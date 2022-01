Daniel Pavel a mărturisit de ce s-a despărțit, de fapt, de fosta logodnică. Adevărul spus de prezentatorul de la Survivor România 2022

Daniel Pavel este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV. Popularitatea sa a crescut odată cu venirea la cârma emisiunii ”Survivor România”, , direct din Republica Dominicană, din nou, pe micul ecran.

Însă succesul de care se bucură în plan profesional nu este în egală măsură și cu ceea ce se întâmplă în viața sa amoroasă.

Daniel Pavel și Marina s-au despărțit din cauza distanței

De aproape un an, prezentatorul show-ului de supraviețuire este un bărbat singur, dar nu și disponibil, spunând că încă nu are de gând să se implice în vreo altă relație de iubire.

ADVERTISEMENT

După o relație de șapte ani și o logodnă care a durat doar un an, Daniel Pavel și fosta sa parteneră, Marina, și-au spus ”adio”, relația lor nefiind una cu final fericit, în ciuda faptului că păreau a forma un cuplu foarte sudat.

Asta până când pandemia de coronavirus și-a pus amprenta și asupra relației lor care s-a degradat treptat, fiind și unul dintre factorii decisivi care a dus la ruptura dintre cei doi.

ADVERTISEMENT

Daniel Pavel spune că oricât ar părea de palpitant și minunat faptul că job-ul îi impune atâtea deplăsări, adevărul este că , mai ales în plan personal.

”Am stat mult departe unul de celălalt!”

”I-am oferit inelul Marinei pe 6 februarie 2020, înainte de toată nebunia. Au fost 7 ani de relaţie, eu am învăţat multe şi pandemia a jucat un rol important. Am stat mult departe unul de celălalt! Cred că ce s-a întâmplat a fost că a dispărut ideea acelei relaţii, noi eram deja separaţi, iar în vară a venit doar decizia finală. Am hotărât să mergem pe drumuri diferite.

ADVERTISEMENT

Șapte ani (n.r. a stat cu Marina), șapte ani pe care i-aș coantifica în cel puțin zece. Ne-am mutat unul după altul: Sibiu, București, Bratislava, Viena”, a declarat Daniel Pavel, în cadrul podacast-ului lui Cătălin Măruță, conform .

”M-a întărit şi mi-a arătat că pot să îndur”

După aproape un deceniu trăit alături de persoana iubită, unii ar suferi foarte mult după o astfel de despărțire, însă nu este și cazul lui Daniel Pavel.

ADVERTISEMENT

Cel care se află la cârma emisiunii ”Survivor România” spune că ruptura de fosta sa logodnică e cel mai bun lucru care se putea întâmpla, atât pentru el, cât și pentru Marina, lucru pentru care îi este recunoscător tinerei.

”A fost o viață foarte intensă. Ea a venit în ospeție în sufletul meu și eu am primit-o și mă bucur și îi mulțumesc lui Dumnezeu că eu am fost în ospeție în sufletul ei.

ADVERTISEMENT

Ceea ce o să spun acum e în premieră: ‘Slavă Domnului’! Şi o spun cu toată iubirea şi recunoştinţa pe care i-am purtat-o şi pe care i-o port. Slavă Domnului pentru omul care sunt după această experienţă.

M-a întărit şi mi-a arătat că pot să îndur şi nu e vorba despre celălalt, ci despre mine. E o acceptare”, a adăugat prezentatorul de la ”Survivor România 2022”.