Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, schimbare radicală de look. Cum au reacționat fanii

Daniel Pavel, prezentatorul de la Survivor România, și-a făcut o schimbare radicală de look. Gazda show-ului de la Kanal D a primit numeroase reacții din partea internauților, inclusiv de la foștii concurenți.

Urmăritorii l-au felicitat, printre altele, pentru felul în care se menține la vârsta sa (45 de ani). Iată cum s-a fotografiat prezentatorul de televiziune și cum au reacționat fanii atunci când l-au văzut.

Fanii au fost uimiți de rezultat și i-au scris zeci de comentarii pe rețelele de socializare.

Mai exact, prezentatorul TV a renunțat la barbă, la mai bine de două luni de la încheierea sezonului 2 al reality show-ului de la Kanal D. Acesta a postat o poză înainte, iar alta după rezultatul final.

„I’m starting with the man in the mirror (n.r. „Încep cu omul din oglindă” – vers ce îi aparține lui Michael Jackson)”, a scris acesta la descrierea imaginii.

Internauții au reacționat imediat după ce au văzut fotografia. Cei mai mulți i-au spus că acum arată mult mai tânăr, în timp ce alții sunt de părere că îi stă mai bine cu barbă.

„Cu barba arătați mult mai bine! Chiar dacă fără ea, păreți un adolescent… tind mai mult spre fizicul cu barbă. PS: arătați foarte bine la vârsta dumneavoastră!”

„Cu barbă mult mai interesant”, „Arătați ca un tânăr de liceu”, „Vă sta bine, cu barbă și fără barbă tot acel om minunat sunteți.”

„Asta-i tinerețe fără bătrânețe”, „Wow, cât de bine îți stă bărbierit. Un nou look, o nouă viață. Să fii sănătos”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Printre cei care au reacționat se numără și Sorin Pușcașu, unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România. „Cine-i tinerelul?”, a scris acesta în secțiunea de comentarii.

Daniel Pavel s-a despărțit de iubita lui, după șapte ani de relație

Daniel Pavel , cu care era împreună de șapte ani. Această despărțire i-a șocat pe fani, mai ales că prezentatorul a cerut-o în căsătorie la scurt timp după revenirea din Republica Dominicană.

Distanța dintre ei este cea care le-a afectat relația, după cum a declarat, recent, moderatorul TV, în cadrul unei emisiuni.

„Eu am pus stop. Distanța de timp cred că e importantă, începi să uiți după ce începe vindecarea. Dragostea și relațiile de iubire sunt ca imperiile. Atunci când se prăbușesc, ele se transformă în altceva.

Sunt în faza de șantier. Sunt șapte ani, în care ea a venit după mine, eu după ea. În biblioteca iubirii noastre sunt cărți valoroase. Mă ajustez la noua realitate.

Vorbind cu voi și cu cei de acasă, îmi dau seama că există fericire și în povestea de acum”, spunea Daniel Pavel la Teo Show.

După despărțire, prezentatorul a plecat într-o vacanță în Grecia, alături de fiul lui.