat-surpriză la Revelionul de la PRO TV! Cum petrece prezentatorul Survivor de Crăciun și ce și-a propus pentru 2025: „Nu am apucat anul acesta”

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, este emoționat de fiecare dată când vorbește despre sărbători. Indiscutabil, magia Crăciunului îi amintește de copilărie, una, care deși a petrecut-o pe vremea regimului comunist, unde în loc de Moș Crăciun cel care împărțea cadouri era Moș Gerilă, a fost una fericită pentru el.

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, despre Crăciunul copilăriei sale și cum îi place să petreacă sărbătorile de iarnă acum, ca adult

Prezentatorul a dezvăluit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, ce își propune să facă în 2025. Există ceva ce nu a apucat anul ăsta și are legătură cu aleasa inimii sale, Ana, care i-a devenit soție.

ne-a spus câte ceva și despre momentele pe care le va protagoniza la PROtevelion. Îl vom vedea pe amfitrionul așa cum nu ni l-am imaginat!

Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine?

Daniel Pavel: – Sărbătorile de iarnă au, pentru mine şi ai mei – tribul meu, o triadă de tradiție şi identitate centrate pe Nașterea Domnului. În cea mai frumoasă şi deplină variantă avem colinde – bucate tradiționale- omăt, pe dealurile Apusenilor şi a văii Someșului.

Ce tradiții de Crăciun și Anul Nou respecți cu sfințenie, chiar și atunci când ai un program încărcat?

– De fiecare dată când sunt în țară negreșit particip la slujbele religioase ale perioadei. Apoi, invariabil, pe lângă cadourile spirituale intru şi traseele cadourilor (râde!), cea mai dură, dar şi plină bucurie competiție pentru cei dragi.

„Avem voiajul lunii de miere, pentru că nu am apucat anul acesta”

Care este cea mai prețioasă amintire pe care o ai legată de sărbătorile de iarnă?

Daniel Pavel: – Sărbătorile de iarnă ale lui Moş Gerilă! Paradoxal pentru cei născuți mai devreme, înainte de vremea nouă, să spunem aşa, lungile şi friguroasele cozi la banane, portocale, bomboane de pom se contopesc prin spirala de aur a amintirilor în cele mai frumoase decupaje de emoție – noi, copiii de atunci, fericiți desfăcând cadouri, la lumina firavă, dar colorată a unei instalații de brad, sub ochii dragi ai părinților..

Obișnuiești să îți faci rezoluții pentru anul nou? Dacă da, ce ți-ai propus pentru 2025?

– Da, chiar fac. Si de cele mai multe ori le si scriu să le pot compara. Harta de navigație pentru 2025 conține atingerea cu succes a acelorași porturi de succes profesionale şi explorarea unora noi, deja desenate în jurnalul de bord. În plan personal – ca să păstrez comparația cu domeniul meu maritim, avem voiajul lunii de miere. Nu am apucat anul acesta. Dar, cum ştim, planul divin este cel care primează apropo de planuri – şi măcar să râdem împreună cu Domnul!

Daniel Pavel, una din vedetele de marcă de la PROTevelion: „Particip prin două momente”

De ce nu ar trebui să ratăm momentul tău de la PROTEVELION? Ce surprize pregătești?

Daniel Pavel: – În Protevelionul din acest an am bucuria să particip din nou prin două momente – unul absolut stelar, că tot am avut Survivor All Stars în anul pe care îl lăsăm istoriei, 2024! Celălalt fiind o altă parte a personalității mele de stage performer. Să le urmărim, zic.

Cum te pregătești să întâmpini noul an? Ai un ritual special sau o superstiție la care ții?

– De câțiva ani frumoși încoace Survivor este capul de an – capo d’anno cum spun frații italieni Anului Nou. Astfel, o anumită rigoare a meselor, a antrenamentelor prelungite, etc. primează. Dar, de exemplu, superstiția să port ceva roşu o am de ani de zile încă din perioada mea de locuit la Viena, unde se sărbătorește pe străzi şi itinerant prin oraş, noaptea de Silvester.

„Am succesele băiatului meu student, de care sunt uber-mândru, știe foarte bine ce face”

Anul 2024 a fost unul special pentru tine. Care a fost cea mai mare realizare de care ești mândru?

Daniel Pavel: – Fără doar şi poate căsătoria cu Ana. Sfânta Taină, oamenii noştri minunați, modul în care ne-am croit drum până la această bornă de viață şi liniștea fecundā de după – miraculos. Apoi, desigur, am succesele băiatului meu student de care sunt über-mândru – ştie foarte bine ce face.

Şi sezonul Survivor a însemnat un succes de tip picture-in-picture, adică atât publicul fiind aproape de preferații săi, starurile tuturor sezoanelor de până acum, cât şi o nouā echipă de proiect, cu care ne-am rodat for life, cum se spune.

Ce îți dorești cel mai mult să realizezi în 2025, atât în viața personală, cât și profesională?

– Profesional, pe lângă ce derulez în moment ca implicare şi dăruire în media, vreau să lansez “la apă” proiecte noi, editoriale şi organizaționale. Voi reveni cu detalii după revenirea în țară. Pe plan personal, am câteva noi idei de aventură & cultură pentru călătoriile cu tribul meu!

Daniel Pavel: „În trecut, ca ofițer de marină, am avut câteva sărbători de iarnă petrecute pe imensitatea Oceanului Atlantic”

Într-o perioadă în care familia și timpul cu cei dragi sunt pe primul loc, cum reușești să împaci munca cu momentele de acasă?

– Domeniul pe care mi l-am ales pentru a face carieră – cel al mass media este cum ştim, foarte dinamic şi consumator de energie / timp. Având, pentru aproape 1/2 an platoul de filmare la 10.000 km distanță de centrul meu vital, România, a armoniza timpul petrecut cu familia este o bucurie constantă. Perioada de final de an este cea mai propice. În trecut, ca ofițer de marină comercială, am avut câteva sărbători de iarnă petrecute pe imensitatea oceanului Atlantic şi ştiu cum să recuperez acum.

Ce mesaj ai pentru cei care te urmăresc în noaptea dintre ani la PROTEVELION?

– Românilor mei deşteptați, minunați şi luminați le doresc ca anul ce acum se înnoiește să-i îmbrace în poveste. Să aibă de-a lungul său, cel puțin 2025 de motive ca națiunea să spună: Sărbătoreşte şi Înfloreşte!!