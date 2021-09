Daniel Pavel, surpriză mare la 45 de ani de la foștii concurenți Survivor România. Cum a reacționat vedeta

Moderatorul de la Kanal D a avut parte de o surpriză de proporții din partea foștilor concurenți din Republica Dominicană. Este vorba de 3 bărbați cu care a rămas în relații bune.

Daniel Pavel s-a bucurat enorm când a fost surprins plăcut de Zanni, Sebastian Chitoșcă și Sorin Pușcașu, în platoul unei emisiuni TV, unde foștii participanți au vorbit despre vedetă în termeni foarte frumoși.

Daniel Pavel, la 45 de ani. Cum a fost surprins de foștii concurenți de la Survivor România

„Simt că am ars niște etape, dar sufletul e acolo tânăr. Miraculos, chiar cred că suntem miracole, bunul meu tată îmi aducea aminte ce povești spuneam copil fiind. Le mai înfloream.

Aș spune în continuare povești pe toate căile pe care le avem de social media. Aș aduce poveștile cum am făcut-o din Dominicană. Asta am făcut și am și continuat să fac”, a declarat Daniel Pavel în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

Prezentatorul de la Survivor România a avut parte și de o surpriză uriașă la împlinirea a 45 de ani. Mai mulți f au venit cu un tort impresionant pentru cel care le-a fost aproape timp de circa 7 luni.

Zanni, Sebastian Chitoșcă și Sorin Pușcașu au avut și câteva dezvăluiri inedite pentru Cei trei s-au apropiat foarte mult de Daniel Pavel și au declarat că nu au avut deloc secrete față de el în cadrul competiției sportive.

„Ce nu am putut să îi mărturisesc domnului Dan? N-am niciun răspuns. Mereu am mărturisit tot ce am făcut. În consiliu când greșeam cu ceva, oricât de mare era riscul de a pleca de acasă, i le-am spus domnului Dan.

Am fost pe jumătate iertat. După finală am avut și niște discuții de la om la om și am vorbit cu dânsul despre partea mea amoroasă. Ne-am deschis în fața celuilalt”, a mărturisit câștigătorul de la Survivor România.

Sebastian Chitoșcă și Sorin Pușcașu, prieteni cu Daniel Pavel, după emisiune

„I-am mărturisit tot, dar când am intrat în competiție de ce toată lumea îi spune domnul Dan. Nu i-am ascuns absolut nimic din competiție.

Pe parcurs mi-am dat seama că domnul Dan vine din partea respectului pe care și-l impune. La un moment dat voiam să plec acasă și domnul Dan m-a sfătuit”, a spus Sebastian Chitoșcă.

La rândul său Sorin Pușcașu a mărturisit că nu l-a văzut pe Daniel Pavel ca pe un părinte, ci ca un verișor. De altfel, au existat și momente în care foarte multă lume a crezut că sunt rude.