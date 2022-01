Secretele relației lui Daniel Pavel de la Survivor România! De când o tatona pe noua iubită

În vara anului trecut, prezentatorul Survivor România se despărțea de logodnica lui, Marina, femeia pe care o ceruse de două ori în căsătorie. La acea vreme, explica Daniel Pavel, faptul că a fost părăsit de femeia pe care o iubea l-a durut enorm.

E adevărat, recunoștea pe atunci Daniel Pavel, despărțirea de Marina i-a adus și o nouă serie de provocări, el fiind curtat pe contul de Instagram de diverse domnișoare. Dar, pare-se, nici el nu era tocmai… ”inactiv” și admira, de la distanță, formele avocatei cu care se iubește acum.

Daniel Pavel de la Survivor, inimioare pentru Ana Maria Pop

„Ea (fosta logodnică, n. red.) a fost cea care a spus stop! Sunt în faza de șantier acum! Sunt șapte amar de ani de când ea a venit după mine și eu am venit după ea. (…) Acum nu văd prin norul ăsta nimic. Mă simt ca o capră prinsă cu capul într-o găleată. Oamenii care suferă nu sunt victime. Am nevoie de o mână care să mă ajute să trec de acest nor! (…)

Eu sunt în șantier sufletesc. Da, mi se scrie, însă cuceriri în sensul de încercări, pentru că nu le dau curs deocamdată. Primesc mesaje pe Instagram, dar nu mă mai șochează nimic”, spunea Daniel Pavel, în emisiunea online a Kanal D – după despărțirea de Marina.

Doar că, în același timp cu despărțirea de logodnică, la ”orizontul” lui . Pe Instagram, desigur, cei doi fiind, întâmplător, pe litoralul românesc în același timp, la jumătatea lunii iulie a anului trecut.

Daniel Pavel, încă logodit cu Marina, era la Vama Veche, iar Ana Maria Pop, singurică, la Mamaia, era preocupată în timpul zilei de câte o carte, iar seara de vreun local de fițe.

Iar prezentatorul Survivor România nu s-a sfiit să îi dea câteva ”inimioare” frumoasei avocate, reporterii FANATIK descoperind că Daniel Pavel, prin intermediul contului oficial, dar și prin cel al de ”fani” admira pozele clujencei.

Daniel Pavel, impresionat de formele afișate de avocată

Like-urile și inimioarele trimise în a doua jumătate a lunii iulie nu au rămas fără efect, iar cumva, cumva, relația dintre Daniel Pavel, părăsit ulterior de Marina, și Ana Maria Pop s-a legat. Și, pare-se, povestea lor de amor lor s-a legat bine de tot, ea vizitându-l, în Austria, de câteva ori chiar, pe prezentatorul Survivor România.

Iar din Viena, acolo unde locuiește Daniel Pavel, Ana Maria Pop a și postat câteva imagini anunțând, pe 13 noiembrie 2021, ”Un nou început” cu nelipsitul hashtag ”Love”. A revenit și cu alte imagini, și în luna noiembrie, și în decembrie, fie de la Grădina Zoo, fie de la Catedrala Sf. Ștefan sau dintr-un băruleț cochet din capitala Austriei.

Apoi, tot împreună, au petrecut și de Crăciun, la București, Daniel Pavel și Ana Maria Pop făcându-și cadouri romantice, el dăruindu-i avocatei un ursuleț panda și o punguță în care erau accesorii și hăinuțe de la un brand celebru și extrem de scump.

Ana Maria Pop, avocata pasionată de actorie și imobiliare

Absolventă a Facultății de Drept din Cluj, Ana Maria Pop are și două masterate în domeniu, dar este, cu adevărat, pasionată de actorie și pictură. De altfel, la un moment dat, chiar pusese o mică pauză carierei de bază, avocatura, pentru a se dedica meseriei de actor.

Rezultatele ei au fost de-a dreptul impresionante, jocul actoricesc al frumoasei iubite a lui Daniel Pavel fiind remarcată în filme premiate la Cannes, având roluri în Las Fierbinți și în alte câteva producții cunoscute din România. De altfel, ea a și făcut cursurile Masterclass-ul Mandagora Movies Acting Studio, şcoală deschisă în România de Bobby Paunescu, devenind amică apropiată și cu celebrul milionar.

Momentan, Ana Maria Pop nu lucrează la niciun proiect cinematografic, dar tânăra avocată este cât se poate de ocupată când vine vorba de afaceri. Coordonatoare a unei companii uriașe, avocat, designer de interioare, fost șef al unei companii de real-estate, Ana Maria Pop are, cu siguranță, venituri care îi pot pune ”în umbră” reușitele lui