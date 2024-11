Daniel Pavel și Ana Maria dezvăluie planurile de Revelion. Ce superstiții au și ce declarație romantică i-a făcut prezentatorul de la Survivor soției sale

Daniel Pavel și Ana Maria se pregătesc de ultima vacanță împreună înainte de noul sezon Survivor. Ce destinație surpriză au ales?

Ce planuri și-au făcut de revelion Daniel Pavel și soția sa

Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria, se pregătesc să încheie anul cu o vacanță specială în Istanbul, înainte ca prezentatorul să plece la din Republica Dominicană.

Daniel Pavel și Ana Maria speră să petreacă revelionul alături de prieteni și familie în Istanbul, un oraș pe care nu l-au explorat niciodată împreună.

„Deci chiar este dacă putem spune o premieră, pentru că noi nu am apucat să rulăm cu părinții această ipoteză, însă ne-o dorim. Istanbul este și locul de unde provin majoritatea colegilor noștri cu care filmăm în Survivor, iar eu am fost acolo cu vaporul doar. Adică eram ofițer de marină, nu am oprit niciodată, mergeam Bosfor – Dardanele și mai departe. Așa că ar fi o ocazie formidabilă să fim împreună. Deci e prima oară când spunem asta. Sper să se concretizeze de revelion”, a declarat Daniel Pavel, pentru

Ce superstiții respectă în noaptea dintre ani

Când vine vorba de superstițiile de Anul Nou care le poartă noroc, cei doi au ritualuri speciale. Ana Maria pune bani în pantofi, în timp ce Daniel are grijă să poarte ceva roșu, mărturisind că are chiar și un tatuaj în această culoare.

„E o singură chestie pe care n-o consider superstiție, dar îmi place să-mi pun niște bani în pantofi și să-i păstrez peste an”, a dezvăluit Ana Maria, conform sursei.

Relația lor este presărată cu gesturi romantice, iar când vine vorba de bijuterii, Ana Maria recunoaște că soțul îi oferă libertate totală în alegeri. Totuși, cele mai prețioase rămân inelul de logodnă și verigheta, bijuterii de care spune că nu se va despărți niciodată.

Întrebat de ce nu este fan al bijuteriilor, Daniel Pavel i-a făcut un compliment soției sale care ar topi inima oricărei femei.

„Pentru că am cea mai bogată și frumos lucrată bijuterie: tu!” i-a declarat prezentatorul TV frumoasei sale partenere, potrivit sursei citate.

În schimb, prezentatorul TV poartă un ceas unicat, fabricat din oțelul unui submarin istoric, parte dintr-o serie limitată de doar 3000 de bucăți.

Ceasul a fost achiziționat la Viena la recomandarea unui fost coleg din marină. Cu toate acestea, Daniel nu-l menajează și îl poartă chiar și când face scufundări până la 100 de metri adâncime.